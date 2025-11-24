34歲「長腿小花」突宣布離巢 句句有骨暗諷TVB 與關嘉敏同期發展「差天共地」

34歲前女團成員陳善渝早前無預警在社交平台宣布離開TVB，回復自由身狀態。這位長腿小花在發文中直接表示「拜拜TVB」，更在回覆網民留言時句句帶刺，暗示在電視台的發展並不如意，引起網民熱烈討論她與同期加入的關嘉敏發展差距。