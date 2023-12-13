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陳妍希再傳婚變有意力挽狂瀾？高調大曬性感新形象 1變化令網民嗌擔心

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台灣女星陳妍希與內地男星陳曉結婚7年，屢傳婚變，近月陳曉更被發現除下婚戒現身，令兩人感情已破裂的傳聞更加似層層，更有傳媒指雙方家長已介入做和事老，結果都阻不到兩人分開，不過日前陳妍希以短髮加低胸禮服的性感新形象出席活動，手上就戴著婚戒，似乎要單方面為婚變闢謠！

陳妍希 包面消失被指撞樣陳自瑤

陳妍希日前穿著一襲藍色低胸禮服裙現身活動，大騷事業線，加上利落的短髮新造型，獲網民大讚性感又冷艷，紛紛指短髮十分適合她，但同時網民亦好擔心她突然暴瘦會影響健康，希望她不要再瘦下去。此外亦有不少香港網民指陳妍希的短髮新造型，驟眼睇同Yoyo陳自瑤十分相似！

陳妍希 陳妍希的短髮新造型獲網民大讚十分適合她。
陳妍希的短髮新造型獲網民大讚十分適合她。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 有網民指現年40歲的陳妍希新造型勁似42歲的Yoyo陳自瑤。
有網民指現年40歲的陳妍希新造型勁似42歲的Yoyo陳自瑤。（圖片來源：微博@陳妍希michelle /IG@chenchiyiu）

陳曉單方面除婚戒 被指離婚已已進入法律階段

早前陳曉現身活動時，被發現已除下婚戒，令他們婚淡的傳聞更加似層層，有傳媒更指二人感情其實早已破裂，雙方家長都曾介入嘗試做和事老，但都阻止不了二人離婚的決心，甚至已進入法律程序的階段。但陳妍希今次公開現身，手上就明顯戴著婚戒，被指是為了對外闢謠，似乎有意力挽婚姻。

陳妍希 陳曉早前現身活動，被發現已除下婚戒。
陳曉早前現身活動，被發現已除下婚戒。（圖片來源：微博@陳曉工作室）
陳妍希 陳妍希今次公開現身，手上戴著婚戒。
陳妍希今次公開現身，手上戴著婚戒。（圖片來源：微博影片截圖）

睇埋陳妍希性感新造型靚相：

陳妍希傳與陳曉7年婚姻現危機！網民列5大線索指感情轉淡

現年40歲的台灣女星陳妍希，2011年憑著《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角紅遍中港台，不過自陳妍希與比她細4歲的內地男星陳曉結婚後，一度被指顏值大跌，早前更傳出兩人的婚姻亮起紅燈！網民曾分析出5大線索，力指兩人感情已轉淡：

新版《神鵰俠侶》海報曝光 小龍女驚變盜版劉亦菲！網友：陳妍希有人墊底⋯
陳妍希和陳曉在2014年拍檔主演《神鵰俠侶》時擦出愛火。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 2016年二人拉埋天窗，同年底生下兒子「小星星」。（圖片來源：新傳媒照片庫
2016年二人拉埋天窗，同年底生下兒子「小星星」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

1.生日未有公開送祝福

陳妍希和陳曉婚後生活低調，但每年均會在對方生日時，送上祝福放閃，不過今年5月陳妍希40歲生日時，雖然貼出了一家三口慶生的照片，但陳曉未有如往年般向她公開送祝福，而到7月陳曉36歲生日時，兩人更是靜悄悄地未有發任何po文。

陳妍希 結婚7年，陳妍希和陳曉以往每到對方生日，都會公開放閃，今年卻少有互動。
結婚7年，陳妍希和陳曉以往每到對方生日，都會公開放閃，今年卻少有互動。（圖片來源：IG@yanxi531）
陳妍希 去年7月陳妍希曾曬出以陳曉喜歡的NBA球星Curry球衣為造型的蛋糕為老公慶生，但今年就冇任何行動。
去年7月陳妍希曾曬出以陳曉喜歡的NBA球星Curry球衣為造型的蛋糕為老公慶生，但今年就冇任何行動。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）

2.慶生派對疑似面阻阻

網民又指在陳妍希今年5月的慶生派對上，一家三口一齊切蛋糕時，陳曉似乎一臉愁容，而陳妍希閉眼許願時，陳曉更只望著兒子小星星，未有望向陳妍希，另外在影大合照時，陳曉亦未有與陳妍希站在一起。

陳妍希 慶生派對上，陳妍希拉著陳曉的手，與兒子一齊切蛋糕。
慶生派對上，陳妍希拉著陳曉的手，與兒子一齊切蛋糕。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 陳妍希閉眼許願時，陳曉更被指只望著兒子，未有望向陳妍希。
陳妍希閉眼許願時，陳曉更被指只望著兒子，未有望向陳妍希。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 影大合照時，陳曉亦未有與陳妍希站在一起。
影大合照時，陳曉亦未有與陳妍希站在一起。（圖片來源：微博@陳妍希michelle希）

3.公開投訢老公浪漫不再

今年初播出的綜藝節目《半熟戀人2》中，陳妍希曾公開投訴陳曉婚前婚後大不同，指他在婚前好浪漫，會為她製造驚喜，但婚後她就再冇收過對方任何生日禮物。

陳妍希 《半熟戀人2》中，陳妍希公開投訴老公浪漫不再。
《半熟戀人2》中，陳妍希公開投訴老公浪漫不再。（圖片來源：微博圖片）

4.陳妍希睇騷睇到喊

今年6月陳妍希飛回台北，獨自現身好姐妹楊丞琳演唱會時，被網民拍到默默流淚的畫面，與現場歡樂的氣氛截然不同，引來網民猜測她是情傷而忍不住落淚，不過事後她就解釋是因為被楊丞琳的歌曲感動所致。

陳妍希 陳妍希今年6月曾飛回台北，與家人一起去睇好姐妹楊丞琳的演唱會。
陳妍希今年6月曾飛回台北，與家人一起去睇好姐妹楊丞琳的演唱會。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 期間被網民影到默默流淚的畫面。
期間被網民影到默默流淚的畫面。（圖片來源：微博影片截圖）

5.近照變消瘦

楊丞琳日前晒出與陳妍希及潘瑋柏的合照，2008年台劇《不良笑花》的3位主演難得再聚首，但網民就指相中的陳妍希明顯消瘦了不少，感覺我見猶憐，不過潘瑋柏就爭住認瘦，搞笑表示：「她們說我好瘦，我只好多吃點了！」

陳妍希 陳妍希包面不再，明顯變得消瘦。
陳妍希包面不再，明顯變得消瘦。（圖片來源：IG@rainie77）
陳妍希 潘瑋柏被指為維護好友，爭住認瘦。
潘瑋柏被指為維護好友，爭住認瘦。（圖片來源：IG@rainie77）

陳妍希懶理婚變傳聞狂曬靚相

不過陳妍希和陳曉雙方都未有就今次婚變傳聞闢謠，陳妍希更在社交網大曬靚相，谷胸又曬腿，力證自己狀態勁Fit！亦有網民指她近日曾po出一輯相片，相中她穿著印有一大一小圖案的黑色冷衫，被指加上她變成「一家三口」，間接反駁婚變傳言。

陳妍希 陳妍希未有理會婚變傳聞，在社交網大曬靚相。
陳妍希未有理會婚變傳聞，在社交網大曬靚相。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 狀態勁Fit！
狀態勁Fit！（圖片來源：微博@陳妍希michelle）
陳妍希 網民指陳妍希穿著印有一大一小圖案的黑色冷衫，加上她變成「一家三口」，是在間接反駁婚變傳言。
網民指陳妍希穿著印有一大一小圖案的黑色冷衫，加上她變成「一家三口」，是在間接反駁婚變傳言。（圖片來源：微博@陳妍希michelle）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博@陳妍希michelle、IG@chenchiyiu、微博@陳曉工作室、IG@yanxi531、新傳媒照片庫

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