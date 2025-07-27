陳慧琳世紀合體鄭伊健！台上自嘲似西芹 伊健更為佢犧牲一件事全場勁感動

天后陳慧琳（Kelly）紅館演唱會來到尾二一場，今晚（26日）竟驚喜請來「浩南哥」鄭伊健擔任嘉賓！二人世紀同框，更情深拖手合唱經典金曲〈甘心替代你〉，畫面震撼全場。伊健更在台上首度驚爆一個關於此曲的秘密，並透露為Kelly作出重大犧牲，究竟所為何事？