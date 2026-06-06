陳康堤公開跳舞片晒恩愛 男友愛稱曝光甜到漏 一文回顧歷年情史
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陳奕迅21歲女兒陳康堤今日在社交媒體高調放閃，公開發文慶祝男友黃澤林22歲生日，更上傳兩人跳舞短片甜蜜互動，令這段由老爸做媒人撮合的戀情再度成為焦點，而距離康堤上一段戀情結束僅僅7個月。
康堤公開發文賀黃澤林22歲生日
黃澤林今日迎來22歲生日，康堤隨即在社交平台發文慶祝，寫下「22nd birthday king」字句，並上傳一段兩人共舞的短片，片中可見二人默契十足、笑容滿面。康堤更以英文寫道「to more days like these twin, love ya」，字裏行間盡顯愛意，完全不介意公開放閃。這段短片迅速在網上流傳，不少粉絲留意到兩人互動自然親密，與康堤過往低調處理感情的作風截然不同。
兩人經陳奕迅親自介紹一拍即合
對於外界關注這段戀情的發展，雙方暫未有正式回應。不過早前已有知情人士透露，康堤與黃澤林由陳奕迅親自牽線介紹認識，兩人同樣出生於2004年，年紀相若加上性格投契，認識後迅速發展成情侶關係。今年初多場網球賽事包括中銀香港網球公開賽及台維斯盃，康堤均被目擊現身觀眾席為男友打氣，而黃澤林亦經常在康堤的社交平台貼文下留下愛心及火焰表情符號互動。
去年10月底宣布與日本混血男模分手
回顧康堤的感情歷程，她於2025年10月31日在社交平台宣布與拍拖多時的日本混血模特兒Shou Honda和平分手。Shou Honda外貌出眾、身材高大，兩人曾因共同興趣結緣，過去經常一同滑雪、滑水，甚至連陳奕迅和徐濠縈都與對方熟絡。康堤當時表示雙方選擇退一步保持朋友關係，並祝福彼此各自安好，隨後便將重心放回個人音樂事業發展。分手僅數月後，康堤便被爆出與黃澤林的新戀情，感情空窗期極短。
網民熱議體壇樂壇夢幻組合
康堤公開放閃後，網民反應相當熱烈。有人大讚這對組合：「網球王子配音樂公主，好夢幻好襯」、「兩個都係22歲，青春無敵」。亦有網民感嘆康堤感情節奏明快：「分手唔夠一年就放閃放到咁高調，康堤真係好敢愛」、「Eason做媒人眼光唔錯喎」。部分網民則關注黃澤林的賽事表現：「希望拍拖之餘唔好影響訓練，香港網球靠佢」。整體而言，大部分留言都對這段年輕戀情持祝福態度。
圖片來源：IG@_constancec_、IG@coleman_wong、小紅書、IG@hon_the_shou資料或影片來源：原文刊於新假期