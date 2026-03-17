陳啟泰爆《百萬富翁》內幕 星爺提特殊條件贏100萬 陳芷菁成犧牲品將獲報仇機會？

61歲陳啟泰早前接受《SpotiTalk》訪問時，爆出當年亞視皇牌節目《百萬富翁》的驚人內幕，原來周星馳參與慈善版時提出特殊條件，不但要確保贏得百萬大獎，更要求與主持人調換角色。陳啟泰透露為了節目效果，製作團隊甚至要「放水」提供提示，而這些幕後操作至今仍令他對某些參賽者感到內疚。