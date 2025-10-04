陳康堤曾嫌媽媽衣著誇張 徐濠縈一句霸氣KO女兒 母女相處火藥味濃！

樂壇矚目新人陳康堤（Constance）近日接受商業電台《叱咤樂壇》專訪，竟自爆一段不為人知的家庭趣事，原來她小時候完全不懂欣賞媽媽徐濠縈嘅時尚品味，更曾當面質疑對方衣著「太誇張」！面對女兒的童言無忌，這位潮流教主又是如何回應呢？