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36E陳婉衡驚現性感超厚唇 拮手面 惹變臉疑雲

東方新地 - 娛聞

36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時會在社交網分享性感靚相冧粉絲，不過日前Alycia在IG限時動態分享一條短片，竟然發現Alycia面目全非，惹變臉疑雲！
文：東方新地 ｜圖：陳婉衡 IG

36E陳婉衡惹變臉疑雲！（圖片來源：陳婉衡 IG）
36E陳婉衡惹變臉疑雲！（圖片來源：陳婉衡 IG）

「咪神」面目全非

36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時都在IG分享「福利」圖，好讓一眾網友大飽眼福，加上Alycia有健身的習慣，令她身形更為完美，睇相都感受到Alycia的fit爆身形是得來不易。不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，竟然發現Alycia雙唇變得極厚，而下巴又變得超尖，成個樣面目全非，即時引起變臉疑雲！但原來陳婉衡只係玩變面App，並非真係動手腳，大家可以放心。

36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。（圖片來源：陳婉衡 IG）
36E「咪神」陳婉衡（Alycia）不時都在IG分享「福利」圖。（圖片來源：陳婉衡 IG）
好讓一眾網友大飽眼福。（圖片來源：陳婉衡 IG）
好讓一眾網友大飽眼福。（圖片來源：陳婉衡 IG）
不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。（圖片來源：陳婉衡 IG）
不過日前Alycia在IG限時動態上載自拍大頭短片，發現Alycia雙唇變得極厚。（圖片來源：陳婉衡 IG）
下巴又變得超尖，即時引起整容疑雲！（圖片來源：陳婉衡 IG）
下巴又變得超尖，即時引起變臉疑雲！（圖片來源：陳婉衡 IG）

陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光

陳婉衡入行後keep住魔鬼身材，而且在節目中經常攀山涉水，體能甚好，但原來她6歲起隨家人移居加拿大，高中時期體重曾超過130磅，完全不做運動，是個周身肉的肥妹仔，她曾盲目節食減肥，結果拖垮了健康而且 很 易 反 彈。自從開始健身並配合健康飲食後，陳婉衡皮膚光滑不少，並練成馬甲線和蜜桃臀，展現S曲線。

小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。
小時候的她也是一個肥妹仔，非常可愛。
陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。
陳婉衡早前在 IG上載十年前後的對比照，自爆以前從不運動，完全冇諗過自己會成為健身教練。

30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！

陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。
陳婉衡自青春期開始一直發脹，她絕對是零運動，上體育堂一定跑包尾，受朋輩影響16歲就開始節食減肥，也曾服用減肥藥和排毒藥物，斷斷續續減肥約四年卻換來反效果，體重曾反彈，成個人都好圓潤。

30歲陳婉衡肥妹血淚史 青春期130磅脹爆造型曝光！

陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋
陳婉衡這副身材得來不易，她早年曾苦學鋼管舞，近年才勤去健身，因為她天生筋骨較硬，健身後要多拉筋，或做瑜伽鬆筋
現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。
現在她每星期有三、四天去健身，會花一、兩天訓練手臂和背部肌肉，另外有一、兩天訓練腳部和臀部肌肉，每次健身約2小時。
努力運動後，終於成就了今日的女神身型。
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飲食方面也非常注重，但健康得來也注委味道，絕不委屈自己！
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點擊下圖逐格睇陳婉衡靚相

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