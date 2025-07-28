陳慧琳演唱會｜馮德倫做嘉賓全靠1意外 草蜢狀態大勇登場獲激讚 Kelly親證仔仔女伴真身

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陳慧琳（Kelly）昨晚（27日）在紅館完成《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》最後一場演出，結束一連十場的精彩表演。Kelly在完騷後接受傳媒訪問，除咗興奮表示終於可以破戒食辣外，更對尾場嘅嘉賓們讚不絕口！

馮德倫任嘉賓全靠打風

演唱會期間，Kelly多次感動落淚，她坦言：「自己都唔知點解一去到一個位就湧晒啲（眼淚）」。Kelly透露馮德倫擔任嘉賓全靠雷頌德牽線：「呢個颱風就輪到馮德倫可以嚟，本來佢話有嘢做架！本身係搵唔到佢，但係佢話約雷頌德去飲咖啡，點知雷頌德就叫佢嚟，真係撞正打風，所以佢先嚟到，如果唔係佢已經走咗」。她又分享與馮德倫合唱的感受，笑言兩人經常見面，合作已駕輕就熟：「馮德倫其實我成日都見，上次演唱會又請咗佢做嘉賓，又請咗佢做MV嘅主角，所以算係成日見面，但如果成個組合就真係好多年。」

陳慧琳演唱會 尾場 陳慧琳完騷後接受傳媒訪問，除咗大談演唱會感觸落淚之外，更透露邀請到馮德倫擔任嘉賓全靠雷頌德！（圖片來源：youtube@viu1 HK）
陳慧琳完騷後接受傳媒訪問，除咗大談演唱會感觸落淚之外，更透露邀請到馮德倫擔任嘉賓全靠雷頌德！（圖片來源：youtube@viu1 HK）
陳慧琳演唱會 尾場 陳慧琳與由馮德倫及雷頌德所組成嘅樂隊「Dry」經典合體大唱《紀念日》！「Dry」於1996年成立，不過活動時長僅得兩三年，2位在發行第三張唱片《Dry Free》後宣布解散。（圖片來源：ig@chungjeralwaysright）
陳慧琳與由馮德倫及雷頌德所組成嘅樂隊「Dry」經典合體大唱《紀念日》！「Dry」於1996年成立，不過活動時長僅得兩三年，2位在發行第三張唱片《Dry Free》後宣布解散。（圖片來源：ig@chungjeralwaysright）
陳慧琳演唱會 尾場 Kelly事後亦在社交平台曬出3人嘅合照。（圖片來源：ig@kellychenwailam）
Kelly事後亦在社交平台曬出3人嘅合照。（圖片來源：ig@kellychenwailam）
陳慧琳演唱會 尾場 3位對上一次合體演出已是2013年雷頌德舉辦個人作品騷。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
3位對上一次合體演出已是2013年雷頌德舉辦個人作品騷。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

陳慧琳盛讚蔡一傑術後狀態大勇

尾場亦請來草蜢擔任特別嘉賓，成員蔡一傑早前接受腦部腫瘤切除手術，此次復出擔任Kelly演唱會嘉賓，表現令人驚嘆。Kelly大讚其專業態度：「真係好犀利，好專業，病完之後即刻操到咁實，所以真係好佩服佢。草蜢真係好專業，真係殿堂級，睇到佢哋綵排已經跳得好勁。」她透露雖擔心蔡一傑的身體狀況，但見他狀態極佳，選擇不勸阻其全力演出：「我心裏面梗係咁諗啦！但係我唔夠膽咁樣講，我就唔出聲，因為我見到佢係得。」Kelly更同時透露明年4月將以嘉賓身份參與草蜢的演唱會，回饋這份友情。

陳慧琳演唱會 尾場 陳慧琳在談及蔡一傑術後登場時更講到七情上面，並大讚對方操得好fit，啲肌肉比自己實唔少！（圖片來源：youtube@viu1 HK）
陳慧琳在談及蔡一傑術後登場時更講到七情上面，並大讚對方操得好fit，啲肌肉比自己實唔少！（圖片來源：youtube@viu1 HK）
陳慧琳演唱會 尾場 草蜢擔任陳慧琳尾場嘉賓，Kelly完騷後除咗大讚幾位超專業外，更透露明年4月將以嘉賓身份參與草蜢演唱會！（圖片來源：東方新地）
草蜢擔任陳慧琳尾場嘉賓，Kelly完騷後除咗大讚幾位超專業外，更透露明年4月將以嘉賓身份參與草蜢演唱會！（圖片來源：東方新地）
陳慧琳演唱會 尾場 蔡一傑去年10月在社交平台透露接受腦部腫瘤，不過術後康復進度良好嘅，佢就不時在社交平台曬出做gym嘅片段。（圖片來源：ig@djremus_choy）
蔡一傑去年10月在社交平台透露接受腦部腫瘤，不過術後康復進度良好嘅，佢就不時在社交平台曬出做gym嘅片段。（圖片來源：ig@djremus_choy）

陳慧琳幽默回應兒子「女伴」傳聞

談及有傳聞指兒子帶女伴到場支持，Kelly幽默澄清：「嗰個唔係佢女朋友，係同事個女嚟㗎！」而被問到兒子有否帶女伴到場撐媽媽時，Kelly就表示：「喺呢個時候，我唔會咁傻講俾人聽㗎嘛！返到去會俾人哋鬧，佢哋大個㗎啦！已經再唔係蝦餃仔，我唔亂咁講嘢㗎！你自己問佢啦！我唔會講㗎！係咪想我死？」她笑言兒子曾到場觀看一場演出，並確認其身高已達1.8米，笑稱「已經高過我」。

陳慧琳演唱會 尾場 陳慧琳在訪問中亦回應仔仔帶女伴入場一事，不過Kelly就表示該女伴只係同事個女。（圖片來源：youtube@viu1 HK）
陳慧琳在訪問中亦回應仔仔帶女伴入場一事，不過Kelly就表示該女伴只係同事個女。（圖片來源：youtube@viu1 HK）
陳慧琳演唱會 尾場 早前有網民拍攝到蝦餃仔帶女伴入場支持媽媽。（圖片來源：小紅書圖片）
早前有網民拍攝到蝦餃仔帶女伴入場支持媽媽。（圖片來源：小紅書圖片）
陳慧琳演唱會 尾場 陳慧琳10年前於紅館舉辦演唱會時，亦曾帶同2名愛子上台。（圖片來源：facebook@Kelly Chen陳慧琳）
陳慧琳10年前於紅館舉辦演唱會時，亦曾帶同2名愛子上台。（圖片來源：facebook@Kelly Chen陳慧琳）

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、新傳媒圖片庫、小紅書圖片、ig@kellychenwailam、ig@chungjeralwaysright、youtube@viu1 HK資料或影片來源：原文刊於新假期

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