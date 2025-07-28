陳慧琳演唱會尾場｜嘉賓陣容超豪華 蔡一傑術後首踏紅館感激Kelly雪中送炭
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陳慧琳（Kelly）一連十場的紅館演唱會《陳慧琳Season 2 萬人結界》昨晚圓滿落幕，尾場驚喜連連，不但請來了久未同台的馮德倫，更有草蜢擔任壓軸嘉賓，而蔡一傑在腦部手術後首度重返紅館舞台，更在台上感性分享與Kelly的暖心故事，場面感人。
馮德倫驚喜現身 Dry罕有合體
演唱會高潮之一，絕對是馮德倫孭著結他帥氣登場，與演唱會音樂總監雷頌德（Mark）及單立文（豹哥）等人，以樂隊姿態為Kelly的經典金曲《紀念日》伴奏。馮德倫與雷頌德久違地以「Dry」組合形式合體，瞬間點燃全場氣氛，觀眾尖叫聲不斷，為這個世紀同台而瘋狂。
草蜢壓軸登場 氣氛推至高峰
演唱會的另一波高潮，由壓軸嘉賓草蜢掀起。Kelly特意換上一身白色長裙，與穿上型格西裝的蔡一傑、蔡一智和蘇志威合唱《熱力節拍Wou Bom Ba》及《打開天空》，將現場氣氛推至最高點。Kelly更在台上笑言自己有三個老公，場面非常熱鬧。
蔡一傑術後首登紅館 感激Kelly雪中送炭
全晚最感人的一幕，莫過於蔡一傑的深情剖白。這是他自從接受腦部腫瘤切除手術後，首次重返紅館舞台。他坦言內心非常感觸，並藉此機會公開感謝Kelly的邀請和支持，讓他能再次站在這個熟悉的舞台上，一番話讓全場觀眾為之動容。
蔡一傑在台上憶述，當他公布手術消息後，Kelly是第一個傳訊息關心他的人。他感動地說：「佢好擔心我，佢仲同我講佢話死啦，你個頭開咁大個疤，好心痛呀！」Kelly不斷鼓勵他，更大讚他光頭造型依然帥氣。傑仔最後大讚Kelly是圈中難得由始至終都如此真誠待人的藝人，見證了天后的善良人品。
圖片來源：Threads圖片、IG@chungjeralwaysright、Facebook@Viu1 HK資料或影片來源：原文刊於新假期