女神配對計劃｜陳昇為免李芷晴陷兩難 甘願退出超暖心 網民激讚：男人浪漫
廣告
《女神配對計劃》昨晚（17日）出現淘汰環節，令觀眾睇到超沉重！三位女神Sophie、Step及Carman昨晚在myTVSUPER陪大家睇直播時，亦同樣哭成淚人，感人度可想而知。
陳昇甘願主動退出超暖心
李芷晴組的淘汰則更為催淚，當Step揀了Jacob成為第一位留低組員後，即在陳昇Jaden及Kenneth之間猶豫不決；為免女神陷於兩難，之前成功爭取到與女神同房福利的陳昇，竟主動叫Step淘汰他，陳昇事後說：「唔想佢難做，不如直接淘汰我，佢唔需要承受咁大嘅痛苦」
面對陳昇的體貼更甘願犧牲，Step亦哭紅眼鼻相當淒涼，但事前曾提及過了一晚夜後，反而看清與陳昇難再有火花，為免拖泥帶水，Step忍著淚淘汰Jaden，反而Jaden報以大方一笑：「好高興認識到你，成個過程係開心，我都好希望我哋之後可以做到朋友」，並以「加油呀，你係女神嚟架」安撫Step不要哭，而Step亦邊忍淚邊多謝陳昇一路以來的照顧，Step事後坦言淘汰過程極殘忍：「嗰吓覺得好對佢唔住…」
陳昇IG留言激讚李芷晴「真女神」
事後看似內斂的陳昇，在IG留言總結這次難忘的旅程，並大讚李芷晴是真女神：「這是一段非常美好及刻骨銘心的旅程…Step是我人生中遇過最稱得上『女神』的女生，佢工作非常勤力、長時間拍攝到只剩數小時休息時間、會照顧所有人嘅感受、甚至因為任何一個人不愉快而令佢內疚很久、對世間所有嘅事，佢都保持友好及友善嘅態度，呢啲特質，在同佢相處過數日後便有所了解。以至故事最後，得知需要Step選擇嘅時候，我內心非常痛心，我知道又會令佢非常難做，好想幫佢分擔，因此，我主動要求佢淘汰我。」
陳昇捨己成全女神的舉動，感動了不少網民，有網民大讚他真男人：「自我犧牲去成全對方，簡直係男人的浪漫，豆腐火腩飯加底」、「好sad，哭到抽搐，感受到你對Step嘅好」；向來真性情的關嘉敏，亦留言大讚：「你咁有型做咩！我喊到癲！好戥你心痛！」其實陳昇自我犧牲一刻，鏡頭拍到梁敏巧及王菲齊齊哭成淚人，足證場面超催淚。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期