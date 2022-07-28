陳慧嫻正式加盟英皇娛樂 全體藝人拍片祝賀 最想同克勤祖兒合作

今日（28日）是陳慧嫻（Priscilla）的56歲生日，她同時亦藉著這個特別的日子正式宣布加盟英皇娛樂。英皇娛樂眾藝人及經理人霍汶希（Mani）紛紛送上祝賀，其中包括容祖兒、謝霆鋒、任達華、惠英紅、Twins、李克勤、古巨基等等，拍片祝賀慧嫻加入英皇大家庭。