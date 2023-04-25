陳婉衡

32歲陳婉衡忽然Po透視性感婚紗相大騷驕人線條 惹網民公開求婚

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人稱無綫性感女神32歲的陳婉衡（Alycia）擁有驕人身材而且一向好大方，經常在經常在個人IG大派福利，日前她忽然分享多張身穿透視婚紗的靚相，惹來大批粉絲留言讚好，仲有幾位留言公開向她求婚：「Can I marry you?」，亦有網民關心問是否好事近？

陳婉衡 人稱無綫性感女神32歲的陳婉衡Alycia）擁有驕人身材而且一向好大方，經常在經常在個人IG大派福利
人稱無綫性感女神32歲的陳婉衡（Alycia）擁有驕人身材而且一向好大方，經常在經常在個人IG大派福利（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 32歲的陳婉衡Alycia）擁有驕人身材，青春期130磅全靠自己努力變成今日「最強Body」
32歲的陳婉衡（Alycia）擁有驕人身材，青春期130磅全靠自己努力變成今日「最強Body」（圖片來源：[email protected]_alyciac）

32歲陳婉衡忽然Po透視性感婚紗相惹人遐想

日前，32歲的陳婉衡（Alycia）在IG突然post出多張身穿透視婚紗的靚相，側側身線條更顯眼，並以英文寫道：

「I have a problem with hoarding photos and never posting them. Here are some taken last year that I’ve been hoarding for no reason at all. （我有一個問題，那就是囤積照片，從不張貼它們。這是我去年無緣無故囤積起來的一些照片。）」

相中的Alycia穿上低胸透視婚紗，大騷得天獨厚的身材線條，若隱若現的上身惹人遐想，而且配合相中的光線儼如一位幸福絕美的新娘子，惹來大批網民留言畀心心大讚她好靚，有網民立即留言追問是否好事近，亦有好幾位網民公開向她求婚：「Will you marry me?」

陳婉衡
（圖片來源：[email protected]_alyciac）

陳婉衡黑白比堅尼開船P 自封：A cow at the sea

32歲的陳婉衡（Alycia）向來不吝嗇騷自己驕人的身材，早前在社交網分享身穿乳牛花紋三點式泳衣「扮乳牛」，隨即引來網友瘋傳！陳婉衡（Alycia）亦好喜愛水上活動，曾話過只要在炎熱的天氣下一定會出海玩，所以她IG上超級多泳衣照片，一齊來重溫一下！

陳婉衡 黑白花紋 呢種叫乳牛cosplay?
呢種叫乳牛cosplay?（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 聽日天氣轉涼啦。
聽日天氣轉涼啦。（圖片來源：[email protected] _alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 太性感啦。
太性感啦。（圖片來源：[email protected] _alyciac）

「海上牛」獲激讚可愛

陳婉衡在貼出身穿乳牛泳裝後，在貼文中寫上「A cow at the sea」，網友紛紛激讚：「口水直流」、「陳婉衡超好睇」、「你太可愛。」，更有網民應景回答：「Holy cow… looking good! 」

陳婉衡 黑白花紋 如果有多幾張就好
如果有多幾張就好（圖片來源：[email protected]_alyciac）

逐格睇陳婉衡靚相：

嚴選TVB歷代10大「咪神」

TVB多年來出產多位「咪神」，其中不少「咪神」為香港小姐出身，無論身材、樣貌、學歷樣樣兼備，不過通常一但被定型為「咪神」後，便難以撇開性感形象。以下嚴選10位TVB歷代「咪神」，大家又最迷哪一位呢？

相關文章：嚴選TVB歷代10大「咪神」位位身形勁屈機！元祖新晉咪神個個上榜！

陳婉衡排第二名（三圍：36E、22、35

32歲的陳婉衡因為拍攝《3日2夜》和《Go! Yama Girl》大曬性感身形而成功上位。原來陳婉衡亦曾參選《2011年溫哥華華裔小姐競選》和《2012年度香港小姐競選》，當年更因為外貌與歌手泳兒相似，而被稱為「翻版泳兒」。熱愛運動和大自然的陳婉衡經常於社交平台分享做運動、出海的照片大派福利！

咪神 陳婉衡經常大派福利
陳婉衡經常大派福利（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 咪神 食飯都要穿得性感！
食飯都要穿得性感！（圖片來源：[email protected]_alyciac）

陳婉衡與好友簡淑兒齊玩直立板

陳婉衡經常同好友簡淑兒一齊做運動操肌，早前她們兩人更貼出一同出海玩直立板的靚相，笑言：「Can’t believe it’s the last day of August already!（不敢相信這已經是8月的最後一天了！）」相中兩人分別著上黑色和淺藍色的比堅尼泳衣，大騷Fit爆身形，簡淑兒更大擺心形pose，引得網民大讚「性感又甜美」、「好Fit好靚」、「充滿青春活力」等等。

陳婉衡 黑白花紋 簡淑兒 擁有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。
擁有36E上圍的「咪神」陳婉衡這日穿著一件黑色Tube Top比堅尼泳衣，視覺上竟然同32B的簡淑兒相差不遠。（圖片來源：[email protected]_jessica）

陳婉衡曾捲變臉疑雲

早前陳婉衡（Alycia）在IG限時動態上載自拍大頭短片，竟然發現Alycia雙唇變得極厚，而下巴又變得超尖，成個樣面目全非，即時引起變臉疑雲！但原來陳婉衡只係玩變面App，並非真係動手腳，大家可以放心。

陳婉衡 黑白花紋 36E「咪神」陳婉衡Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。
36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 黑白花紋 好讓一眾網友大飽眼福。
好讓一眾網友大飽眼福。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 黑白花紋 不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。
不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。（圖片來源：陳婉衡 IG）
陳婉衡 黑白花紋 下巴又變得超尖，即時引起整容疑雲！
下巴又變得超尖，即時引起變臉疑雲！（圖片來源：陳婉衡 IG）

陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光

陳婉衡入行後keep住魔鬼身材，而且在節目中經常攀山涉水，體能甚好，但原來她6歲起隨家人移居加拿大，高中時期體重曾超過130磅，完全不做運動，是個周身肉的肥妹仔，她曾盲目節食減肥，結果拖垮了健康而且很易反彈。自從開始健身並配合健康飲食後，陳婉衡皮膚光滑不少，並練成馬甲線和蜜桃臀，展現S曲線。

陳婉衡 黑白花紋 小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。
小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。
陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！
（圖片來源：[email protected]_alyciac）
陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。
陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！
（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋
陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。
現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳婉衡 黑白花紋 努力運動後，終於成就了今日的女神身型。
努力運動後，終於成就了今日的女神身型。（圖片來源：TVB節目截圖）
陳婉衡 黑白花紋 飲食方面也非常注重，但健康得來也注委味道，絕不委屈自己！
飲食方面也非常注重，但健康得來也注委味道，絕不委屈自己！（圖片來源：[email protected]_alyciac）

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圖片來源：陳婉衡IG

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