陳奕迅爆出道遭搶歌「呢一世都記得」蘭花手模仿華星前高層楊千嬅忍唔住笑

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陳奕迅在華星唱片55周年特別節目中，親自揭露新秀出道初期一段「被搶歌」往事，直言錄好的歌曲被高層一句話轉讓給梁漢文，更以娘娘腔模仿當年高層交代經過，令在場楊千嬅忍唔住笑。梁漢文聽完真相後當場大驚，連忙向Eason作揖求饒。

陳奕迅蘭花手模仿高層重現搶歌經過

在星塵55頻道最新一集中，華星三寶陳奕迅、楊千嬅、梁漢文再度合體暢談往事。當被問到三人有否爭過歌時，陳奕迅憶述自己初出道時在95-96年間曾錄製《我需要的只是愛》（1996年作品，林夕作词、李偲菘作曲），當時他的首張唱片還未推出，仍在唱卡通主題曲階段，難得收到林夕填詞的情歌，本來錄音連混音都已完成，卻被高層臨陣調動被迫放棄。他先以蘭花手配合娘娘腔語氣模仿時任高層郭啟華（Wallace），神態極度傳神，身旁的楊千嬅一秒破功忍唔住笑，但隨即澄清真正「搶歌」的人其實是另一位高層張承勷。

陳奕迅 我需要的只是愛 陳奕迅回憶初出道錄好歌曲被禁派台的日子。（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅回憶初出道錄好歌曲被禁派台的日子。（圖片來源：華星唱片）

張承勷一句話將冠軍歌轉讓梁漢文

陳奕迅隨後澄清當事人是另一位高層張承勷，立即轉換語氣，以決斷口吻還原當年場景：「高層突然同我講：『呢首歌啱梁漢文多啲，佢唱歌能量再大啲。』個阿頭同我咁講，咁都冇辦法，其實冇所謂。」話雖如此，Eason坦言「呢一世我都記得」，足見這件事在他心中留下的印記之深。《我需要的只是愛》最終由梁漢文演唱，更獲得冠軍排名，成為對方的代表作之一，而當年剛入行的陳奕迅只能眼白白看著自己錄好的歌拱手讓人。

陳奕迅 我需要的只是愛 本來係蘭花手加娘娘腔，高度還原鄭秀文經埋人郭啟華的神態，楊千嬅立即展現會心微笑。（圖片來源：華星唱片）
本來係蘭花手加娘娘腔，高度還原鄭秀文經埋人郭啟華的神態，楊千嬅立即展現會心微笑。（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 由於對方是鄭秀文多年的經埋人，圈中地位非凡，楊千嬅在半秒之間極力維持表情管理。（圖片來源：華星唱片）
由於對方是鄭秀文多年的經埋人，圈中地位非凡，楊千嬅在半秒之間極力維持表情管理。（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 糾正認憶後，立即換上決斷語調，模仿時任高層頒布搶歌指令。（圖片來源：：華星唱片）
糾正認憶後，立即換上決斷語調，模仿時任高層頒布搶歌指令。（圖片來源：：華星唱片）

梁漢文當場大驚坦言完全不知情

坐在一旁的梁漢文聽完整段經過後表情震驚，坦言自己當時完全不知道這首歌原本屬於陳奕迅，更即場搞笑作揖大喊：「唔好恨我！」三人之間的化學反應令整段訪問充滿笑聲。事實上華星唱片年代，高層對歌曲分配擁有絕對話語權，歌手往往只能被動接受安排，陳奕迅當年作為新人更加無力反抗，只能默默吞下這口氣繼續捱。

陳奕迅 我需要的只是愛 陳奕迅模仿的前任華星高層郭啟華（右），當時是許志安的經理人，其後擔任鄭秀文經理人超過廿五年，。（圖片來源：東方新地）
陳奕迅模仿的前任華星高層郭啟華（右），當時是許志安的經理人，其後擔任鄭秀文經理人超過廿五年，。（圖片來源：東方新地）
陳奕迅 我需要的只是愛 梁漢文勁尷尬。（圖片來源：華星唱片）
梁漢文勁尷尬。（圖片來源：華星唱片）

華星三寶出道初期各有辛酸往事

1996年的陳奕迅尚未站穩陣腳，第一首正式錄音作品是卡通歌《我的理想》，當時甚至仍在模仿許志安的唱法演繹歌曲。與此同時，楊千嬅和梁漢文同樣在華星旗下各自打拼，三人後來各自走出截然不同的音樂路線，成為香港樂壇中流砥柱。華星唱片55周年之際，三人再度聚首細數當年，不少塵封往事首次曝光。

網民感嘆歌神出道路崎嶇不平

節目播出後隨即引發網民熱議，不少人感嘆陳奕迅出道之路並非一帆風順，「原來歌神都試過俾人搶歌，證明佢真係捱出嚟」、「如果當年冇搶歌，可能Eason會更早紅」、「梁漢文個反應太搞笑，真係完全唔知」。亦有網民大讚三人友情歷久不衰，「華星三寶感情真係好好，講到搶歌都可以笑住傾」、「Eason模仿高層嗰段真係笑死人」。

陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）

陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 陳奕迅強調沒有懷恨在心，只是配合節目重提初出道的經歷與點滴。（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅強調沒有懷恨在心，只是配合節目重提初出道的經歷與點滴。（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）
陳奕迅 我需要的只是愛 （圖片來源：華星唱片）
（圖片來源：華星唱片）

圖片來源：華星唱片、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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