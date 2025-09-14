港姐陳懿德挑戰京劇妝｜慘被馬貫東當眾嘲肥面？嬲到拎刀追斬場面爆笑！

明晚（15日）首播的全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》爆出搞笑火花！港姐陳懿德（德德）首度挑戰傳統京劇妝，豈料「易容級」造型令她自己都認唔出，更慘遭拍檔馬貫東及丁子朗無情狂笑。馬貫東更當面暗踩德德面肥，究竟他講了甚麼，竟令德德嬲到作勢「拎刀」追斬？