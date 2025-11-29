消防處副處長陳慶勇英文簡報瘋傳 名校學霸背景曝光 校友公認：讀書叻人品好

大埔宏福苑五級奪命大火震驚全港，消防處副處長陳慶勇在記者會上以流利英文應對外媒提問，專業表現獲網民激讚。有網民更爆料指陳慶勇出身名校喇沙書院，會考取得8A1B佳績，更是香港大學聖約翰學院宿生，文武雙全的背景令人刮目相看。