陳國峰與雙親同染疫 父入院兩日離世 手停口停經濟陷絕境連環不幸
陳國峰社交網記錄苦況
陳國峰去年7月與無綫結束經理人合約，改簽部頭﹐一邊兼顧健身教練工作，受到疫情影響，入不敷支，只靠客串無綫劇有收入，近月他正為劇集《愛．回家之開心速遞》拍攝。昨日(3月15日)陳國峰在社交平台發了一篇長文，附上一張好頹的近照，訴說他近月陷入人生谷底。
陳國峰5大不幸事件
陳國峰留言：「1月正式開始，人生絕望低潮、逆境都要面對，1.爸爸意外走咗，做白事都要一齊從簡。2.媽媽不幸染咗，3.自己外面工作停頓，收入大減7成，只係靠TVB，4.老婆停工2個月未復工，完全零收入，經濟發生大危機，連交租食飯都成問題，屋企還有2件小朋友，5.最不幸自己都中，要自我隔離。」陳國峰原來近月遇上5件不幸事，他又標籤「我都要堅持活着」、「生命只得一次」、「我要做一個盡責父親」、「永不放棄精神」等。
陳國峰父親跌倒送院確診
據知陳國峰89歲的父親月初在家中跌倒，送院後發現已確診，陳國峰接到醫院電話，指父親情況急轉直下，因為食物哽住食道導致呼吸困難，兩日後離世。疫情期間父親入院都未能服侍左右，離逝後就連整理遺容、瞻仰道別等儀式都全部被禁止，最後要一切從簡，直接送父親上山火化，陳國峰為了未能為父辦好身後事感到非常悲痛。
陳國峰太太停工已兩個月
陳國峰以長文交代自1月起經歷的種種不幸事，感受到他切膚之痛，因為陳國峰與母親亦不幸染疫，為了不想傳染太太及兩個仔，陳國峰早前已搬去與母親住，自我隔離，由於他的健身教練工作已暫停，收入大減7成，為無綫拍劇收入微薄，根本不能支持一家的生活，再加上陳國峰從事美容院工作的太太至今亦停工兩個月，兩公婆都手停口停。
陳國峰：點都都唔想問人借
父親離世後，陳國峰既要為父的身後事奔波，更擔心以後的生計問題，由於經濟陷入絕境﹐最壞打算是父親的殮葬費也需籌劃，不過現在一切被迫從簡，問題總算解決，他直言盡可能都不想問朋友借錢，亦唔希望行到這一步。
陳國峰正面樂觀面對
陳國峰在訪問中表示，太太非常堅強，是他最強的後盾，身為一家之主的他仲要照顧年老的母親，所以更加唔可以跌低，他透露等自己痊癒，會同朋友合作做直播賣嘢幫補收入，亦好感謝身邊支持他的朋友。陳國峰公開不幸事後，不少圈中好友都留言支持及鼓勵他，亦有網民提議這些圈中好友唔好得把口，希望他們能伸出援手助陳國峰度過難關。
陳國峰去年被拒參《聲生不息》
現時39歲的陳國峰於09年參加《超級巨聲2》入行，簽無綫後主要做主持及拍劇，唱歌事業未有太大發展，去年7月與無綫結束經理人合約，近月冇工開的陳國峰多次公開表示要為生計著想。最近無綫為選秀節目《聲生不息》進行招募，陳國峰亦有意參加，可惜被拒絕，他在社交網自爆因年紀大被嫌棄，並質疑海報上的參加條件與現實有別。
陳國峰歌星夢未圓
無綫最近在劇集及綜藝節目都有不少新搞作，首席創意官王祖藍宣布與內地電視台合作，透過《我是歌手》的原班班底製作選秀節目《聲生不息》，並已開始進行招募，而節目的海報列明年滿18歲新進、現役歌手、演藝人員及新秀都可以報名參加，當年參加《超級巨聲2》入行的陳國峰亦想再延續他的歌星夢。
陳國峰網上出Post質疑參加條件
雖然近年拍劇為主，但陳國峰並未放棄歌唱事業，對音樂依然充滿熱誠，現年39歲的他卻在社交網的限時動態自爆被拒絕參加《聲生不息》，他post出《聲》的招募海報說：「究竟年滿18歲定義係咩？但係又話我年紀大唔可以參加。」、之後再post多次「夢想只係年輕人的專利嗎？」顯然質疑賽制及極度不滿。
由經理人約轉基本合約
加入無綫11年的陳國峰，前年拎埋無綫服務十年金牌，不過去年7月經理人約約滿後，他選擇不再續約，只簽最基本的藝員合約兩年，近月陳國峰已沒有在無綫亮相，他多次出席公關活動都暗示自求多福，會重操故業做健身教練，同時亦會嘗試其他工作，身為兩子之父的他，表示大嘅唔食細嘅都要食，所以要努力搵錢。
常見問題
陳國峰父親是確診後離世嗎?
據知陳國峰父親是月初在家中跌倒而入院，送院後情況急轉直下…詳情請看
陳國峰正遇上什麼困難?
陳國峰的健身教練工作因疫情而暫停，本身仍有參演劇集《愛回家》，不過…詳情請看