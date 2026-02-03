陳展鵬轉發Brian訪問力撐「粗口文化」炮轟虛偽人士 網民要求錄音做生日禮物

公認好爸爸陳展鵬突然在社交平台轉發廿四味Brian一段關於粗口文化的訪問內容，更罕有地公開表態支持粗口是廣東話文化精髓，直斥「有太多PK掩飾自己唔講粗口」，言論一出即引發網民熱烈討論，不少人更要求他親自示範爆粗。