晚吹｜3位人妻齊爆婚後真相 陳嘉寶曾懷疑自己冇母愛 余香凝靠1原因決定嫁
陳嘉寶自爆「史上最遲鈍」三胎都唔知自己懷孕
最新一集《晚吹 – Chat KP》中，陳嘉寶大方分享自己懷孕嘅經歷，坦言因為以前又拍戲、又做模特兒、再加上讀書，幾樣嘢混埋一齊忙到「亂得不得了」，所以基本上三胎初期都完全唔知道自己有咗。佢笑言：「人們不是經常說，為什麼你會不知道自己有嬰兒，是真的在這個世界上是有」，更自嘲自己「簡直就是史上最遲鈍」，話自己完全冇乜感覺、冇乜反應，連平時嘅生理變化都冇留意到，令在場嘉賓同主持都忍唔住驚嘆。
照超聲波見到BB心跳一刻心情矛盾
陳嘉寶仲分享咗第一次照超聲波嘅經歷，話當時見到BB仲係「一顆痘」咁細，但已經可以見到手腳凸出嚟嘅形態。佢坦言當時見到老公喺旁邊聽到心跳聲好感動，但自己嘅心情其實好矛盾，「不是一個喜悅，又不是一個……其實我是一個很矛盾的人」。佢更自爆曾經好擔心自己「會不會無愛」、「會不會天生無愛冷淡」，因為身邊朋友睇BB相片都會喊，但自己完全冇反應，一度令佢好擔心自己唔適合做媽媽。
陳嘉寶靠賀爾蒙同母愛連結克服恐懼
不過陳嘉寶話後來發現一切都係賀爾蒙同自然連結嘅力量，「慢慢慢慢，原來你建立，你真的會很愛她，你真的會很珍惜她」。佢更感性表示，就算生產過程幾痛都好，「原來那個人是會很感恩，甚至乎為那個痛而去感恩」。佢仲喺節目中強調，就算攞十個金馬金像獎擺喺面前，都唔會換走任何一個小朋友，可見呢位曾經擔心自己冇母愛嘅媽媽，而家已經完全被三個小朋友融化。
余香凝自爆同老公「吵不了架」決定嫁
余香凝喺節目中亦有分享揀老公嘅原因，坦言：「我跟他無法吵架，因為我只有自己發瘋，然後他會很冷靜地回應我。」佢更表示當初睇中老公嘅穩定同耐性，覺得「如果這個人將來做爸爸，即使我沒空，也會有一個人照顧小孩，很有耐性」，所以喺新冠肺炎期間決定唔再等，「不如就結了，結了先」。
余香凝懷孕「措手不及」拍戲瞓著先發現
余香凝喺節目中自爆係三人之中最「措手不及」懷孕嘅一個，佢憶述當時正在拍戲殺青，「我從來沒試過在鏡頭前睡著」，之後先驗出有咗BB。佢同兩個閨蜜一齊驗孕，睇住條線浮出嚟嗰刻，三個人都感動到喊。余香凝話雖然冇預計，但其實內心一直好想結婚生小朋友，所以知道消息嗰刻係開心嘅，仲即刻幻想將來女兒去外國讀書嘅畫面。
蔡明思為結婚放棄事業高峰期
Super Girls成員蔡明思（Jessica）就係另一種類型，佢喺節目中直言「我從小到大都很想結婚」，甚至形容自己係「首先要成家，先至立業」。佢回憶26歲仲做緊組合時已經好想結婚，「有人跟你結婚了嗎？我需要結婚，我要找一個對象，但現在做組合我怎樣結婚？」直至遇到台籍老公Steven，加上組合去到樽頸位，佢就果斷選擇結婚，完全冇掙扎。
蔡明思大讚老公「情緒價值極高」
蔡明思喺節目中不斷讚老公，話佢帶咗好多歡樂畀自己。佢坦言做呢行有好多比較，令佢有好多負面情緒，但老公完全令佢冇煩惱，「只要和他在一起，我就很開心，我忘記所有工作的不開心」。佢更大爆老公係「情緒價值滿滿」嘅人，成日讚佢「全世界最好、最靚就是你、演唱會你唱歌是最好」，連主持彭秀慧都忍唔住笑言「不是我，但聽你都覺得舒服」。