前TVB「咪神」陳婉衡無預警宣布改名 婚前突轉身份 網民熱議真正原因
陳婉衡突發文宣布改名陳沛汶
陳婉衡在Instagram發文表示「Hi! I’m 陳沛汶💙 很高興認識你」，正式宣布改名決定。她在文中透露「這是我夢想了一陣子，幾個月內我終於鼓起勇氣在婚禮前實現了」，更表示「祝新的開始，進入2026，成為新的我」。這個突如其來的改名決定令不少粉絲感到意外，紛紛留言詢問改名原因，有網民更好奇她為何選擇在婚禮前作出這個重大決定。
性感健身照配改名宣言網民熱議
陳沛汶在宣布改名的同時，更貼出一張極具視覺衝擊力的健身照片。她身穿運動內衣內褲，大方展示結實的朱古力腹肌和豐滿上圍，完全沒有贅肉的完美身材令網民讚嘆不已。這位32歲前TVB藝人一直以健身教練身份活躍，經常在社交平台分享運動心得，更因熱愛行山而被封為「山系女神」，今次的性感照片再次證明她的健身成果。
陳沛汶5月宣布結婚掀祝福熱潮
陳沛汶於今年5月20日「520」浪漫日子在Instagram公布喜訊，分享在土耳其拍攝的婚照正式宣布結婚。她當時寫道「Here is our forever 💍 520」，甜蜜宣言感動大批粉絲，掀起一陣祝福熱潮。她身穿低胸婚紗展現「咪神」火辣身材，性感與優雅兼備的造型令人驚艷，圈中好友亦紛紛留言送上祝福。如今在踏入2026年前突然宣布改名，似乎是希望以全新身份迎接人生新階段。
從港姐到TVB女神事業發展順利
陳沛汶自2012年參加香港小姐競選後，逐漸成為娛樂圈的熟面孔。除了成為無綫娛樂新聞台的主播，她還參與了多部劇集和旅遊節目的拍攝，包括《3日2夜》、《Go! Yama Girl》和《到此一遊》等，以其豐滿的身材和開朗的性格贏得了觀眾的喜愛。她不僅擁有引人注目的上圍，更是一位熱衷運動的健身教練，朱古力腹肌成為許多人羨慕的對象，成功吸引了大批粉絲關注。
網民反應兩極化討論改名動機
面對陳沛汶突然改名的決定，網民反應相當兩極化。有支持者留言表示「新名字好聽，支持你的決定」、「改名改運，祝你越來越好」，認為她有權選擇自己喜歡的名字。不過亦有網民質疑改名時機，留言「點解要婚禮前改名」、「係咪有特別原因」，好奇她改名背後是否有特殊考慮。