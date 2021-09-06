36E陳婉衡驚現性感超厚唇 拮手面 惹變臉疑雲
36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時會在社交網分享性感靚相冧粉絲，不過日前Alycia在IG限時動態分享一條短片，竟然發現Alycia面目全非，惹變臉疑雲！
文：東方新地 ｜圖：陳婉衡 IG
文：東方新地 ｜圖：陳婉衡 IG
「咪神」面目全非
36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時都在IG分享「福利」圖，好讓一眾網友大飽眼福，加上Alycia有健身的習慣，令她身形更為完美，睇相都感受到Alycia的fit爆身形是得來不易。不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，竟然發現Alycia雙唇變得極厚，而下巴又變得超尖，成個樣面目全非，即時引起變臉疑雲！但原來陳婉衡只係玩變面App，並非真係動手腳，大家可以放心。
陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光
陳婉衡入行後keep住魔鬼身材，而且在節目中經常攀山涉水，體能甚好，但原來她6歲起隨家人移居加拿大，高中時期體重曾超過130磅，完全不做運動，是個周身肉的肥妹仔，她曾盲目節食減肥，結果拖垮了健康而且 很 易 反 彈。自從開始健身並配合健康飲食後，陳婉衡皮膚光滑不少，並練成馬甲線和蜜桃臀，展現S曲線。