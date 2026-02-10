49歲視帝螢光背心晨跑爆汗騷結實肌肉 網民激讚Fit到爆求健身秘訣
49歲TVB視帝陳山聰近日在馬來西亞宣傳新戲期間，依然堅持每日晨跑習慣，更在社交媒體分享運動片段和照片。其中一張爆汗肌肉照片瞬間成為焦點，網民紛紛大讚「Fit到爆」！這位演藝圈知名的跑步愛好者，憑藉多年來的堅持鍛鍊，即使年近50歲仍保持著令人羨慕的健美身形，成功引爆一眾粉絲的健身熱潮。
陳山聰螢光背心造型搶焦點
片段中可見陳山聰身穿搶眼的螢光綠運動背心配同色Cap帽，再戴上型格太陽眼鏡，整個造型相當有型。他一邊跑步一邊拍片與粉絲打招呼，展現出充滿活力的一面。這套螢光綠運動裝不但實用，更成為街頭焦點，不少網民都對他的穿搭品味大加讚賞。
爆汗肌肉照網民激讚Fit到爆
最令人矚目的是陳山聰運動後的對鏡自拍照，只見他全身爆汗濕透，肌肉線條清晰可見，展現出多年來堅持鍛鍊的成果。這張照片一上載即引來大量網民留言激讚，紛紛表示「Fit到爆」、「你個精力真係好勁，佩服」，可見他的健美身形確實令人羨慕不已。
Crazy Runner成員工作再忙都要跑
作為演藝圈跑步組織「Crazy Runner」的一員，陳山聰多年來一直保持規律的跑步習慣，即使工作行程再繁忙都不會間斷。今次到馬來西亞宣傳新戲期間，他依然堅持每日晨跑，充分展現出對運動的熱誠和毅力，這種自律精神確實值得學習。
網民熱烈回應求分享健身秘訣
陳山聰的健身照片引來網民熱烈回應，除了大讚他的身形外，更有不少人詢問他的健身秘訣和跑步心得。有網民留言表示「想知道點樣可以保持咁好嘅狀態」、「求分享健身餐單」，可見他的健美身形確實激發了不少人的運動動機，成功帶動健身熱潮。
圖片來源：IG@joelshanchung、Facebook@陳山聰（Joel 1002、ig@joelshanchung資料或影片來源：原文刊於新假期