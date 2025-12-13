陳山聰坦言恨拍劇 大爆TVB已無存貨 年半冇新劇另覓出路

陳山聰近日接受訪問時坦言TVB已經沒有劇集存貨，最後一套作品《奪命提示》早於今年3月播出，意味著他已經超過9個月沒有新劇播出。這位前視帝透露正積極轉型，除了投資馬來西亞電影外，更嘗試拍攝短劇，希望在演藝圈轉變中找到新出路。