陳康堤首演男友全程陪伴 黃澤林一個舉動甜爆全場 首談1.8億豪宅傳聞

陳奕迅與徐濠縈的21歲愛女陳康堤（Constance）昨晚首次踏上商場公開演出舞台，男友黃澤林低調現身台下全程手機拍攝，兩人罕有公開同框甜蜜度爆錶。然而真正引爆話題的，是康堤在台後訪問中親自回應父親豪擲1.8億買豪宅的傳聞，一句話盡顯星二代的獨立野心。