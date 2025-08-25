29歲TVB小花閃婚1年突宣布再懷孕 自爆「嘔得好犀利」暗示胎兒性別？
陳嘉慧IG突晒超聲波照 宣布囡囡做家姐
陳嘉慧在個人社交網站上無預警投下震撼彈，上載了一張女兒Harper望著一張超聲波照片的可愛相片，正式宣布家中將迎來新成員。她興奮地寫道：「完成咗人生一個小目標三年抱兩，睇吓harper幾開心🤭👶🏻做姐姐啦～希望呢兩個小怪獸錫住媽咪啦，一大一小都搞到媽咪嘔得好犀利。」字裡行間透露出再度懷孕的辛苦與甜蜜，從照片可見，Harper對即將來臨的弟弟或妹妹似乎充滿期待，畫面非常溫馨有愛，消息一出即引來大批粉絲及好友留言恭賀。
陳嘉慧親證懷孕3個月 甜爆：成功湊成好字
喜訊公開後，陳嘉慧接受傳媒訪問時透露更多細節，她證實目前已懷孕3個月，並直言今次懷孕是預計之內，因為一直都希望女兒能有兄弟姊妹陪伴成長。當被問到心情時，她難掩興奮之情，更甜笑表示成功為家庭湊成一個「好」字，似乎暗示今胎是男嬰，一圓子女雙全的夢想！她坦言雖然每天都「嘔到七彩」，但為了腹中寶寶，這一切都是值得的，形容是「甜蜜的負擔」，幸福之情溢於言表。
2023年閃嫁富貴老公 陳嘉慧火速榮升人母
回顧陳嘉慧的感情路，可謂神速發展。她自入行以來備受力捧，但在事業起飛之際，毅然選擇愛情，在2023年10月宣布與圈外富貴男友Calvin結婚，當時消息震驚不少粉絲。婚後不足半年，她在2024年3月便誕下第一胎女兒Harper，極速榮升人母。如今事隔僅僅數月，再度宣布懷有第二胎，在短短兩年內完成結婚、生女、再懷孕的人生大事，效率驚人，完美實踐「三年抱兩」的目標，羨煞旁人。
圈中好友排隊送祝福 網民激讚：人生勝利組
陳嘉慧宣布再度懷孕後，圈中人緣甚廣的她隨即獲得大量祝福，帖文下湧現一眾好友的留言，包括游嘉欣、郭柏妍和梁敏巧等都排隊送上恭賀。網民反應更是一面倒地表示恭喜，紛紛洗版留言：「恭喜Erica！太快了吧，好幸福！」、「三年抱兩好犀利！湊成好字，絕對係人生勝利組！」、「媽媽真偉大，嘔得犀利要好好休息呀！」、「Harper要做家姐喇，一家四口好幸福！」，整個留言區都充滿著祝福與喜悅的氣氛。