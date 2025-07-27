陳慧琳世紀合體鄭伊健！台上自嘲似西芹 伊健更為佢犧牲一件事全場勁感動
鄭伊健驚喜現身拖手擁抱 陳慧琳感動到O嘴
演唱會今晚來到第9場，當〈甘心替代你〉音樂響起，鄭伊健驚喜現身，全場萬人即時陷入瘋狂！身穿鮮黃色長裙的Kelly，與伊健在台上不時深情對望，更重現經典畫面，大方拖手兼擁抱，掀起全晚高潮。伊健唱畢後更語出驚人，坦言：「呢係我入行以嚟，第一次同人合唱呢首歌。」此話一出，Kelly立即露出難以置信的O嘴表情，場面既感動又搞笑，足見二人交情非淺。
陳慧琳爆鄭伊健為佢改機票：真係勁有義氣！
除了首次合唱經典歌，Kelly更在台上大爆伊健為她作出重大犧牲，原來伊健本應今日就要乘飛機離開香港，但為了擔任她的演唱會嘉賓，竟特地改機票留港，讓Kelly非常感動，大讚對方：「真係勁有義氣！」伊健則搞笑回應，指Kelly一身黃色長裙造型好似《芝麻街》的「Big Bird」，Kelly聞言後也大笑認同，更自嘲自己更像一棵西芹，加上伊健的「伊麵」稱號和粉絲的「茄醬」，笑言可以組成一道新菜式「西芹伊麵加茄醬」，幽默互動笑翻全場。
回帶二人26年銀幕情緣 經典CP勾集體回憶
講起陳慧琳與鄭伊健，絕對是90年代末至千禧年代最經典的銀幕情侶之一，今次世紀合體瞬間勾起影迷的集體回憶。1998年：二人首次合作電影《幻影特攻》，俊男美女的組合深入民心，成為當時熱話。2000年：經典作《東京攻略》再度合作，戲中火花四濺，奠定二人最佳拍檔的地位，當年網民大讚：「佢哋真係好襯！」2014年：事隔多年後於電影《盜馬記》三度合作，更合唱主題曲〈最好的夜晚〉，默契依舊。由26年前首度合作至今，二人友情不變，難怪今晚台上互動如此自然有愛，完全是回憶殺！
網民洗版式留言激讚：回憶返晒嚟！
演唱會片段及照片在網上火速瘋傳，網民見到陳慧琳與鄭伊健這對經典組合再度合體，反應極之熱烈，紛紛洗版留言！不少人大讚是「世紀同框」，直言「回憶返晒嚟！」。有網民激動表示：「聽到〈甘心替代你〉前奏響起，再見到伊健出場，真係眼濕濕！」、「呢個組合係我嘅青春啊！」，更有粉絲留言：「Kelly同伊健嘅友情真係好難得，為咗做嘉賓改機票，太有義氣啦！」、「今晚入場嘅觀眾真係賺咗！」。整個討論區充滿著滿滿的感動與懷舊氣氛。