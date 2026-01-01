陳康堤首演男友全程陪伴 黃澤林一個舉動甜爆全場 首談1.8億豪宅傳聞
黃澤林化身跟得男友全程手機記錄女友台上風采
康堤昨晚受邀為商場音樂派對打頭陣演出，獻唱兩首個人作品《doll》及《story that never ends》。自兩人今年4月公開認愛以來，康堤多次飛往各地為身為香港網球一哥的男友打氣，今次終於輪到黃澤林化身最強啦啦隊。他低調現身觀眾席，全程舉起手機記錄女友的舞台表現，並與外母徐濠縈有講有笑，氣氛融洽。演出結束後更即時讚女友「叻」，甜蜜互動令在場人士都感受到這對小情侶的濃烈愛意。
康堤坦言首次商場騷緊張見到男友反而安心
演出結束後康堤接受傳媒訪問，坦言第一次在商場進行公開表演感到相當緊張，但看到男友在台下支持反而令她安心不少。被問到男友平時如何稱呼她，康堤即時難以招架，笑得燦爛又尷尬地回應：「唔話你聽。」她又透露體諒男友作為運動員壓力極大，每當黃澤林留港期間兩人都會簡單食飯陪伴彼此，隨後男友又要飛往美國等地繼續應付密集賽程。康堤更自爆認識男友前完全不懂網球，「以前以為網球一年只有四個大滿貫比賽」，現在已被男友薰陶成半個網球通。
陳奕迅1.8億壽臣山豪宅疑贈愛女惹熱議
日前有傳媒披露陳奕迅以登記買家身份，豪擲約1.8億元買入南區壽臣山SHOUSON PEAK一幢實用面積達2,808平方呎的獨立屋，外界猜測物業是送予愛女的厚禮。康堤在訪問中表示自己事前並不知情，但她坦言一直有計劃搬離父母獨立生活，並強調：「會靠自己努力。」她又提到父母一直給予她極大自由度，無論人生規劃還是事業發展都會分享不同看法和建議，讓她感到非常窩心。目前感情生活美滿的她更預告下首新歌將會是一首開心快歌，直言：「我依家真係好開心！」
網民熱議康堤拒做富二代決心靠自己獨立
消息曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人對康堤拒絕「躺平」的態度表示欣賞：「老竇送間億八大屋都話要靠自己，呢個女真係唔簡單」、「有錢人嘅仔女都咁努力，我哋仲有咩藉口」。亦有網民將焦點放在這對小情侶的互動上：「Coleman專程嚟撐場仲全程拍片，真係好sweet」、「網球王子配音樂公主，兩個人各有事業又互相支持」。部分網民則對陳奕迅的出手闊綽感到驚嘆：「1.8億買間屋眼都唔眨，Eason真係寵女狂魔」。