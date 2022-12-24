陳奕迅演唱會2022｜25場Encore歌單Playlist全收錄！按出道年份晚晚有驚喜！

一共開25場嘅陳奕迅《Fear and Dreams演唱會》每晚都有Encore環節，唔少人都讚Eason聲線比之前紅館演唱會高質，其中第2、3場嘅Encore時段唱《抱擁這分鐘》同《黃金時代》，Eason更加用原key獻唱Encore，演繹出道年代作品「回到20年前水準」！