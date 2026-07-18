38歲陳庭欣換走舊愛百萬名車 親買新車重新開始 豪宅變蝸居近況曝光

38歲前港姐冠軍陳庭欣自去年底證實與拍拖8年富商男友楊振源分手後，毅然搬離昔日位於沙田九肚山3,000呎愛巢並遷回黃大仙500呎單位獨居。這位昔日豪門準新娘不僅告別有私人司機接送富貴生活，更親自出動換走舊愛贈送百萬名車。從豪宅打回原形到重新出發巨大落差背後隱藏着令人意想不到震驚真相。