34歲「長腿小花」突宣布離巢 句句有骨暗諷TVB 與關嘉敏同期發展「差天共地」
34歲前女團成員陳善渝早前無預警在社交平台宣布離開TVB，回復自由身狀態。這位長腿小花在發文中直接表示「拜拜TVB」，更在回覆網民留言時句句帶刺，暗示在電視台的發展並不如意，引起網民熱烈討論她與同期加入的關嘉敏發展差距。
陳善渝突發文宣布離巢
陳善渝在threads上發文表示「拜拜TVB，已經約滿啦！我係自由身，歡迎找我工作拍攝啦」，正式宣布結束與TVB的合約關係。她於2021年8月加入TVB，至今服務近4年時間，曾參與《愛·回家之開心速遞》、《法證先鋒IV》、《金式森林》等劇集拍攝，但始終未能在電視台取得重大突破。
陳善渝回應網民暗諷TVB浪費時間
面對網民留言，陳善渝的回覆更是句句有骨。當有網民表示不知道她曾效力TVB時，她回應「嘅舞台唔限於影視，仲可以用其他方式呈現」、「出面空氣清新啲」，更直接表示「時間係自己，與其係度等，我寧願自己去搵」。這些回覆被外界解讀為對TVB發展機會不足的不滿，暗示在電視台等待機會是浪費時間。
關嘉敏同期發展對比強烈
陳善渝與關嘉敏同為前女子組合BINGO成員，兩人亦曾一同參加《全民造星III》及《盛・舞者》。然而兩人在TVB的發展軌跡卻截然不同，關嘉敏憑藉在《愛·回家之開心速遞》中的表現逐漸受到關注，更在近期劇集中擔任重要角色。相比之下，陳善渝在電視台的曝光率明顯較低，這種對比或許也是她選擇離開的原因之一。她目前已轉型成為KOL，在Instagram擁有4.2萬名粉絲。
網民質疑演技實力
網民對陳善渝的離巢消息反應兩極，有人認為「可能佢覺得tvb棒Carmen唔棒佢啩」，但更多網民質疑她的實力，指「Carmen靚過佢好戲過佢，其實無料又串嘅話，去邊都無發圍」。亦有網民提醒她「個個一線男女演員，全部都10幾廿年至捱出頭，做咗4年想大紅大紫妳諗多咗喇」，認為她對演藝事業的期望過高，缺乏耐性磨練演技。
