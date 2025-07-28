陳慧琳演唱會尾場｜嘉賓陣容超豪華 蔡一傑術後首踏紅館感激Kelly雪中送炭

陳慧琳（Kelly）一連十場的紅館演唱會《陳慧琳Season 2 萬人結界》昨晚圓滿落幕，尾場驚喜連連，不但請來了久未同台的馮德倫，更有草蜢擔任壓軸嘉賓，而蔡一傑在腦部手術後首度重返紅館舞台，更在台上感性分享與Kelly的暖心故事，場面感人。