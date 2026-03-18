余詠珊敗走後HOYTV節目巡禮7大焦點 陳啟泰復出搞Game+選拔騷
1｜余詠珊離場後 HOYTV重整三大頻道定位
隨着新團隊正式上場，HOYTV宣佈全面進入「2.0時代」，行政總裁黃雅芬（Ivy Wong）在發布會上明確表示，HOYTV將不再局限於電視廣播，而是透過社交媒體及多語言內容，將香港本地製作推向國際市場，實現內容輸出的規模化與全球化。 在架構層面，HOYTV同步重整旗下三大頻道定位，形成更清晰的市場分工：76台主打國際英語內容，聚焦向全球講好香港故事；77台鎖定家庭觀眾及「新中年」族群，加強本地原創綜藝與情感連結；78台則持續鞏固新聞、財經及體育優勢，強化專業權威形象。內容策略上，平台進一步聚焦新聞財經、體育、音樂娛樂及生活四大範疇，並加大「Made in Hong Kong」原創製作比重，意圖重塑香港內容產業的競爭力。
2｜陳啟泰復出主持選拔騷 評核四大條件
陳啟泰將主持全新節目《我要做主播》，以公開選拔方式發掘香港及大灣區優秀人才。他在巡禮上表示，作為主播選拔有三個重要條件，首先是「獨特」，即要有性格，不能只是模仿別人。第二是「感染力」，強調要用心做事才能感動觀眾。最後是「持續改進」，認為要與時並進，避免變成「Old Seafood」。節目將全方位評核參賽者的知識、口才、新聞觸覺及應變能力。陳啟泰早前接受《SpotiTalk》訪問時，亦透露即將與HoyTV合作主持新節目，其中一個遊戲節目將會邀請陳芷菁再次參加。「嚟緊我幫開電視主持一個遊戲節目，約6或7月出街，我邀請佢再嚟玩，邀請時佢老公都笑返當年件事。」他希望透過這次機會，讓陳芷菁能夠報2001年《百萬富翁》「我讀Drama㗎」的一仇，重新證明自己的實力，為當年的不公平待遇作出補償。
3｜陳志雲主持《雲遊四海》 三大特色曝光
陳志雲將主持旅遊節目《雲遊四海》，他透露節目有三大特色。首先是地點貼地，不會像以前般去到北極等極地，而是選擇人人都容易去到的地方。第二是深度文化體驗，會介紹觀眾從未感受過的文化特色，帶有文青感覺。第三個特色是會訪問移居當地的港人，了解他們的移居故事和最新狀況，務求令觀眾「連開飯都不想吃」地專心收看。
4｜旅遊節目得《臥底旅行團》《一個人鐵道行》有得添食
旅遊節目方面，《臥底旅行團》及《一個人鐵道行》確定「添食」推出新一季，而前幾年的旅遊節目包括《樂遊關西》、《學人去非洲》和《英國邊忽好》等系列都未有見到有新一季。
5｜推出多元化節目 鎖定新中年觀眾
除了以上重點節目外，HOYTV還公布一系列新節目，包括陳智燊和宋熙年主持的YouTuber選拔節目，以及多個針對「新中年」觀眾的節目，當中包括《拖實兩老去旅行》，由子女主導行程帶父母旅行，探討跨代價值觀碰撞；《退休做什麼》關注中老年生活規劃；《嫲嫲的料理》結合長者故事與情感飲食等。
6｜TVB舊將唔見影 只得邱晴繼續有得留低
過去HOYTV一度大規模起用離巢TVB藝人，被外界形容為「離巢藝人收容所」，包括蘇韻芝、簡淑兒、朱智賢、江嘉敏、麥詩敏、吳雲甫、蔡嘉欣等均曾活躍於不同節目。不過，從今次節目巡禮所見，過往一眾熟面孔幾乎全面消失，只剩宋熙年及邱晴仍然現身，其餘藝人則未見蹤影。
7｜體育版圖全面加碼 HOYTV重塑「金字招牌」再出擊
體育方面，HOYTV將其定位為未來發展的核心支柱之一，全面加碼資源，重塑「有線體育」金字招牌。新團隊除邀得有「香港體育節目教父」之稱的李漢元加盟坐鎮外，亦網羅多位體壇代表及專業主持，強化整體製作與轉播實力。內容布局上，平台不僅涵蓋足球、籃球等主流項目，亦積極拓展多元體育賽事版圖，並引入大型國際賽事轉播權，包括獨家亞運內容，全面提升節目覆蓋面與市場吸引力。
網民熱議陳啟泰復出 期待新節目播出
消息公布後，網民紛紛留言討論陳啟泰的復出。有網民表示「終於見到Ken哥復出，好期待佢主持選拔節目」，亦有人關心「唔知會唔會好似以前咁搞笑」。對於《雲遊四海》，網民則好奇「志雲大師會帶我哋去邊度呢」，期待節目早日播出。