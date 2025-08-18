陳奕迅中肯評價康堤唱功 曾對愛女出道有1顧慮：其實佢把聲真係⋯

剛完成世界巡演的陳奕迅，接受港台節目《音樂中年》主持周國豐專訪時罕有自白，細談自己作為父親的點滴，坦率透露原來起初並不特別喜歡小朋友，但隨著女兒康堤的成長，父女之間的溫情逐漸萌芽，更分享對女兒出道的感受。