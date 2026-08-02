中年好聲音4｜陳旭培背景晉級之路及參賽歌單 10強實力與網民評價
陳旭培是誰？35歲曾任配音員
陳旭培（Kurt）來自香港，公開資料顯示他曾任配音員約6年。配音工作重視咬字、聲線控制、呼吸及情緒傳達，這些訓練亦成為他參加歌唱比賽時的基礎。其舞台形象較斯文，但選曲並不限於溫柔慢歌，英文經典、廣東情歌及高張力作品都曾嘗試。
家庭方面，陳旭培已婚，太太支持他辭職追逐歌唱夢。陳旭培曾透露父母觀念較傳統，希望他從事收入較穩定的工作；過去他曾有機會簽公司，但因家庭意見未能成事。今次參賽可視為他重新把握音樂機會，不過涉及家庭的資料只採用本人或節目已公開內容。
陳旭培晉級流程：由5燈到兩度MVP
陳旭培由香港賽區入圍，首輪以英文歌展示聲線及技巧並取得5燈，其後經歷70強、40強、36強導師分組、30強黑白換位、24強、20強、18強及16強等關卡。在「經典情歌之夜」，他演唱《心酸的情歌》獲95分兼MVP，之後再通過中123助力賽及11強。
11強綵排期間，陳旭培不慎拉傷大腿內側肌肉，最終帶傷、撐拐杖演唱《阿士匹靈》，再獲95分及MVP，成功晉身10強。舞台效果之所以引起討論，並非單靠受傷故事，而是他把真實痛楚融入歌曲的眼神、呼吸和情緒推進，令演出具有明確敘事。
陳旭培在《中年好聲音4》唱過甚麼歌？
按節目片段及公開報道整理，陳旭培已核實的歌單包括《Careless Whisper》、《Against All Odds》、《心酸的情歌》、《阿士匹靈》及《太難開始》；他亦曾與唯一合作演繹《依然／I Still Believe》，以及與可嵐演繹《一生何求／惦記這一些》。歌單只收錄可由節目片段或可靠報道核實的作品。
英文歌可突出其咬字、音準與聲線質感，廣東情歌則更考驗語氣、情緒層次及故事感。《心酸的情歌》和《阿士匹靈》兩個95分舞台，反映他在高壓比賽中能把技巧和情感結合；合唱作品則顯示他需要同時兼顧聲部、拍子及與拍檔的互動。
陳旭培唱歌特色：中英文歌兼擅
陳旭培的聲線偏成熟，演唱英文歌時具流暢感，處理廣東情歌則重視情緒遞進。他不屬於單靠高音取勝的類型，較值得留意的是句尾收放、真假音轉換、聲量控制，以及如何把歌詞內容轉化為表情和肢體語言。這位35歲靚仔配音員，是《中年好聲音4》中充滿熱誠與真性情的參賽者。他曾遭父母反對唱歌，卻瞞著雙親毅然辭職追夢參賽，獲愛妻全力撐腰，最終雙親驚喜現身支持並令他爆喊，終獲認同；賽事中多次突破自我，包括與胡鴻鈞粉藍兄弟裝合唱獲讚溫暖感爆棚、唱《心酸的情歌》憑「神之一秒」奪五燈並獲95分震驚全場、中英合璧演繹奪94分令張佳添激讚「耳朵被兩個男人按摩」、唱《回首》Ad-lib獲讚「七分都係你」，以及在《笑忘書》台上突收驚喜錄音淚崩。即使挑戰《K歌之王》走音、拉傷大腿帶傷上陣、跳《重口味》舞姿混亂被肥媽批似機械人，仍被評為可愛並獲頒勤工獎，他更鏡頭前向愛妻作出愛的宣言冧爆全場，並以「唱歌係我生命」道出心聲，展現堅毅與溫暖魅力。
網民對陳旭培評價及爭議
網民普遍欣賞陳旭培能兼唱中英文作品，亦對他帶傷完成《阿士匹靈》的專業態度和投入感留下深刻印象。部分討論集中於其偶像型外貌、配音背景，以及兩度MVP是否足以令他走得更遠。
網上曾流傳疑似7強名單，並指陳旭培可能出局，引起支持者不滿。然而相關名單未獲節目官方確認
陳旭培Instagram
想追蹤陳旭培的公開近況，可瀏覽其Instagram：@kurtchanyp。
陳旭培唱歌片段
以下是TVB綜藝公開的《Against All Odds》演唱片段：
陳旭培《中年好聲音4》參賽過程及相關文章：
中年好聲音 4｜陳旭培孖胡鴻鈞粉藍兄弟裝合唱！評審讚溫暖感爆棚：成個畫面出晒嚟！
中年好聲音4｜陳旭培挑戰《K歌之王》首句即出事 走音背後竟然另有隱情
中年好聲音 4 ｜ 尹景順為克服自卑參賽！陳旭培爆金句：唱歌係我生命
中年好聲音4｜陳旭培拉傷大腿帶傷上陣 一個分數令全場評審震驚
中年好聲音 4｜陳旭培唱《回首》Ad-lib獲激讚！張佳添：七分都係你！
中年好聲音4｜陳旭培再戰廣東歌勁緊張！肥媽狠批似機械人畫面超尷尬
中年好聲音4｜陳旭培唱《心酸的情歌》奪5燈！靠「神之一秒」獲95分震驚全場？
中年好聲音4｜陳旭培曾遭父母反對唱歌！雙親驚喜現身支持爆喊：終獲認同
中年好聲音4｜35歲陳旭培唱《笑忘書》！瞞父母辭職追夢 台上收驚喜錄音淚崩
中年好聲音4｜35歲陳旭培瞞父母辭職追夢！獻唱《笑忘書》台上突收驚喜淚崩
中年好聲音4｜陳旭培跳《重口味》舞姿混亂！評判反讚可愛要頒勤工獎
中年好聲音4｜陳旭培瞞父母參賽！獲愛妻撐腰唱《Perfect》鏡頭前愛的宣言冧爆全場
中年好聲音 4｜陳旭培唯一中英合璧奪94分！張佳添激讚：耳朵被兩個男人按摩！
中年好聲音 4｜35歲靚仔配音員陳旭培再獲激讚！竟被踢爆狂𥄫評判張佳添？