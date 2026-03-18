陳庭欣單身後變「Job后」 超低胸戰衣狂吸金 彎腰鞠躬豐滿上圍一覽無遺

38歲前港姐冠軍陳庭欣自去年與富商男友楊振源結束8年情後，積極投入工作重新出發。昨晚她擔任聯歡晚宴司儀時，穿上超低胸深藍色閃片晚裝亮相，吊帶V領設計完全突顯豐滿上圍，當她彎腰鞠躬向觀眾致謝時，火辣身材一覽無遺，畫面極其震撼。單身後的她不但工作接到無停手，更帶備印有自己樣貌的私家匹克球拍到場參與遊戲，誠意十足的表現令客戶讚不絕口。