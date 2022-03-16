陳國峰與雙親同染疫 父入院兩日離世 手停口停經濟陷絕境連環不幸

《超級巨星》出身的陳國峰去年滿約唔再做無綫親生仔，向外闖收入已不穩，近月更遇上連環不幸事件，終於忍唔住在社交網訴苦。陳國峰家逢巨變，他表示雙親不幸染疫，其父入院後兩日離世，日前他亦確診，不過最遺憾是因疫情嚴峻，無法為父親好好辦理身後事；再加上太太亦停工，只靠陳國峰有限的收入維持生計，經濟已陷入絕境。