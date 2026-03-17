陳啟泰爆《百萬富翁》內幕 星爺提特殊條件贏100萬 陳芷菁成犧牲品將獲報仇機會？
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61歲陳啟泰早前接受《SpotiTalk》訪問時，爆出當年亞視皇牌節目《百萬富翁》的驚人內幕，原來周星馳參與慈善版時提出特殊條件，不但要確保贏得百萬大獎，更要求與主持人調換角色。陳啟泰透露為了節目效果，製作團隊甚至要「放水」提供提示，而這些幕後操作至今仍令他對某些參賽者感到內疚。
周星馳參與《百萬富翁》提出特殊要求
陳啟泰在訪問中揭露，當年星爺為宣傳《少林足球》願意在弱台亞視亮相，但提出了特別條件。「除咗要求獎金一定要高之外，佢仲要做陳啟泰，由佢做主持角色，我去答。」由於星爺肯在亞視出現已是難得機會，高層對他的要求簡直是「𦧲飯應」，就算讓他贏得100萬元也認為值得。為了營造星爺憑「智慧」及「運氣」贏取大獎的效果，陳啟泰及製作團隊當然要配合放水提供提示，才能達到皆大歡喜的結果。
陳啟泰坦承節目有「提水機制」內幕
陳啟泰直言，《百萬富翁》明星慈善版設有「提水機制」，為製造戲劇效果會對不同藝人採取不同策略。他透露：「明星慈善版有提水機制，包括我都會提水，但如果個個都攞到幾十萬，其實唔好睇，為有戲劇效果，必須有啲壯烈犧牲。」這個機制由監製、導演與他一起決定，有些參賽者會獲得暗示幫助，但有些則會成為「犧牲品」，答錯後歸零出局，形成強烈對比效果。
陳芷菁成犧牲品至今仍被網民恥笑
當年陳芷菁與鄧光榮一組參賽時，就成為了「壯烈犧牲」的對象。陳芷菁因自信爆棚說出「我讀Drama㗎！」結果答錯成為輸家，這句話至今仍被網民恥笑。陳啟泰對此感到內疚：「陳芷菁、鄧光榮真係陰公，芷菁嗰集無提水之餘，好衰唔衰啲人記住佢嗰句記到而家。」他表示事隔多年仍在等候贖罪機會，希望能讓對方一雪前恥。
陳啟泰預告邀請陳芷菁重新挑戰
陳啟泰透露即將與HoyTV合作主持新節目，其中一個遊戲節目將會邀請陳芷菁再次參加。「嚟緊我幫開電視主持一個遊戲節目，約6或7月出街，我邀請佢再嚟玩，邀請時佢老公都笑返當年件事。」他希望透過這次機會，讓陳芷菁能夠報2001年《百萬富翁》「我讀Drama㗎」的一仇，重新證明自己的實力，為當年的不公平待遇作出補償。
圖片來源：IG@SpotiTalk、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期