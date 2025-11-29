消防處副處長陳慶勇英文簡報瘋傳 名校學霸背景曝光 校友公認：讀書叻人品好
廣告
大埔宏福苑五級奪命大火震驚全港，消防處副處長陳慶勇在記者會上以流利英文應對外媒提問，專業表現獲網民激讚。有網民更爆料指陳慶勇出身名校喇沙書院，會考取得8A1B佳績，更是香港大學聖約翰學院宿生，文武雙全的背景令人刮目相看。
陳慶勇英文簡報獲網民激讚
有網民於Threads上載陳慶勇作出簡報的片段，面對大批中外傳媒，在高壓情況下處變不驚，回答提問清晰兼簡單直接。他更即場以英文回答《南華早報》等媒體的記者提問，雖然帶點港式英語，但表達流暢，其後更應現場要求以英文重複簡報一次，展現專業冷靜的態度！
網民爆料陳慶勇會考8A1B佳績
陳慶勇隨即被網民「起底」，有人指這名消防處副處長出身名校喇沙書院，更指陳慶勇當年會考取得8A1B佳績，是名副其實的高材生。另外，有自稱為香港大學校友的網民親揭陳慶勇的背景，指他曾是香港大學聖約翰學院宿生：「佢係我哋港大St. John’s College 學兄，人品好，讀書叻，運動勁，希望大家為佢同佢嘅同袍祈禱！」翻查資料，陳慶勇服務消防處逾25年，去年更獲特區政府頒授香港消防事務卓越獎章。
香港大學聖約翰學院背景顯赫
香港大學聖約翰學院是港大歷史最悠久的住宿學院，創立於1912年，至今已有逾百年歷史。宿生來自港大不同學院與學系，包括文學院、理學院、商學院、法律學院、醫學院、工程學院及社會科學學院等，歷屆校友遍布各界，包括前律政司司長黃仁龍、前公務員事務局局長林煥光以及新聞主播方東昇等。
網民大讚陳慶勇為人有heart
網民紛紛留言讚揚陳慶勇的表現，「再一次向陳sir致敬，每一次出嚟講嘢都唔會拖泥帶水」、「仲要態度誠懇」以及「佢口都震埋，應該好傷心，但佢都堅持給冷靜地講 respect」。有認識陳慶勇多年的人更大讚其為人，「認真講番句，佢係一個真心有heart嘅人，對人對家庭對朋友做事都係！我可以用我本人做証！」有人留言大讚「文又得、武又得，香港之子」。另外，網民發現2016年牛頭角迷你倉大火，當時第一位殉職消防員於醫院搶救時候，新聞片段中亦發現到陳sir在場的身影。
圖片來源：香港消防處、TVB、政府新聞網資料或影片來源：原文刊於新假期