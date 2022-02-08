人夫放假約出去滾 | 陳山聰自認敗家唔生性 曾月入$3000用兩萬蚊買牛仔褲
撰文：東方新地 圖片：《人夫放假約出去滾》影片截圖、[email protected]
陳山聰細談28年變化
阿Bob林盛斌在J2新節目《人夫放假約出去滾》，相約陳山聰「圍爐取暖」，打住邊爐打開心扉，細談婚後生活的變化與感受，在短短的聚餐時間，傾訴男人心聲。陳山聰入行28年，他在節目中細說當年17歲非常爛玩愛蒲夜店，更自揭試過開工前一晚去Party醉倒街頭，他更是Wave Party的常客，現在已成家立室，不會再出去玩。
曾兼職做售貨員
陳山聰憶述97年金融風暴是人生最低潮的日子，當時冇工開手停口停，為了生活他走去做兼職售貨員：「當時我好鍾意潮流嘢，成日都幫襯美華氏買牛仔褲，同老闆亦好好傾，我同佢講不如我喺度賣牛仔褲，第一張part time支票係三千幾蚊，我拎住張支票返到屋企先喊。」
重返無綫三千蚊人工
體驗過做售貨員的辛酸，陳山聰發現自己還是喜歡做演員，所以他決心重返娛樂圈，在無綫由最低人工三千蚊做起，他億述當年在節目巡禮的經歷：「我好記得第一年參加節目巡禮，通常叫名出去影大合照，頭二、三個就叫我，即係企最高嗰排，我希望可以一排一排，最後企到最前。喺TVB台慶50周年，係我第一年企第一排。」陳山聰說時非常感觸。
死慳死抵買名牌
陳山聰講起自己的光輝日子，食過最貴一餐打邊爐是在澳門賭場，點了很普通的火鍋材料，最後埋單萬幾蚊，打扮甚潮愛好名牌的陳山聰更自爆曾花2萬幾蚊買一條牛仔褲，當年是04、05年左右，陳山聰當時人工得一萬，要幾個月死慳死抵，碌卡再分四個月還，不過呢條名牌褲原封不動冇著過，變成收藏品。
自認未定性唔識諗
每次陳山聰經歷低潮，總會遇上在背後扶她一把的女人，當年在他最失意時，陳山聰遇上第一任太太，他感激對方信任，可惜自己當時不懂珍惜：「2000年係第一任太太同緊我一齊，佢都信任我，但嗰時我仲後生唔識珍惜同埋未定性、唔識諗。」19年，陳山聰與拍拖5年從事美容業的圈外女友何丽萍（Apple）結婚，20年誕下兒子Jaco，一家三口不時晒幸福。
升呢做男一苦盡甘來
陳山聰直言09年的《學警狙擊》「左輪」一角，成為其事業的轉捩點，之後19年陳山聰在《金宵大廈》首次擔正做男一，機會不斷，無綫正熱播的《鐵拳英雄》更是陳山聰出力之作，操得甚弗的他在劇中激戰連場，拳拳到肉，劇集播出至今最高收視有25點，陳山聰表示很開心，並承諾若達35點收視就穿泳褲示人。