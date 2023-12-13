陳妍希再傳婚變有意力挽狂瀾？高調大曬性感新形象 1變化令網民嗌擔心

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉結婚7年，屢傳婚變，近月陳曉更被發現除下婚戒現身，令兩人感情已破裂的傳聞更加似層層，更有傳媒指雙方家長已介入做和事老，結果都阻不到兩人分開，不過日前陳妍希以短髮加低胸禮服的性感新形象出席活動，手上就戴著婚戒，似乎要單方面為婚變闢謠！