陳庭欣單身後變「Job后」 超低胸戰衣狂吸金 彎腰鞠躬豐滿上圍一覽無遺
陳庭欣超低胸戰衣彎腰鞠躬畫面震撼
陳庭欣昨晚為馬年春茗晚宴擔任司儀，化上精緻妝容顏值極高，身上那件超低胸的深藍色閃片晚裝更成為全場焦點。吊帶V領設計將她白滑的香肩和鎖骨表露無遺，完全突顯極之豐滿的傲人上圍，性感誘人。在台上她表現專業笑容滿面，而當她彎腰鞠躬向觀眾致謝時，豐滿上圍幾乎完全暴露於鏡頭前，火辣身材一覽無遺，令人讚嘆她保養得宜。晚裝裙身開高衩設計，露出修長美腿相當吸睛，盡顯單身貴族的自信魅力。
陳庭欣帶私家球拍到場誠意十足
熱愛打匹克球的陳庭欣，昨晚更帶備印有自己樣貌的私家球拍到場參與遊戲環節。她接受訪問時開心表示：「因為農曆新年後呢啲時間係Annual Dinner嘅旺季，今年好好，好多Job，好多謝啲客戶。因為我知道現場有啲GAME係同Pickleball有關，咪預先帶塊拍去，塊拍上面有我個樣㗎，我仲借咗畀何廣沛，等佢打吓我，我仲問佢打得爽唔爽！」如此有心的表現，令客戶個個都鍾意她，工作接到無停手。
陳庭欣與楊振源結束8年情重新出發
陳庭欣去年與坐擁10億身家的富商男友楊振源結束8年感情後，由九肚山愛巢搬回黃大仙的蝸居，生活重新出發。自從分手後，她積極擴大社交圈子，穿得超進取增加人緣，桃花與事業齊齊開運。身邊朋友都對她愛護有加，特別是「金牌媒人」林盛斌更公開表示要為她介紹男朋友，早前更帶同她去拜狐仙，為即將來臨的馬年祈求良緣，片中可見她誠心跪拜，唸足108次經文，態度極之虔誠。
陳庭欣已結識匹克球場主
陳庭欣透露林盛斌亦已為她介紹男士，其中一位是匹克球場主，與她有共同話題，兩人更已在活動午宴上見過面，陳庭欣坦言不心急：「始終都咁多年嘅時間，係需要少少多啲嘅日子，去淡化一下自己。」
網民激讚陳庭欣工作態度專業
陳庭欣近期工作曝光率極高，早前在網上預告自己一日之內會在電視上出現六次，從主持到劇集，簡直就是「TVB JOB后」。她透露之後會繼續有司儀Job、活動騷MC及廣告拍攝，稍後亦會開拍新劇，挑戰反叛角色。網民對她的工作態度大讚：「咁有心，客戶個個都鍾意佢」「做司儀超有誠意」「近排接工作不斷，好勤力」。雖然她承認有時靜下來心情仍會低落，但在人前總是展現堅強樂觀的一面，獲得不少支持。