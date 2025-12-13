陳山聰坦言恨拍劇 大爆TVB已無存貨 年半冇新劇另覓出路
陳山聰親證TVB無存貨超過9個月
陳山聰在訪問中直接承認在TVB沒有劇集存貨，最後一套作品《奪命提示》已於今年3月播出完畢。他表示很想快些拍劇與同事見面，「已經好耐無見啲同事，好想盡快同佢哋再合作，好掛住佢哋！」對於公司製作減少的情況，他認為是為求精益求精，但同時也反映出整個行業的轉變。這位2022年憑《金宵大廈2》奪得最佳男主角的演員，如今面對無劇可拍的現實，不得不尋找其他發展機會。
轉型投資電影親自監督製作成本
為了應對行業變化，陳山聰積極投資馬來西亞賀歲片《媽的又要嫁》，並親自參與製作過程。他分享投資心得時表示：「今次我有少少投資，有份參與製作，今次同以前做演員嘅身份有少少唔同，做演員只係需要照顧劇本，而家就會兼顧多咗啲嘢。」他更透露終於明白為何拍攝經常超出預算，「以前拍嘢成日都聽到話冇budget，我今日終於知道點解唔夠，因為每樣嘢都係錢！」如果這次投資成績理想，他希望能吸引更多投資者參與明年的新項目。
陳山聰曾因缺席宣傳活動被TVB易角
回顧陳山聰的TVB生涯，他曾在2011年因為連續缺席《洪武三十二》宣傳活動及多次請假，導致《回到三國》中的「孫權」一角被易角，最終改由敖嘉年飾演。當時他以家事為由辭演，但坊間傳言是因為工作態度問題而惹起高層不滿。直至2013年底，他才重返TVB，獲監製李添勝起用，先後憑《同盟》《金宵大廈》獲獎項提名，最終在2022年憑《金宵大廈2》奪得視帝寶座，事業重新攀上高峰。
網民關注TVB轉變對藝人影響
陳山聰的坦白發言在網上引起熱議，不少網民關注TVB製作量減少對旗下藝人的實際影響。有網民表示：「連視帝都要去其他地方搵食，可見TVB真係有問題。」也有人讚賞他的適應能力，「識得轉型投資同拍短劇，總好過坐以待斃。」部分網民則關注他提到的短劇項目，期待看到他在不同平台的新嘗試。對於他計劃明年2月帶同家人到馬來西亞謝票的安排，網民普遍認為這反映他對新事業的重視和信心。