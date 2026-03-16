陳展鵬單文柔秘密搬新居 獨立屋內部意外曝光 空間感驚人

TVB視帝陳展鵬與單文柔育有愛女「小豬比」，一家三口向來幸福美滿。近日單文柔在社交平台上載居家短片時，意外曝光了他們的全新居住環境，從片段中可見空間感極大的獨立屋內部，樓底極高並設有內置樓梯，明顯已從分層單位升級至更豪華的住所。這次秘密搬遷再次證明陳展鵬近年吸金力驚人，一家三口的生活質素不斷提升。