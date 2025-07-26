陳慧琳紅館第8場發現台下舊戰友感動落淚 搞笑提議與謝安琪合演《劏夫記》

《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》於7月25日在紅磡香港體育館迎來第八場演出，場面溫馨感人。陳慧琳（Kelly）在演唱會中多次動情，特別在演唱《最佳位置》時，發現昔日正東唱片舊同事驚喜現身台下，觸動回憶，忍不住淚流滿面。她哽咽說：「見到你哋又喊……冇你哋就冇呢隻歌，多謝晒！一齊打拼返嚟，你哋突然出現真係好驚喜！」全場觀眾隨即大合唱，氣氛溫暖動人。Kelly特別感謝監製雷頌德（Mark）從英國攜家人回港支持，令她倍感窩心。