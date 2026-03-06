29歲TVB小花三年抱兩 成功追仔獲富貴老公送50萬名錶 情人節高調放閃惹羨慕
陳嘉慧情人節高調放閃曬50萬名錶
早前陳嘉慧趁著情人節在社交平台高調放閃，上載多張與老公Calvin的甜蜜合照，其中一張見她依偎在老公身旁，展現小鳥依人的幸福模樣。她更用英文深情表白：「Happy Valentine’s Day to my adventurous partner. Thank u for turning ordinary life into an extraordinary journey. Let’s go for more craziness together!（祝我熱愛冒險的伴侶情人節快樂！感謝你將平凡的生活變成了一段非凡的旅程，讓我們一起體驗更多瘋狂吧！）」隔著螢幕都能感受到她滿滿的幸福感。更令人震驚的是，她大方展示老公送贈的情人節禮物——一隻AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK系列名錶，估計價值逾50萬元，相當大手筆，足見老公對她的寵愛程度。
閃婚富貴老公三年抱兩成人生贏家
回顧陳嘉慧的感情路，她在2023年10月突然宣布與圈外富貴男友Calvin結婚，當時震驚不少粉絲。婚後僅兩個月，她即宣布懷孕喜訊，並於2024年3月順利誕下愛女，成為幸福媽媽。去年8月，陳嘉慧再次宣布懷有第二胎，並於今年2月初順利誕下兒子，成功在三年內抱兩，湊成「好」字。從單身女藝人到幸福人妻再到兩孩之母，陳嘉慧的人生轉變可謂神速，令不少同齡女性羨慕不已。
為愛停工專心相夫教子事業暫停
陳嘉慧在2016年參加無綫電視臨時演員招募後入行，曾在《溏心風暴3》中客串演出，其後報讀TVB第29期藝員訓練班正式入行。2019年她在《解決師》中飾演學生角色，翌年憑《迷網》中飾演變臉情婦「牛嘉碧」一角大獲好評，其後更擔正劇集《愛上我的衰神》女主角，事業發展極速上位。然而自2023年結婚生女後，陳嘉慧選擇停工專心湊女，直至去年2月才獲安排拍攝節目《養生之旅》，但同年宣布懷第二胎後又再次停工養胎。可見她為了家庭幸福，甘願暫時放下事業發展。
網民熱議羨慕其幸福生活
陳嘉慧的幸福生活在網上引發熱烈討論，不少網民留言表示羨慕：「真係好幸福啊，有錢老公又錫老婆」、「50萬名錶真係好大手筆」、「三年抱兩仲要咁幸福，人生贏家」。亦有網民關注她的事業發展：「咁後生就停工湊仔，唔知幾時會復出」、「希望佢可以平衡到家庭同事業」。