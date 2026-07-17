21歲陳康堤激罕外遊大解放 火辣水着震撼惹網民熱議
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21歲樂壇新貴陳康堤近日趁空檔飛往東南亞度假，突然在社交平台大派福利展現破格一面。這位向來走型格路線「星二代」罕有換上性感火辣比堅尼上衣，於陽光海灘下盡情大騷傲人身段。她這次一反常態高調舉動不僅瞬間成為網絡熱話，連帶其背後動機亦引起外界高度關注。
陳康堤疑赴新加坡度假激罕大派火辣福利照
從最新曝光於社交平台影片可見，身處熱帶地區陳康堤心情極佳，整個人散發出無比青春活力。她穿上一套黑色極簡設計兩件頭比堅尼，配搭休閒短褲，在海邊張開雙臂迎接海風，大方展露白滑肌膚與纖幼螞蟻腰，一雙逆天長腿更是超級搶眼。隨後畫面一轉，她又坐上電單車後座在街頭狂飆，對住鏡頭展現燦爛笑容並開懷大笑，全程玩得十分盡興，有眼利網民更憑背景推測她目前正身處新加坡享受悠閒假期。
拋開昔日型格包袱大方展露白滑肌膚與長腿
面對外界對其性感打扮投以高度注目，一直以來多以型格街頭風示眾陳康堤選擇以另一種姿態展現自我。她透過個人社交帳號直接將這批充滿夏日色彩與健康性感度假片段公開，沒有配上長篇大論文字解釋，僅以極具感染力笑容與充滿自信姿態面對鏡頭。影片中她未有刻意化上濃妝，僅以素顏及隨性自在模樣出鏡，將平日鮮見陽光一面公諸於世。
認愛網球星將黃澤林後愈愛愈高調頻頻放閃
作為樂壇天王陳奕迅與時尚達人徐濠縈膝下愛女，她自去年正式挾帶強大音樂基因強勢出道後，旋即在樂壇嶄露頭角並累積逾10,000名忠實粉絲關注。除事業穩步上揚外，其感情生活同樣精彩，自今年四月大方認愛香港網球一哥黃澤林後，兩人隨即進入熱戀期，不時於各大社交平台甜蜜互動放閃。這次外遊她未有透露同行者身份，只見影片畫面全方位記錄了她在當地遊玩真實點滴。
網民湧入社交平台狂派心心激讚充滿少女味
這批罕有性感度假片段一經發布，瞬間吸引大批網民湧入留言區狂派心心，紛紛對這名樂壇新貴給予極高評價。有網民激讚她完美繼承父母優良傳統，留言表示「完美遺傳爹哋嘅才華，同媽咪嘅身形」、「好鍾意呢種健康性感，唔使刻意暴露都咁靚」。更有看著她成長資深粉絲不禁慨嘆時光飛逝，留言指「小時候包包臉已經長大了」、「性感得來非常健康」，有關片段及相片於網上發布後隨即在各大討論區累積突破1,000次轉發及討論。
資料或影片來源：原文刊於新假期