TVB女記者潑水節遇襲 慘遭圍攻狼狽尖叫 網民心痛：達欺凌級
陳尚萱被水桶照頭淋狼狽不堪
根據網上一段長達30秒的片段中，陳尚萱原本正在進行正常採訪工作，豈料突然被一群小朋友包圍，手持各式水槍對準她狂射。最誇張的是，有小朋友更直接用紅色水桶兜頭淋水，令陳尚萱淋到出唔到鏡，整個人濕透。她雖然不斷揮手示意停止，並大聲呼叫「等陣先」，但小朋友們似乎玩得興起，完全無視她的請求，繼續圍攻到底。陳尚萱只能一手遮面保護自己，一手緊握咪高峰維持專業，場面極度狼狽。
網民心痛四萬姐姐遭圍攻
片段曝光後，網民紛紛為陳尚萱抱不平，留言區被同情聲音洗版。有網民直指「玩針對噃，達欺凌級」、「兜頭淋水，咩玩法」，認為小朋友的行為已經超越正常潑水節的玩樂範圍。更多網民心痛地表示「好慘，係咁俾班細路圍攻」、「姐姐嬲啦」、「唔准蝦四萬姐姐」，對陳尚萱的遭遇深表同情。有網民更留言「好陰功」、「TVB應該頒個勤工獎畀佢啦」，認為記者工作已經夠辛苦，不應該再受到不必要的騷擾和攻擊。
2023年勇狗射水事件判監28天
今次事件不禁令人聯想起2023年4月九龍城潑水節期間的「勇狗」射水事件。當時YouTuber「勇狗」等3名男子以水槍近距離射擊警員及無綫電視記者，其後被裁定襲警及普通襲擊等6罪成立，判監28天。被告當時辯稱是「節日祝福」，但被法庭駁回上訴，法官指其行為屬掩耳盜鈴，強調即使在節日活動中，亦不得襲擊正當執行職務的公務員和記者。控方案情指，3名無綫電視的記者及攝影師在九龍城賈炳達道一帶採訪潑水節新聞時，遭3名被告用水槍近距離射水，記者們走開時被告仍繼續跟著射擊，最後記者們向現場警員求助，但連3名在場輔警亦遭射水。
颱風採訪成名作展現專業精神
陳尚萱真正為人熟悉，要數到去年7月颱風韋帕襲港期間的戶外採訪表現。當時十號風球下，她被派往紅磡碼頭進行現場報道，一人肩負無綫新聞台及明珠台的雙語報道重任。採訪期間她被強風吹得搖來搖去，需要竭力按實頭盔，全程睜不開眼，更因風聲太大要對著咪高峰大聲叫喊。期間更有疑似木板的大型雜物吹到她身後，場面驚險但她仍堅持完成報道，被網民大讚是「MVP」級表現。網民紛紛叮囑她在8號颱風期間外出採訪要小心，又大讚她表現十分可愛，更封她做「四萬萱」！
名校畢業資優生敬業獲讚
原來陳尚萱年約23歲，去年正式成為TVB新聞部一員。她曾就讀於協恩中學附屬小學及拔萃女書院，一直是資優生。加入TVB新聞部後，由於英語流利，她被安排進行中英雙語報道。加上她親切可愛的笑容，吸引了不少網民的關注。網民對陳尚萱的進步有目共睹，紛紛表達支持：「幾鍾意佢果種好自然又好真誠嘅採訪，相比一年前好多蝦碌事件，佢做直播又真係穩定又進步好多，努力嘅成果！」
網民呼籲尊重記者工作
事件引發網民對記者工作環境的關注和討論。不少網民留言「好陰功」、「TVB應該頒個勤工獎畀佢啦」，認為記者工作已經夠辛苦，不應該再受到不必要的騷擾和攻擊。有網民更呼籲大家在節日慶祝時要適可而止，不要因為一時興起而影響他人的正常工作。畢竟記者們都是為了工作需要才會出現在各種場合，大家應該給予基本的尊重和配合，讓他們能夠安全地完成採訪任務。