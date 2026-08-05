陳凱琳睇戲風波｜3女之母陳嘉寶示範「有教養」睇戲　公開高情商零爭執隱藏部署

早前陳凱琳帶同兒子前往戲院觀看電影時引發爭議，令家長帶幼童入場的行為成為全城熱烈討論的焦點。育有三名年幼女兒的陳嘉寶近日現身長沙灣拍攝ViuTV節目《人妻私房料理》時被問及此事，大方公開自己一套避免觸發公眾神經的獨門觀影秘技。這位三女之母即席示範堪稱藝術級別的事前準備功夫與規矩安排令大眾深感震驚。