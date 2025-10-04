陳康堤曾嫌媽媽衣著誇張 徐濠縈一句霸氣KO女兒 母女相處火藥味濃！
陳康堤自爆童年唔識貨 曾嫌媽媽徐濠縈衣著浮誇
作為「歌神」陳奕迅（Eason）和潮流指標徐濠縈的女兒，陳康堤的出道造型自然由媽媽親自操刀。不過，她在訪問中坦言，小時候完全無法理解媽媽的時尚觸覺，更直率地表示自己以前「好衰」，經常會忍不住質疑媽媽的穿搭：「嘩你做咩無端端穿這件衫？嘩好誇張呀！」她沒想到的是，往往事隔一年半載，那些她認為誇張的服飾就會出現在潮流雜誌或明星身上，讓她後知後覺地驚嘆媽媽的時尚感原來早已走在「潮流尖端」！
徐濠縈一句話KO女兒質疑 我唔係著俾你睇
面對女兒的疑問，徐濠縈的反應相當有型。陳康堤憶述，媽媽只會淡然地回應：「你識啲咩呀，我自己又唔係著俾你睇，我著俾自己睇。」簡單一句話就完美KO了子女的質疑。陳康堤笑言，雖然現在已經完全信服媽媽的功力，但有時還是會忍不住口多問一句：「嘩你咁樣著，你得唔得講？」就連訪問當日的「孖辮」髮型，她也是到了現場才知道，雖然當下嚇了一跳，但最終還是選擇完全相信媽媽的專業決定，母女互動十分有趣。
陳康堤私下崇尚簡約美 最想披頭散髮上台
雖然幕前形象由媽媽精心打造，但私底下的陳康堤卻有著截然不同的審美觀。她坦言，如果可以自己決定，最希望的打扮就是簡單的T恤、牛仔褲，甚至「披頭散髮」不梳頭就上台。她認為歌手在演唱會Encore環節時，那種最真實、最自然的狀態對她而言最具吸引力，更直言：「我覺得嗰度，嗰個係最靚，最自然呀，最純樸呀。我最鍾意啲人唔化妝囉。」這番話充分反映出她內心深處對簡約與真實感的追求。
陳康堤音樂路受胎教影響 十幾歲已開始錄音創作
談及音樂創作，陳康堤的兩首派台歌都由自己包辦曲詞，盡顯音樂才華。主持人笑言她的音樂細胞可能源自「胎教」，她透露雖然沒有一個確切的時刻，但大概在十三、四歲時，腦海中就開始有旋律浮現，並會用錄音方式將這些靈感記錄下來。不過她也澄清，自己是近兩年才正式開始寫歌。她更樂意大家稱呼她的乳名「包包」，覺得比較親切，而「Constance」則是專屬於舞台上的名字，展現出她對不同身份的清晰劃分。