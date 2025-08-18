陳奕迅中肯評價康堤唱功 曾對愛女出道有1顧慮：其實佢把聲真係⋯
陳奕迅自認不喜歡小朋友
陳奕迅提到女兒康堤出世時，其實自己和徐濠縈尚未結婚，一切來得突然。他坦言，對於照顧小孩最初感受冷淡，但在陪伴康堤成長的過程中慢慢體會出親情的深度。他自言和小朋友玩一陣就夠：「我係幾時發現，我係發覺有咗個女之後，我發現我係原來唔鍾意小朋友，我係唔鍾意小朋友㗎，同佢玩一陣就OK。
但真正觸動他心弦的，是女兒慢慢長大，開始懂得與自己交流的那一刻。他笑言：「細個嗰陣，佢同你完全溝通唔到，有咩咁得意啫？狗仔仲得意啦！我都唔知應該點……直到佢大咗幾歲，開始會同我講句『喂，點呀？』，我先開始真係同佢溝通到，傾到計。到咗青春期，交流愈多，我就愈鍾意，因為佢愈嚟愈似返一個人，可以同你傾偈。」Eason也因此有了新的體會：「所以，佢真係一個好嘅意外嚟。」
陳奕迅對愛女出道有1顧慮
康堤正式踏足樂壇，陳奕迅並未反對，反而笑言太太徐濠縈的反應比自己更驚喜：「媽咪反而仲surprise我多啲添，因為我以為要讀埋書先得㗎嘛？我就比較老土啲。」他坦言，對於女兒的教育與事業選擇，一直抱開放態度，認為成長不必一步到位，人各有志，毋須完全複製父母的模式。
康堤過去曾替Eason擔任和音，在爸爸眼中，她的聲線獨特、極具潛質：「其實佢把聲真係幾好聽，我就提議不如去錄音室試一試，感受下嗰個experience。」
大讚出道作比自己「型得多」
至於女兒推出出道單曲《doll》，陳奕迅笑言，因自己始終是父親的身份，康堤甚少與他分享創作過程。不過，他仍忍不住打趣對比，指女兒初登場時的形象已比自己出道作《時代曲》時「型得多」：「我當年個形象唔係好鮮明，要去到第二隻碟先開始有改善。」
康堤有鏡頭焦慮 陳奕迅用王菲做例子鼓勵
面對女兒鏡頭焦慮，陳奕迅提醒康堤要想清楚自己是否真正享受舞台，並以王菲「Camera Shy」為例，鼓勵她勇敢面對矛盾，將壓力轉化為成長力量。他勉勵女兒要忠於自己，不要被外界評價困擾，分享自己曾陷入評論困境，領悟人生無需太在意他人言語。