陳奕迅演唱會2022｜25場Encore歌單Playlist全收錄！按出道年份晚晚有驚喜！
由於每晚都會有唔同嘅Encore曲目，大家發現係跟出道年份選取Eason最喜愛歌曲！Eason嘅團隊每晚更會將Encore片段放上youtube，以下係每晚更新的encore片段！
陳奕迅第24場 14 JAN ｜陳奕迅第23場 13 JAN ｜
陳奕迅第22場 8 JAN ｜陳奕迅第21場 7 JAN ｜
陳奕迅第20場 6 JAN ｜陳奕迅第19場 3 JAN ｜
陳奕迅第18場 2 JAN ｜（尚未揭曉 ）
陳奕迅第11場 22 DEC 《最佳損友》｜（2006 年）
收錄專輯： Get A Life
作詞：黃偉文 作曲：Eric Kwok
發行時間： 2006 年
陳奕迅第10場 21 DEC ENCORE ｜《葡萄成熟時》（2005 年）
收錄專輯：U87
作詞：黃偉文 作曲：Vincent chow /anfernee cheung
發行時間： 2006 年
陳奕迅第9場 20 DEC ENCORE ｜《一切還好》（2004 年）
收錄專輯： Great 5000 Secs
作詞：林夕 作曲：Adrian Fu
發行時間： 2004 年
陳奕迅第8場 18 DEC ENCORE ｜《幸災樂禍》（2003 年）
收錄專輯：Live for Today
作詞：黃偉文 作曲：陶喆
發行時間： 2003 年
陳奕迅第7場 17 DEC ENCORE ｜《明年今日》（2002 年）
收錄專輯：The Line-up
作詞：林夕 作曲：陳小霞
發行時間： 2002 年
陳奕迅第6場 16 DEC ENCORE ｜《大開眼戒》（2001 年）
收錄專輯：The Easy Ride
作詞：黃偉文 作曲：阿飛
發行時間： 2001 年
陳奕迅第5場 14 DEC ENCORE ｜《K歌之王》（2000 年）
收錄專輯： 打得火熱
作詞：林夕 作曲：陳輝陽
發行時間： 2000 年
陳奕迅第4場 13 DEC ENCORE ｜《貝多芬與我》（1999 年）
收錄專輯： 天佑愛人
作詞：黃偉文 作曲：Eric Kwok
發行時間： 1999 年
陳奕迅第3場 11 DEC ENCORE ｜《黃金時代》（1998 年）
收錄專輯： 我的快樂時代
作詞：林夕 作曲：柳重言
發行時間： 1998 年
陳奕迅第2場 10 DEC ENCORE ｜《抱擁這分鐘》（1997 年）
收錄專輯：與我常在
作詞：潘源良 作曲：Jim Lee
發行時間： 1997 年
陳奕迅第1場 9 DEC ENCORE ｜《遊離份子》（1996 年）
收錄專輯：陳奕迅
作詞：潘源良 作曲：浦田博信
發行時間： 1996 年
陳奕迅第17場 31 DEC ｜（2013 年）
專輯：《準備中》
陳奕迅第16場 30 DEC ｜（2012 年）
專輯：《…3mm》
陳奕迅第15場 29 DEC ｜（2011 年）
專輯：《Stranger Under My Skin》
陳奕迅第14場 28 DEC ｜（2010 年）
專輯：《Time Flies》
陳奕迅第13場 26 DEC ｜（2009 年）
專輯：《H3M》
陳奕迅第12場 25 DEC ｜（2008 年）
專輯：《Solidays》
陳奕迅第11場 24 DEC 平安夜｜（2007 年）
專輯：《Listen to Eason Chan》
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
聖誕節快將來臨，即睇：聖誕好去處2022合集！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，Sundaykiss為你整合多個商場巨型聖誕樹+燈飾打卡位及聖誕工作坊。還是意猶未盡嗎？還可以參加K11 MUSEA聖誕活動，除了有全港首個戶外溜冰場開幕，更有逾180個市集及工作坊；同時，赤柱亦有美利樓聖誕市集，集合美食、手作、特色精品攤檔於一身，更可免費換禮品！