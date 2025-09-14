港姐陳懿德挑戰京劇妝｜慘被馬貫東當眾嘲肥面？嬲到拎刀追斬場面爆笑！
明晚（15日）首播的全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》爆出搞笑火花！港姐陳懿德（德德）首度挑戰傳統京劇妝，豈料「易容級」造型令她自己都認唔出，更慘遭拍檔馬貫東及丁子朗無情狂笑。馬貫東更當面暗踩德德面肥，究竟他講了甚麼，竟令德德嬲到作勢「拎刀」追斬？
德德京劇妝驚嚇登場 丁子朗馬貫東當場爆笑
在明晚播出的首集《盲盒鐵路遊》中，丁子朗、馬貫東及陳懿德抽中前往北京。行程一大亮點是體驗沉浸式京劇，德德更被安排挑戰「虞姬」造型。由於傳統京劇妝需將「眉毛吊起」及加上「兩撇滴水」，效果極度誇張，令德德完成後完全認不出自己，對鏡直呼：「個樣唔係我嚟！」她事後更形容感覺「樣聲分離」，非常奇怪。當她以新造型登場時，丁子朗與馬貫東即時失控爆笑，丁子朗更抵死大讚：「捉緊潮流2025年胎毛瀏海！」場面極之搞笑。
馬貫東明讚暗踩德德 爆金句：將你啲肥肉呢…
面對兩位男拍檔的瘋狂嘲笑，決定放棄人生的德德自毀式反問馬貫東：「靚唔靚？」沒想到馬貫東竟「明讚暗踩」，笑著回應：「你都靚啦，可以將你面形收細咗，將你嗰啲肥肉呢……」話未說完，已暗示妝容成功遮掩了德德的肥肉。這句充滿挑釁的「讚美」即時點燃德德怒火，她當場作勢「拎刀行近」馬貫東，上演一幕追斬戲碼，將節目氣氛推至高潮，三人互動火花四濺，笑料百出。
《盲盒鐵路遊》玩法刺激 丁子朗騷驚人柔韌度
全新節目《盲盒鐵路遊》玩法相當創新，主持人在抵達車站前都不知道目的地，需透過抽盲盒決定，隨時執錯行李，充滿未知與刺激感。據悉，他們將遊歷北京、哈爾濱、重慶等共10個城市。除了京劇體驗，三位主持亦大歎美食，品嚐地道豆汁、門釘肉餅，更到訪米芝蓮一星餐廳享用「宮廷菜天花板」棗木烤鴨。另外，丁子朗亦在節目中挑戰京劇高難度動作「月亮門」，以爆肌身形輕鬆將腿踢過額頭，展現出驚人柔韌度，令全場拍爛手掌，展現動靜皆宜的一面。
