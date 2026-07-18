38歲陳庭欣換走舊愛百萬名車 親買新車重新開始 豪宅變蝸居近況曝光
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38歲前港姐冠軍陳庭欣自去年底證實與拍拖8年富商男友楊振源分手後，毅然搬離昔日位於沙田九肚山3,000呎愛巢並遷回黃大仙500呎單位獨居。這位昔日豪門準新娘不僅告別有私人司機接送富貴生活，更親自出動換走舊愛贈送百萬名車。從豪宅打回原形到重新出發巨大落差背後隱藏着令人意想不到震驚真相。
陳庭欣現身九龍灣極氪車廠買新車展現獨立
陳庭欣日前在社交平台限時動態高調曬出親自前往九龍灣極氪陳列室收車短片，畫面中新車車頭綁上非常搶眼巨型橙色絲帶蝴蝶結。她親自坐上司機位一邊手握軚盤一邊對鏡頭展露燦爛笑容，更開心舉起V字勝利手勢宣告正式迎來單身新篇章。據悉她過往出入均以金色和紅色寶馬代步，這些名車均為前男友昔日饋贈大禮，目前她已轉投內地電動車品牌懷抱並親自駕駛新車出入。
親自澄清與東張西望主持曾錦燊真實關係
面對外界對於居住環境巨變與感情狀態種種揣測，陳庭欣首度回應指出分手只是一件小事，強調房屋大小並不重要，最重要是住得舒服和開心。至於近期被指與《東張西望》爆肌主持曾錦燊過從甚密，她強烈否認並澄清雙方早於男方加入節目組前已經認識。她解釋「初時都有叫我教佢多啲，特別係dubbing，因為佢咬字同發音都可以再進步」，重申大家同為同事關係且一直視對方為普通朋友。
楊振源八年情斷林盛斌誓言助尋超級新筍盤
回顧陳庭欣與彩豐行老闆楊振源長達8年戀情，男方多年來屢次捲入桃色緋聞，包括2015年傳出與孫慧雪過從甚密及隨後與模特兒爆出緋聞。陳庭欣自斬斷情絲後生活質素經歷大幅度調整，失去私人司機與7人車接送服務，更將原本3,000呎生活空間縮減6倍。演藝界人士林盛斌公開表示希望為她物色新對象，更豪氣揚言前男友逾1,000,000,000元身家只屬基本條件，承諾會動用身邊更勝一籌資源助她尋找新對象。
網民熱議從九肚山搬回黃大仙蝸居自立現況
網民對於這次搬遷與買車消息曝光後大批湧入各大討論區與社交平台留言表達關注。有網民感慨留言「8年青春換來一場空，真係好慘」，亦有人針對其巨大落差直指「從豪宅搬到黃大仙，呢個落差真係好大」。另一派聲音則大力支持她自立自主新生活，認為「始終要靠自己，依賴男人終歸不是長久之計」，並有粉絲為她打氣稱「至少重獲自由，可以重新開始」。相關討論帖文目前仍持續有大量網民參與回覆。
圖片來源：IG@toby_yanyan、IG圖片、東方新地、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期