陳凱琳睇戲風波｜3女之母陳嘉寶示範「有教養」睇戲 公開高情商零爭執隱藏部署
陳嘉寶拍攝《人妻私房料理》 回應陳凱琳風波
陳嘉寶早前前往長沙灣為ViuTV節目《人妻私房料理》進行拍攝工作，期間難免被問到陳凱琳帶孩子到戲院看電影被網民投訴一事。雖然她表示沒有深入了解該事件，但坦言自己同樣會帶四歲至七歲的女兒們進入戲院，卻從未遇過任何不愉快經歷。她強調帶幼童外出絕對是一門高深藝術，所有細節安排全靠父母事前各出奇謀，例如安排大女每星期上兩次練水堂游水幾千米去消耗精力。
陳嘉寶傳授戲院買位與爆谷分配法
為了確保觀影期間不會對其他觀眾造成困擾，陳嘉寶透露在座位選擇及食物分配上極具巧思。她提到幼童容易因為黑暗環境感到恐懼，因此會刻意買最後一排座位，方便有突發狀況時迅速將女兒往後拖離開現場。她分享實戰經驗時表示：「我覺得帶佢去邊一個地方都係一門藝術嚟嘅，如果睇戲呢，咁一定買爆谷啦，買爆谷呢我又要分定幾個袋或者食物盒啦，就首先每人個量呢要倒到好準嘅，呢個時候你就要有些智慧，就會話：『好，姐姐你負責分，你覺得三個點樣公平，跟住阿妹你負責揀先。』咁即係大家都冇得吵啦。」
老公一拖三入場看卡通片感動落淚
這種嚴謹的教養方式更成功應用在老公獨自湊女的日常之中。早前陳嘉寶趁著外出剪頭髮的空檔，安排老公挑戰一拖三帶領三名女兒入戲院觀看外國卡通片。事後她向女兒們詢問觀後感時，意外發現全程最激動的竟然是老公，女兒們反而表現得極度冷靜。因為該套卡通片的笑點完全擊中老公內心，更令他在戲院內一邊看一邊開心到喊。為了保護三名女兒的隱私，她在社交平台曝光小朋友影像時都會刻意加上太陽眼鏡遮擋容貌以避開外界目光。
網民熱烈討論幼童戲院喧嘩投訴案
帶同幼童進入戲院觀看電影往往容易觸發觀眾不滿，這次陳凱琳風波隨即在網上引起廣泛關注。不少網民針對家長未能妥善管束子女行為作出批評，甚至留言投訴「喧嘩及淋忌廉」等失控舉動嚴重影響他人觀影體驗。這次事件亦令大眾將焦點轉移至其他星級父母的育兒手法，認為只要效法事前制定好分配食物與買定最後排座位撤退路線的策略，便能大幅降低幼童在公共場所引發混亂的機會。