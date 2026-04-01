TVB女記者潑水節遇襲 慘遭圍攻狼狽尖叫 網民心痛：達欺凌級

TVB女記者陳尚萱昨日採訪「龍城美食潑水泰繽紛2026」時，慘遭十幾個小朋友圍攻狂射水槍，更被紅色水桶照頭淋水，場面極度狼狽！陳尚萱一手遮面一手揸咪，不斷尖叫「等陣先，等陣先，唔好住」，但小朋友們完全無視她的求饒，繼續圍攻到底。網民睇到都心痛，紛紛留言「好慘，係咁俾班細路圍攻」、「唔准蝦四萬姐姐」，更有人直指「班細路似乎玩得有啲過份」，認為已達欺凌級數！