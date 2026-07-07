陳奕迅爆出道遭搶歌「呢一世都記得」蘭花手模仿華星前高層楊千嬅忍唔住笑

陳奕迅在華星唱片55周年特別節目中，親自揭露新秀出道初期一段「被搶歌」往事，直言錄好的歌曲被高層一句話轉讓給梁漢文，更以娘娘腔模仿當年高層交代經過，令在場楊千嬅忍唔住笑。梁漢文聽完真相後當場大驚，連忙向Eason作揖求饒。