再有模範夫婦捲離婚疑雲 陳妍希陳曉婚再傳婚變兼被block

41歲台灣女星陳妍希2011年出演《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，隨後於2016年與內地男演員陳曉拉埋天窗，並於同年誕下兒子「小星星」。婚後2人間唔中都會高調放閃，不過近年就屢次傳出婚姻關係破裂，雖然雙方並未回應，但係仍然惹來外界唔少嘅猜測。今日（19日）內地媒體再次報導2人的婚姻已經破裂，而且陳曉現時非常想離婚，更有爆料者甚至喺直播中進行詳細說明……

