陳志雲訪問達哥「零尊重」連姓都搞錯！網民列5宗罪炮轟：廢老味濃
5宗罪逐個數！連嘉賓姓乜、讀邊間大學都搞錯
影片上架後隨即引來網民熱烈討論，留言區更演變成對陳志雲及製作團隊的集體控訴，網民憤怒列出主持人的「5宗罪」：
資料搜集零準備： 陳志雲在訪問中多次將達哥的姓氏搞錯，堅持稱對方為「陳先生」（達哥本名林慧韡），甚至連達哥當年就讀的大學也說錯。節目組準備的「金句」環節更形同虛設，引用的語錄全部出錯，連幕後團隊自己都認不出出處，被批整個製作嚴重脫節。
思維過時偏見深： 訪問期間，陳志雲以不屑口吻質問「打機有咩咁好玩？」，並狂用「宅男」等舊標籤定型嘉賓，更問出「打機會唔會俾阿媽打」等老套問題，對現代直播與電競生態毫無基本認知。
高傲俯視網絡創作者： 有網民分析，陳志雲仍帶有昔日傳統電視台高層的階級觀念，「好似擺出老C（老闆）款，當達哥係茄哩啡（跑龍套）咁嚟玩」。網民質疑他「看人下菜碟」，若換作是傳統歌影視紅星，絕不敢如此輕佻。
說話帶骨不尊重專業： 對於達哥在直播界的標誌性地位、手握多個電視與平面廣告的影響力視而不見，言詞間充滿忽視。
缺乏同理心破壞氣氛： 最令觀眾側目的一幕，是達哥深情分享哥哥是自己人生中的「長坂橋」（張飛守長坂橋的典故），語境認真真摯，陳志雲卻完全無視氣氛，大笑回應：「吓？你當你阿哥係條橋啊？哈哈哈哈哈」，被網民痛批粗暴破壞感人時刻。
達哥全程大方得體主動引導訪問節奏
面對主持人連番刁難與輕佻態度，達哥全程表現從容不迫。由於察覺到陳志雲對遊戲直播文化並不熟悉，達哥主動以不同例子引導話題，令對方能夠理解，同時保持訪問流暢度。有網民形容達哥「將個節目做到變咗係自己嘅」，成個鐘頭有文有路、不尷尬，坐得大方，問就答，不明就解到對方明白。達哥堅持直播不講粗口的原則亦再次被提起，有觀眾指「事實證明直播係唔需要粗口都好睇」。該影片上架數日已錄得超過14,000次觀看，留言區幾乎一面倒讚賞達哥的修養與學識。
陳志雲被指以前TVB高層身份俯視網絡創作者
陳志雲作為前TVB高層，近年轉戰YouTube開設「志雲頻道」，頻道訂閱人數約31萬。然而今次訪問暴露出其對新媒體生態的認知嚴重不足。有網民分析，陳志雲仍然用傳統媒體的階級觀念看待嘉賓，「用舊老闆、老C嘅身份，當達哥係茄哩啡咁嚟問嚟玩」。亦有人指出，陳志雲對待不同級別嘉賓態度明顯有別，「如果對方係歌影視紅星，相信陳生唔會咁輕佻對待」。事實上達哥作為香港網絡直播界的標誌性人物，早已獲得電視廣告及平面廣告合作，影響力遠超一般KOL，但陳志雲在節目中的表現卻彷彿對方是剛出道的素人。
網民一面倒炮轟陳志雲讚達哥書卷氣高情商
留言區湧現大量批評，有網民逐點列出陳志雲的失誤：「零準備、無做資料搜集」、「先入為主、廢老思維」、「唔尊重人哋專業」、「以貌取人、說話有骨」。有人更直言「2026年啦，訪問唔係咁做㗎」。另一邊廂，達哥獲得壓倒性的正面評價，網民紛紛留言「達哥講嘢真係有文有路」、「一身書卷氣，高情商」、「香港第一直播主，沒有之一」。有觀眾特別提到達哥形容哥哥為「長坂橋」一幕，表示「聽到有啲感動」，批評主持人完全破壞了該段真摯分享的氛圍。