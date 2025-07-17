陳慧琳與張敬軒紅館牽手合唱《風花雪》 軒公驚嘆偶像：近距離睇唔到一條紋
Kelly與軒公手牽手漫步舞台
Kelly與張敬軒心有靈犀，同時穿上粉色服裝，兩人手牽手漫步舞台合唱。唱畢後，張敬軒大讚Kelly美麗動人，近距離也看不到一絲皺紋，問她是否因為從不發脾氣，Kelly笑答：「真的很少事情能讓我生氣。」專程來「報恩」的張敬軒，還特別感謝Kelly和鍾珍的支持，表示每次自己開演唱會邀請Kelly擔任嘉賓，兩人都非常支持。他更幽默說道：「以前做後輩歌手的嘉賓時，總聽到一句話，今晚終於輪到我說了——『我從小就聽你的歌長大！』在後台聽到你的每首歌都很感動，謝謝你和雷頌德創作了這麼多好聽的歌，陪伴我和許多觀眾度過人生中的黃金時代。」
DSE放榜日暖心喊話！張敬軒：堅持信念，人生超精彩
恰逢昨日是DSE放榜日，張敬軒藉此鼓勵在場觀眾：「人生很奇妙，我經常在紅館演出，但今日手有點抖。我很高興能成為偶像的表演嘉賓，想以陳慧琳歌迷的身份分享：Life is amazing！只要堅持信念，走好每一步，生命總會以意想不到的方式回報你。我從沒想過能和陳慧琳同台，還能在她的演唱會上唱歌給她的觀眾聽。」
巨型舞台裝置逼爆倉！奚仲文打造超豪華視覺盛宴
另外今次演唱會的藝術總監奚仲文對細節要求極高，從舞台設計到視覺效果都力求完美，並要求每樣舞台裝置都要大，Kelly因而形容為「枱面風光，台下逼爆倉」。
全場放下手機拍合照！Kelly：下次紅館再等十年
其中在演唱《薰衣草》時，舞台效果更是令人驚艷——四層高的LED Wall呈現出從日出到日落的薰衣草田美景，同時台上更佈置了巨型薰衣草田裝置，與Kelly的演出相互映襯，營造出浪漫唯美的氛圍，讓觀眾一起融入花海之中。 至於一向寵粉的Kelly，這次演唱會的一大亮點是兩條可升降的延伸天橋，既能照顧山頂觀眾，也能近距離與中價位區域的觀眾互動。昨晚Kelly更呼籲粉絲暫時放下手機，與她一起拍攝大合照留念，因為下次紅館演唱會可能又要等十年。Kelly將於7月17日休息一天，明日繼續用音樂帶領觀眾進入她的「音樂結界」。