陳志雲訪問達哥「零尊重」連姓都搞錯！網民列5宗罪炮轟：廢老味濃

前 TVB 高層陳志雲近年轉戰 YouTube 經營「志雲頻道」，日前上架的一段訪問影片卻意外引爆網民怒火！該集請來香港網絡直播界鼻祖、人稱「達哥」的林慧韡擔任嘉賓。未料節目播出後，網民幾乎一面倒狂轟主持人陳志雲事前「零準備」、態度傲慢，更用傳統媒體的舊思維貶低網絡打機文化；反觀達哥全程展現超高情商（EQ）神 rescue（拯救）全場，兩人風度高下立見，令網民直呼：「高下立見，2026年啦，訪問唔係咁做㗎！」