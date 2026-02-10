49歲視帝螢光背心晨跑爆汗騷結實肌肉 網民激讚Fit到爆求健身秘訣

49歲TVB視帝陳山聰近日在馬來西亞宣傳新戲期間，依然堅持每日晨跑習慣，更在社交媒體分享運動片段和照片。其中一張爆汗肌肉照片瞬間成為焦點，網民紛紛大讚「Fit到爆」！這位演藝圈知名的跑步愛好者，憑藉多年來的堅持鍛鍊，即使年近50歲仍保持著令人羨慕的健美身形，成功引爆一眾粉絲的健身熱潮。