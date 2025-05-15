陳奕迅確診新冠肺炎 明日高雄站巡唱延期：非常遺憾等十二年

陳奕迅原計劃於5月16日在高雄巨蛋 K-ARENA舉行的《陳奕迅 FEAR and DREAMS 高雄站》巡唱，因Eason確診新冠肺炎，現已宣布延期。這場期待已久的演唱會將推遲至月底舉行，具體日期為5月29日、30日和31日。已購票的觀眾可以持原票入場，或選擇全額退款。