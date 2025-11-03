陳奐仁《聲秀》決賽兩度嚴厲制止觀眾 6字回應以示不滿 突發插曲場面尷尬
《聲秀》決賽現場出現突發狀況，評判陳奐仁在點評參賽者柯雨霏表現時，因觀眾席粉絲過度熱烈的歡呼聲而被迫兩度出聲制止。陳奐仁先後發出「殊」聲並嚴肅表示「我講嘢」及「講緊嘢」，場面一度變得尷尬。
陳奐仁點評遭粉絲狂歡打斷
《聲秀決賽 終極聲戰》當晚，賽前大熱柯雨霏在第一回合以導師泳兒的歌曲《荊棘海》出戰，獲得90分高分成績。當評判陳奐仁準備點評她的表現時，觀眾席上的粉絲反應極度熱烈，不斷高聲為柯雨霏歡呼叫喊，令陳奐仁難以開口說話。面對如此情況，陳奐仁只好暫停點評，轉身面向觀眾席作出制止手勢。
陳奐仁兩度「殊」聲要求安靜
陳奐仁首次發出「殊」聲制止後，隨即補上一句「我講嘢」以示不滿，表達自己正在進行專業點評的立場。當他表示其實想給20分滿分時，觀眾席上再次傳來一陣熱烈的歡呼聲，令陳奐仁第二次發出「殊」聲，並再補一句「講緊嘢」，語氣明顯帶有不悅。整個場面略顯尷尬，最終由主持陳懿德以「哈哈」笑聲打圓場，才讓點評得以繼續進行。
柯雨霏《聲秀》表現獲高度評價
儘管點評過程出現小插曲，陳奐仁最終仍給予柯雨霏專業而詳細的評價。他指出柯雨霏的扣分位是第一個主歌失準，直言「好可惜」，但同時高度讚揚她的整體演出，形容為「好完整嘅演出，好熟練嘅鋪排，好得好得！」陳奐仁作為評判風格十分認真，每次都會寫滿筆記細心回應，在決賽直播遇上瘋狂粉絲打斷發言時格外顯得緊張。柯雨霏最終成功躋身第二回合，並勇奪亞軍殊榮。
網民熱議評判專業態度
事件曝光後，網民對陳奐仁的處理手法議論紛紛。有網民支持他的做法，認為「評判講嘢時觀眾應該安靜」、「陳奐仁好專業，粉絲太嘈喇」。不過亦有聲音認為現場氣氛熱烈是好事，「粉絲支持偶像係正常嘅」、「決賽嘛，緊張興奮都理解」。有網民更笑言「陳奐仁個樣好嚴肅，好似老師咁」，認為他的認真態度值得欣賞，但處理方式可以更溫和一些。
