32歲陳婉衡忽然Po透視性感婚紗相大騷驕人線條 惹網民公開求婚
32歲陳婉衡忽然Po透視性感婚紗相惹人遐想
日前，32歲的陳婉衡（Alycia）在IG突然post出多張身穿透視婚紗的靚相，側側身線條更顯眼，並以英文寫道：
「I have a problem with hoarding photos and never posting them. Here are some taken last year that I’ve been hoarding for no reason at all. （我有一個問題，那就是囤積照片，從不張貼它們。這是我去年無緣無故囤積起來的一些照片。）」
相中的Alycia穿上低胸透視婚紗，大騷得天獨厚的身材線條，若隱若現的上身惹人遐想，而且配合相中的光線儼如一位幸福絕美的新娘子，惹來大批網民留言畀心心大讚她好靚，有網民立即留言追問是否好事近，亦有好幾位網民公開向她求婚：「Will you marry me?」
陳婉衡黑白比堅尼開船P 自封：A cow at the sea
32歲的陳婉衡（Alycia）向來不吝嗇騷自己驕人的身材，早前在社交網分享身穿乳牛花紋三點式泳衣「扮乳牛」，隨即引來網友瘋傳！陳婉衡（Alycia）亦好喜愛水上活動，曾話過只要在炎熱的天氣下一定會出海玩，所以她IG上超級多泳衣照片，一齊來重溫一下！
「海上牛」獲激讚可愛
陳婉衡在貼出身穿乳牛泳裝後，在貼文中寫上「A cow at the sea」，網友紛紛激讚：「口水直流」、「陳婉衡超好睇」、「你太可愛。」，更有網民應景回答：「Holy cow… looking good! 」
逐格睇陳婉衡靚相：
嚴選TVB歷代10大「咪神」
TVB多年來出產多位「咪神」，其中不少「咪神」為香港小姐出身，無論身材、樣貌、學歷樣樣兼備，不過通常一但被定型為「咪神」後，便難以撇開性感形象。以下嚴選10位TVB歷代「咪神」，大家又最迷哪一位呢？
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陳婉衡排第二名（三圍：36E、22、35）
32歲的陳婉衡因為拍攝《3日2夜》和《Go! Yama Girl》大曬性感身形而成功上位。原來陳婉衡亦曾參選《2011年溫哥華華裔小姐競選》和《2012年度香港小姐競選》，當年更因為外貌與歌手泳兒相似，而被稱為「翻版泳兒」。熱愛運動和大自然的陳婉衡經常於社交平台分享做運動、出海的照片大派福利！
陳婉衡與好友簡淑兒齊玩直立板
陳婉衡經常同好友簡淑兒一齊做運動操肌，早前她們兩人更貼出一同出海玩直立板的靚相，笑言：「Can’t believe it’s the last day of August already!（不敢相信這已經是8月的最後一天了！）」相中兩人分別著上黑色和淺藍色的比堅尼泳衣，大騷Fit爆身形，簡淑兒更大擺心形pose，引得網民大讚「性感又甜美」、「好Fit好靚」、「充滿青春活力」等等。
陳婉衡曾捲變臉疑雲
早前陳婉衡（Alycia）在IG限時動態上載自拍大頭短片，竟然發現Alycia雙唇變得極厚，而下巴又變得超尖，成個樣面目全非，即時引起變臉疑雲！但原來陳婉衡只係玩變面App，並非真係動手腳，大家可以放心。
陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光
陳婉衡入行後keep住魔鬼身材，而且在節目中經常攀山涉水，體能甚好，但原來她6歲起隨家人移居加拿大，高中時期體重曾超過130磅，完全不做運動，是個周身肉的肥妹仔，她曾盲目節食減肥，結果拖垮了健康而且很易反彈。自從開始健身並配合健康飲食後，陳婉衡皮膚光滑不少，並練成馬甲線和蜜桃臀，展現S曲線。
點擊下圖逐格睇陳婉衡靚相
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！