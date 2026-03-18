余詠珊敗走後HOYTV節目巡禮7大焦點 陳啟泰復出搞Game+選拔騷

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HOYTV今日（18日）舉行2026年節目巡禮，在余詠珊敗走後首度公開全新節目陣容，當中最矚目是陳啟泰復出主持選拔節目《我要做主播》，而陳志雲亦會主持旅遊節目《雲遊四海》。整個巡禮透露多個重磅消息，以下為大家盤點7大焦點！

1｜余詠珊離場後 HOYTV重整三大頻道定位

隨着新團隊正式上場，HOYTV宣佈全面進入「2.0時代」，行政總裁黃雅芬（Ivy Wong）在發布會上明確表示，HOYTV將不再局限於電視廣播，而是透過社交媒體及多語言內容，將香港本地製作推向國際市場，實現內容輸出的規模化與全球化。 在架構層面，HOYTV同步重整旗下三大頻道定位，形成更清晰的市場分工：76台主打國際英語內容，聚焦向全球講好香港故事；77台鎖定家庭觀眾及「新中年」族群，加強本地原創綜藝與情感連結；78台則持續鞏固新聞、財經及體育優勢，強化專業權威形象。內容策略上，平台進一步聚焦新聞財經、體育、音樂娛樂及生活四大範疇，並加大「Made in Hong Kong」原創製作比重，意圖重塑香港內容產業的競爭力。

2｜陳啟泰復出主持選拔騷 評核四大條件

陳啟泰將主持全新節目《我要做主播》，以公開選拔方式發掘香港及大灣區優秀人才。他在巡禮上表示，作為主播選拔有三個重要條件，首先是「獨特」，即要有性格，不能只是模仿別人。第二是「感染力」，強調要用心做事才能感動觀眾。最後是「持續改進」，認為要與時並進，避免變成「Old Seafood」。節目將全方位評核參賽者的知識、口才、新聞觸覺及應變能力。陳啟泰早前接受《SpotiTalk》訪問時，亦透露即將與HoyTV合作主持新節目，其中一個遊戲節目將會邀請陳芷菁再次參加。「嚟緊我幫開電視主持一個遊戲節目，約6或7月出街，我邀請佢再嚟玩，邀請時佢老公都笑返當年件事。」他希望透過這次機會，讓陳芷菁能夠報2001年《百萬富翁》「我讀Drama㗎」的一仇，重新證明自己的實力，為當年的不公平待遇作出補償。

3｜陳志雲主持《雲遊四海》 三大特色曝光

陳志雲將主持旅遊節目《雲遊四海》，他透露節目有三大特色。首先是地點貼地，不會像以前般去到北極等極地，而是選擇人人都容易去到的地方。第二是深度文化體驗，會介紹觀眾從未感受過的文化特色，帶有文青感覺。第三個特色是會訪問移居當地的港人，了解他們的移居故事和最新狀況，務求令觀眾「連開飯都不想吃」地專心收看。

4｜旅遊節目得《臥底旅行團》《一個人鐵道行》有得添食

旅遊節目方面，《臥底旅行團》及《一個人鐵道行》確定「添食」推出新一季，而前幾年的旅遊節目包括《樂遊關西》、《學人去非洲》和《英國邊忽好》等系列都未有見到有新一季。

5｜推出多元化節目 鎖定新中年觀眾

除了以上重點節目外，HOYTV還公布一系列新節目，包括陳智燊和宋熙年主持的YouTuber選拔節目，以及多個針對「新中年」觀眾的節目，當中包括《拖實兩老去旅行》，由子女主導行程帶父母旅行，探討跨代價值觀碰撞；《退休做什麼》關注中老年生活規劃；《嫲嫲的料理》結合長者故事與情感飲食等。

6｜TVB舊將唔見影 只得邱晴繼續有得留低

過去HOYTV一度大規模起用離巢TVB藝人，被外界形容為「離巢藝人收容所」，包括蘇韻芝、簡淑兒、朱智賢、江嘉敏、麥詩敏、吳雲甫、蔡嘉欣等均曾活躍於不同節目。不過，從今次節目巡禮所見，過往一眾熟面孔幾乎全面消失，只剩宋熙年及邱晴仍然現身，其餘藝人則未見蹤影。

7｜體育版圖全面加碼 HOYTV重塑「金字招牌」再出擊

體育方面，HOYTV將其定位為未來發展的核心支柱之一，全面加碼資源，重塑「有線體育」金字招牌。新團隊除邀得有「香港體育節目教父」之稱的李漢元加盟坐鎮外，亦網羅多位體壇代表及專業主持，強化整體製作與轉播實力。內容布局上，平台不僅涵蓋足球、籃球等主流項目，亦積極拓展多元體育賽事版圖，並引入大型國際賽事轉播權，包括獨家亞運內容，全面提升節目覆蓋面與市場吸引力。

網民熱議陳啟泰復出 期待新節目播出

消息公布後，網民紛紛留言討論陳啟泰的復出。有網民表示「終於見到Ken哥復出，好期待佢主持選拔節目」，亦有人關心「唔知會唔會好似以前咁搞笑」。對於《雲遊四海》，網民則好奇「志雲大師會帶我哋去邊度呢」，期待節目早日播出。

陳啟泰 hoytv HOYTV今日（18日）舉行2026年節目巡禮，多個綜藝都令網民非常期待！（圖片來源：HOYTV）
HOYTV今日（18日）舉行2026年節目巡禮，多個綜藝都令網民非常期待！（圖片來源：HOYTV）
陳啟泰 hoytv 陳啟泰復出主持選拔騷，早前亦透露會主持遊戲節目！（圖片來源：YouTube@SpotiTalk）
陳啟泰復出主持選拔騷，早前亦透露會主持遊戲節目！（圖片來源：YouTube@SpotiTalk）
陳啟泰 hoytv 而陳志雲就會主持旅遊節目《雲遊四海》（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
而陳志雲就會主持旅遊節目《雲遊四海》（圖片來源：YouTube@志雲頻道 stephenchannel）
陳啟泰 hoytv 皇牌節目《臥底旅行團》有新一季！（圖片來源：HOYTV）
皇牌節目《臥底旅行團》有新一季！（圖片來源：HOYTV）
陳啟泰 hoytv 《一個人鐵道行》都有新一季，而TVB舊將中似乎只得邱晴有新節目《運動關注組》。（圖片來源：HOYTV）
《一個人鐵道行》都有新一季，而TVB舊將中似乎只得邱晴有新節目《運動關注組》。（圖片來源：HOYTV）
陳啟泰 hoytv 有線寬頻通訊有限公司在今年1月發出聲明，宣布集團管理層作出重大調整。行政總裁兼執行董事杜之克已向董事會請辭現有職務，同時余詠珊亦辭任有線寬頻旗下好好製作集團有限公司首席執行官及集團相關職務。（圖片來源：東方新地）
有線寬頻通訊有限公司在今年1月發出聲明，宣布集團管理層作出重大調整。行政總裁兼執行董事杜之克已向董事會請辭現有職務，同時余詠珊亦辭任有線寬頻旗下好好製作集團有限公司首席執行官及集團相關職務。（圖片來源：東方新地）

圖片來源：HOYTV、YouTube@SpotiTalk、YouTube@志雲頻道 stephenchannel、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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