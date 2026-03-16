陳展鵬單文柔秘密搬新居 獨立屋內部意外曝光 空間感驚人
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TVB視帝陳展鵬與單文柔育有愛女「小豬比」，一家三口向來幸福美滿。近日單文柔在社交平台上載居家短片時，意外曝光了他們的全新居住環境，從片段中可見空間感極大的獨立屋內部，樓底極高並設有內置樓梯，明顯已從分層單位升級至更豪華的住所。這次秘密搬遷再次證明陳展鵬近年吸金力驚人，一家三口的生活質素不斷提升。
單文柔意外曝光獨立屋內部細節
從單文柔日前在Instagram分享的短片可見，雖然她只在家中角落拍攝，但已足以窺探新居的奢華氣派。片中清楚見到屋內設有極具空間感的巨型客廳，樓底極高，並附有內置樓梯上落，明顯已升級搬入獨立屋。屋內裝修以米白色及木系為主調，走簡約溫馨的現代風格，採光度十足，而小豬比亦不時會在家中的花園玩跳彈床，可見新居更設有私人戶外空間。
陳展鵬投資有道孝順母親
其實陳展鵬一向投資有道且非常孝順。翻查資料，陳展鵬曾於2017年豪擲1,280萬港元，以母親名義購入將軍澳日出康城「晉海」一個約700呎的3房高層單位，當時有指他原意是想讓中風的母親有更舒適的養病環境。至他與單文柔結婚後，該單位順理成章成為兩人的愛巢，兩人婚後初期仍與母親同住，直到單文柔誕下小豬比後，為了給予女兒更多成長空間才分開居住。
陳展鵬單文柔從分層豪宅升級獨立屋
過去單文柔不時在晉海愛巢打卡，單位外的無敵大山景更曾引起網民熱討。如今陳展鵬事業家庭兩得意，憑藉視帝身份及多年來的投資眼光，成功為家人提供更優質的居住環境。一家三口由分層豪宅進駐空間更廣闊的獨立屋，不但有更大的室內空間，更擁有私人花園讓小豬比盡情玩樂，絕對是圈中人生勝利組的典型例子。
網民讚賞陳展鵬愛妻愛女表現
網民看到單文柔分享的居家片段後，紛紛留言讚賞陳展鵬的愛妻愛女表現。有網民表示「展鵬真係好錫老婆同女兒，搬咁靚嘅屋畀佢哋住」，亦有人大讚「廿四孝爸爸實至名歸，小豬比好幸福」。不少粉絲更關注新居的裝修風格，認為簡約溫馨的設計非常適合一家三口居住，充分體現了陳展鵬對家庭的用心和愛護。
圖片來源：單文柔IG、陳展鵬IG資料或影片來源：原文刊於新假期