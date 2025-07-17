陳慧琳與張敬軒紅館牽手合唱《風花雪》 軒公驚嘆偶像：近距離睇唔到一條紋

《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》適逢Kelly陳慧琳入行30週年，昨晚（7月16日）於紅磡體育館舉行第五場演出。昨晚「紅館核爆」的嘉賓環節，邀請了張敬軒合唱《風花雪》。近距離與Kelly手牽手合唱的張敬軒，在台上忍不住詢問Kelly如何保持零皺紋，更笑稱因為Kelly是女神，自己特意收起調皮一面，還請Kelly別叫他「軒公」。