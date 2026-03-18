余詠珊敗走後HOYTV節目巡禮7大焦點 陳啟泰復出搞Game+選拔騷

HOYTV今日（18日）舉行2026年節目巡禮，在余詠珊敗走後首度公開全新節目陣容，當中最矚目是陳啟泰復出主持選拔節目《我要做主播》，而陳志雲亦會主持旅遊節目《雲遊四海》。整個巡禮透露多個重磅消息，以下為大家盤點7大焦點！