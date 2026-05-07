晚吹｜3位人妻齊爆婚後真相 陳嘉寶曾懷疑自己冇母愛 余香凝靠1原因決定嫁

三女之母陳嘉寶（Anjaylia）現身ViuTV《晚吹 – Chat KP》談婚論產環節，與余香凝、蔡明思一同分享由入行到做人媽媽嘅心路歷程。節目中陳嘉寶自爆連懷三胎初期都唔知自己有咗BB，更自封「史上最遲鈍」，驚人言論令主持彭秀慧同在場嘉賓都嘩然！