29歲TVB小花三年抱兩 成功追仔獲富貴老公送50萬名錶 情人節高調放閃惹羨慕

29歲TVB小花陳嘉慧（Erica）自2023年閃嫁圈外富貴男友Calvin後，短短三年內成功抱兩，育有一子一女湊成「好」字，堪稱人生勝利組！最近情人節她更高調放閃，大曬老公送贈價值逾50萬元的AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK系列名錶，令一眾網民羨慕不已。究竟這位前途無限的TVB小花是如何收服富貴老公的心，並在短時間內建立幸福家庭？