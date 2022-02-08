人夫放假約出去滾 | 陳山聰自認敗家唔生性 曾月入$3000用兩萬蚊買牛仔褲

無綫的J2新節目《人夫放假約出去滾》，由阿Bob林盛斌主持，第一集嘉賓是陳山聰，45歲的他17歲入行，經歷過人生谷底，自爆曾晚晚夜蒲醉倒街頭，又做過售貨員，更洗腳唔抹腳，花2萬蚊買一條牛仔褲。回望過去，陳山聰細談婚後的變化。