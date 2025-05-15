陳奕迅確診新冠肺炎 明日高雄站巡唱延期：非常遺憾等十二年
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陳奕迅原計劃於5月16日在高雄巨蛋 K-ARENA舉行的《陳奕迅 FEAR and DREAMS 高雄站》巡唱，因Eason確診新冠肺炎，現已宣布延期。這場期待已久的演唱會將推遲至月底舉行，具體日期為5月29日、30日和31日。已購票的觀眾可以持原票入場，或選擇全額退款。
演唱會延期官方公告
主辦單位於社交平台上發布消息，表示Eason於昨晚突感身體不適，今早經醫生診斷後確診為新冠肺炎。「歌手陳奕迅（Eason）昨晚突感身體不適，今早經醫生診斷確診為新冠肺炎，須立即停止所有演出活動並進行休養。面對突如其來的病毒侵襲，確定首週無法如期重返高雄，Eason非常難過也深感歉意。演唱會團隊已緊急協調後續安排，原訂5月16、17、18日於高雄巨蛋舉行的三場演出將延期舉行。」3場演唱會將延至5月29、30和31日舉行。已購票觀眾可持原票於新場次原座位入場。欲選擇退票的觀眾，請依照拓元售票系統公告之退票方式辦理，主辦單位將全額退款。
Eason對延期表達歉意
Eason在社交媒體上發文，對此次延期表達了他的歉意和遺憾。「非常遺憾……等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」
圖片來源：陳奕迅 Eason Chan、陳奕迅 Eason Chan@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期