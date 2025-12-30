前TVB「咪神」陳婉衡無預警宣布改名 婚前突轉身份 網民熱議真正原因

前TVB女神陳婉衡突然在社交平台貼出性感健身照，身穿CK運動內衣內褲大騷腹肌和豐滿上圍，完全沒有贅肉的火辣身材令網民眼前一亮。不過更令人震驚的是，這位「咪神」竟然無預警宣布改名為陳沛汶，表示「經過深思和期待，我很高興地分享我正式改名了」，更透露這是她夢想了一陣子的決定，終於在婚禮前鼓起勇氣實現，引起網民熱烈討論她改名背後的真正原因。