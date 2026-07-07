陳奕迅爆出道遭搶歌「呢一世都記得」蘭花手模仿華星前高層楊千嬅忍唔住笑
陳奕迅蘭花手模仿高層重現搶歌經過
在星塵55頻道最新一集中，華星三寶陳奕迅、楊千嬅、梁漢文再度合體暢談往事。當被問到三人有否爭過歌時，陳奕迅憶述自己初出道時在95-96年間曾錄製《我需要的只是愛》（1996年作品，林夕作词、李偲菘作曲），當時他的首張唱片還未推出，仍在唱卡通主題曲階段，難得收到林夕填詞的情歌，本來錄音連混音都已完成，卻被高層臨陣調動被迫放棄。他先以蘭花手配合娘娘腔語氣模仿時任高層郭啟華（Wallace），神態極度傳神，身旁的楊千嬅一秒破功忍唔住笑，但隨即澄清真正「搶歌」的人其實是另一位高層張承勷。
張承勷一句話將冠軍歌轉讓梁漢文
陳奕迅隨後澄清當事人是另一位高層張承勷，立即轉換語氣，以決斷口吻還原當年場景：「高層突然同我講：『呢首歌啱梁漢文多啲，佢唱歌能量再大啲。』個阿頭同我咁講，咁都冇辦法，其實冇所謂。」話雖如此，Eason坦言「呢一世我都記得」，足見這件事在他心中留下的印記之深。《我需要的只是愛》最終由梁漢文演唱，更獲得冠軍排名，成為對方的代表作之一，而當年剛入行的陳奕迅只能眼白白看著自己錄好的歌拱手讓人。
梁漢文當場大驚坦言完全不知情
坐在一旁的梁漢文聽完整段經過後表情震驚，坦言自己當時完全不知道這首歌原本屬於陳奕迅，更即場搞笑作揖大喊：「唔好恨我！」三人之間的化學反應令整段訪問充滿笑聲。事實上華星唱片年代，高層對歌曲分配擁有絕對話語權，歌手往往只能被動接受安排，陳奕迅當年作為新人更加無力反抗，只能默默吞下這口氣繼續捱。
華星三寶出道初期各有辛酸往事
1996年的陳奕迅尚未站穩陣腳，第一首正式錄音作品是卡通歌《我的理想》，當時甚至仍在模仿許志安的唱法演繹歌曲。與此同時，楊千嬅和梁漢文同樣在華星旗下各自打拼，三人後來各自走出截然不同的音樂路線，成為香港樂壇中流砥柱。華星唱片55周年之際，三人再度聚首細數當年，不少塵封往事首次曝光。
網民感嘆歌神出道路崎嶇不平
節目播出後隨即引發網民熱議，不少人感嘆陳奕迅出道之路並非一帆風順，「原來歌神都試過俾人搶歌，證明佢真係捱出嚟」、「如果當年冇搶歌，可能Eason會更早紅」、「梁漢文個反應太搞笑，真係完全唔知」。亦有網民大讚三人友情歷久不衰，「華星三寶感情真係好好，講到搶歌都可以笑住傾」、「Eason模仿高層嗰段真係笑死人」。