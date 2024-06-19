再有模範夫婦捲離婚疑雲 陳妍希陳曉婚再傳婚變兼被block
陳妍希驚傳被陳曉封鎖
陳妍希最近主演嘅內地劇集《但願人長久》播出後，遭到網民激烈批評，更狠批陳妍希好似「豬頭肉一樣的女主」，負面評價接連不斷。今日再爆出婚姻破裂傳聞，可謂係是非不斷。爆料者喺直播中透露，陳曉於2023年底向陳妍希提出離婚，更表示願意「淨身出戶」，不過就並未透露離婚的具體原因。但係提出離婚後，爆料者指陳曉就冇再返屋企，甚至連電話號碼都換咗兼block埋陳妍希，而對方只能透過工作人員同陳曉聯繫。
陳妍希陳曉社交平台互動全del
爆料者喺直播中更表示，在過去的半年中，當陳妍希照顧孩子時，陳曉並未出現。目前陳曉正在劇組工作，而陳妍希亦都冇再去探班。有眼利嘅網民發現，陳妍希同陳曉喺社交平台上互相del走晒對方嘅post，令婚變傳聞愈演愈烈。雖然陳妍希同陳曉婚變一事喺內地傳到沸沸揚揚，不過2人目前都「潛水」未有回應，因此婚姻破裂嘅傳聞仍然有待確認。
陳妍希再傳婚變有意力挽狂瀾？高調大曬性感新形象 1變化令網民嗌擔心
台灣女星陳妍希與內地男星陳曉結婚7年，屢傳婚變，近月陳曉更被發現除下婚戒現身，令兩人感情已破裂的傳聞更加似層層，更有傳媒指雙方家長已介入做和事老，結果都阻不到兩人分開，不過日前陳妍希以短髮加低胸禮服的性感新形象出席活動，手上就戴著婚戒，似乎要單方面為婚變闢謠！
陳妍希 包面消失被指撞樣陳自瑤
陳妍希日前穿著一襲藍色低胸禮服裙現身活動，大騷事業線，加上利落的短髮新造型，獲網民大讚性感又冷艷，紛紛指短髮十分適合她，但同時網民亦好擔心她突然暴瘦會影響健康，希望她不要再瘦下去。此外亦有不少香港網民指陳妍希的短髮新造型，驟眼睇同Yoyo陳自瑤十分相似！
陳曉單方面除婚戒 被指離婚已已進入法律階段
早前陳曉現身活動時，被發現已除下婚戒，令他們婚淡的傳聞更加似層層，有傳媒更指二人感情其實早已破裂，雙方家長都曾介入嘗試做和事老，但都阻止不了二人離婚的決心，甚至已進入法律程序的階段。但陳妍希今次公開現身，手上就明顯戴著婚戒，被指是為了對外闢謠，似乎有意力挽婚姻。
睇埋陳妍希性感新造型靚相：
陳妍希傳與陳曉7年婚姻現危機！網民列5大線索指感情轉淡
現年40歲的台灣女星陳妍希，2011年憑著《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角紅遍中港台，不過自陳妍希與比她細4歲的內地男星陳曉結婚後，一度被指顏值大跌，早前更傳出兩人的婚姻亮起紅燈！網民曾分析出5大線索，力指兩人感情已轉淡：
1.生日未有公開送祝福
陳妍希和陳曉婚後生活低調，但每年均會在對方生日時，送上祝福放閃，不過今年5月陳妍希40歲生日時，雖然貼出了一家三口慶生的照片，但陳曉未有如往年般向她公開送祝福，而到7月陳曉36歲生日時，兩人更是靜悄悄地未有發任何po文。
2.慶生派對疑似面阻阻
網民又指在陳妍希今年5月的慶生派對上，一家三口一齊切蛋糕時，陳曉似乎一臉愁容，而陳妍希閉眼許願時，陳曉更只望著兒子小星星，未有望向陳妍希，另外在影大合照時，陳曉亦未有與陳妍希站在一起。
3.公開投訢老公浪漫不再
今年初播出的綜藝節目《半熟戀人2》中，陳妍希曾公開投訴陳曉婚前婚後大不同，指他在婚前好浪漫，會為她製造驚喜，但婚後她就再冇收過對方任何生日禮物。
4.陳妍希睇騷睇到喊
今年6月陳妍希飛回台北，獨自現身好姐妹楊丞琳演唱會時，被網民拍到默默流淚的畫面，與現場歡樂的氣氛截然不同，引來網民猜測她是情傷而忍不住落淚，不過事後她就解釋是因為被楊丞琳的歌曲感動所致。
5.近照變消瘦
楊丞琳日前晒出與陳妍希及潘瑋柏的合照，2008年台劇《不良笑花》的3位主演難得再聚首，但網民就指相中的陳妍希明顯消瘦了不少，感覺我見猶憐，不過潘瑋柏就爭住認瘦，搞笑表示：「她們說我好瘦，我只好多吃點了！」
陳妍希懶理婚變傳聞狂曬靚相
不過陳妍希和陳曉雙方都未有就今次婚變傳聞闢謠，陳妍希更在社交網大曬靚相，谷胸又曬腿，力證自己狀態勁Fit！亦有網民指她近日曾po出一輯相片，相中她穿著印有一大一小圖案的黑色冷衫，被指加上她變成「一家三口」，間接反駁婚變傳言。