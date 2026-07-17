21歲陳康堤激罕外遊大解放 火辣水着震撼惹網民熱議

21歲樂壇新貴陳康堤近日趁空檔飛往東南亞度假，突然在社交平台大派福利展現破格一面。這位向來走型格路線「星二代」罕有換上性感火辣比堅尼上衣，於陽光海灘下盡情大騷傲人身段。她這次一反常態高調舉動不僅瞬間成為網絡熱話，連帶其背後動機亦引起外界高度關注。