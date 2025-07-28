陳慧琳演唱會｜馮德倫做嘉賓全靠1意外 草蜢狀態大勇登場獲激讚 Kelly親證仔仔女伴真身

陳慧琳（Kelly）昨晚（27日）在紅館完成《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》最後一場演出，結束一連十場的精彩表演。Kelly在完騷後接受傳媒訪問，除咗興奮表示終於可以破戒食辣外，更對尾場嘅嘉賓們讚不絕口！