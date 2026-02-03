陳展鵬轉發Brian訪問力撐「粗口文化」炮轟虛偽人士 網民要求錄音做生日禮物
廣告
公認好爸爸陳展鵬突然在社交平台轉發廿四味Brian一段關於粗口文化的訪問內容，更罕有地公開表態支持粗口是廣東話文化精髓，直斥「有太多PK掩飾自己唔講粗口」，言論一出即引發網民熱烈討論，不少人更要求他親自示範爆粗。
陳展鵬轉發Brian訪問力撐粗口文化
近期因為食評及學寫中文字「蝴蝶」與「銅鑼灣」的爆笑形容而人氣急升的廿四味Brian李凱賢，向來爆粗無忌諱，喜以此表達他對事物的感受。Brian在訪問中表示「我覺得粗口part of 廣東話，呢個係顏色嚟，如果你用呢鬧人，咁就唔啱，如果係表達情緒，係OK，都係嗰句我講好多次，你食咖哩雞飯，話好食即係麻麻地，好X好食即刻好食。我中學試過一日，同我朋友James講不如我哋戒粗口，佢話不如戒廣東話。佢講得好啱，不如講國語！」陳展鵬轉發這段內容，明顯是認同Brian的觀點。
陳展鵬炮轟虛偽人士掩飾不講粗口
陳展鵬在轉發時更加碼發表個人見解，直言「適合嘅場合適合嘅人群，最重要識得控制自己，呢個係社會責任。絕對認同，這是精髓，幾千年來嘅文化，好好運用我哋其中一種統一嘅語言文化，我哋可以有今時今日，就係因為我哋有獨特嘅文化，唔講粗口唔代表係好人，有太多PK掩飾自己唔講粗口。」他更強調粗口是幾千年來的文化，認為香港能有今時今日的成就，正是因為擁有獨特的文化。
網民要求陳展鵬示範爆粗做生日禮物
網民對於陳展鵬罕有談論粗口文化感到驚訝，但不少留言都表示好想聽一次陳展鵬爆粗，甚至有網民要求陳展鵬幫忙錄段粗口錄音，送給朋友做生日禮物。有網民留言「所以我like地盤佬多過西裝佬」、「問心啊，邊個唔講粗口啊？只不過有啲人好虛偽喺度扮晒嘢」、「講廣東話點可以唔講粗口」等，大部分都支持陳展鵬的觀點。
網民熱議粗口文化分場合使用
討論中也有網民提出不同觀點，認為「粗口係睇場合，即係日文中有前輩，同輩，後輩，都唔同語氣，下下X，句句X，呢d叫做’粗’」，強調適當使用的重要性。另有網民表示「講粗口同用粗口係唔同的」、「講粗口唔係問題，但唔好開口埋口問候人娘親」，認為關鍵在於如何運用。
圖片來源：threads、IG@rucochan、IG@jbs8five2資料或影片來源：原文刊於新假期