29歲TVB小花閃婚1年突宣布再懷孕 自爆「嘔得好犀利」暗示胎兒性別？

現年29歲的TVB小花陳嘉慧（Erica）自2023年10月閃嫁圈外富貴老公Calvin後，人生進度極速，今年3月才誕下女兒Harper，事隔僅數月，今日（25日）突然在社交平台宣布再度懷孕，火速實現「三年抱兩」的驚人目標！她上載女兒與超聲波照的溫馨合照，更自爆雖然孕吐反應嚴重到「嘔得好犀利」，但字裡行間卻充滿幸福，更似乎在訪問中暗示了第二胎的性別？