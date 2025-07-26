陳慧琳紅館第8場發現台下舊戰友感動落淚 搞笑提議與謝安琪合演《劏夫記》
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《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》於7月25日在紅磡香港體育館迎來第八場演出，場面溫馨感人。陳慧琳（Kelly）在演唱會中多次動情，特別在演唱《最佳位置》時，發現昔日正東唱片舊同事驚喜現身台下，觸動回憶，忍不住淚流滿面。她哽咽說：「見到你哋又喊……冇你哋就冇呢隻歌，多謝晒！一齊打拼返嚟，你哋突然出現真係好驚喜！」全場觀眾隨即大合唱，氣氛溫暖動人。Kelly特別感謝監製雷頌德（Mark）從英國攜家人回港支持，令她倍感窩心。
謝安琪登場掀高潮 爆Kelly廚藝了得
嘉賓環節迎來謝安琪（Kay）驚喜登場，與Kelly合唱經典《囍帖街》，全場歡聲雷動。兩人合作多次，Kay笑言最難忘環球十週年演唱會的唱跳經歷：「Kelly唱跳好似好輕鬆，但我跟得好辛苦，真係要天份！」她更爆料多年前錄影節目時，見證Kelly的廚藝：「要劏生猛蟹，我好驚，但Kelly好熟手，仲教我點開！佢哋話畀把刀Kelly，連隻雞佢都識斬！」Kelly即興搞笑提議與Kay及鍾珍拍喜劇《殺夫記》，笑稱自己劏雞功夫一流，引爆全場笑聲。Kay在Kelly換衫時獨唱《3/8》，完美串聯舞台氣氛。
颱風影響場次調整 Kelly幽默化解
受颱風影響，原定7月20日的場次延至7月27日，Kelly特別獻唱《風眼》呼應主題。她透露當日盼望能改掛三號風球未果，Mark笑說：「歌迷唔單止唔鬧改期，仲好開心，因為原本尾場飛變真尾場！」Kelly感謝夏紹聲讓出時間，幽默回應：「希望唔好再改期！」Mark、單立文與Joey Tang搞笑建議若再受颱風影響，就辦《萬人空櫈結界演唱會》，Kelly即場模仿夏紹聲低音唱《空櫈》，Joey則以超低音演繹《花花宇宙》，掀起另一波高潮。
舊同事與歌迷支持 打造難忘夜晚
第八場演唱會不僅有舊同事的驚喜現身，歌迷的熱情合唱也讓Kelly感動不已。她在台上數次拭淚，仍努力保持專業，與Super band及嘉賓互動頻頻，笑聲與淚水交織。Kelly表示，這場演唱會承載了她與團隊、歌迷的共同回憶，特別感謝大家的支持！
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期