陳智燊宋熙年夫妻檔做KOL月搵60萬 又搬大屋有超巨廚房加衣帽間
文：東方新地｜圖：Jason及Sarah IG及YouTube影片截圖、新傳媒圖片
陳智燊、宋熙年 DIY螞蟻搬屋
現年43歲的陳智燊（Jason）和35歲太太宋熙年（Sarah）自2016年9月結婚，到2018年8月誕下大仔陳裕炘（Damon），去年再誕下細仔陳昆佑（Jamie），一家四口原本租住馬鞍山天宇海一個月租近三萬元的過千呎單位，日前兩人拍片分享他們搬新屋的經過，片中Jason還介紹了新居的間隔，除了他們兩公婆住的主人房外，兩個小朋友都可以各自有擁有一間睡房，另外還有一間頗大的客房。
Jason透露新居面積比舊居大兩成，再加上租金差不多，所以才決定搬新居轉換環境，其中他最愛新居中的超大廚房，他笑言雖然無他片中所講的300呎，但目測也應該有10呎乘10呎，不過他自嘲不會下廚，平時大都由太太Sarah負責做「一家之煮」，他笑言以後「阿年廚房」將會變成「阿年大廚房」。
而Sarah就最開心就是主人房內有一個步入式衣帽間，她表示之前在舊居也曾有一個衣帽間，但在生了兩個小朋友後，衣帽間就被小朋友的衫褲鞋襪和雜物霸佔了，因此現在搬新屋終於有番個屬於自己的衣帽間，令她非常開心。
Jason指今次由決定睇樓、揀啱到搬屋，整個過程花了幾個月，搬屋亦花了差不多一個星期，共搬了兩次，他形容過程是「螞蟻搬屋」，因為想先安頓好兩個小朋友，所以第一次搬屋時，便將小朋友要用到的物件率先搬去新屋，第二次才開始搬一些大型的傢俬。
Sarah解釋選擇在深夜搬屋係因為日頭太熱，她又指由於小朋友都已入睡，令兩公婆好似在做小偷。期間Jason大讚Sarah提議用拖板搬屋好醒，Sarah則要求Jason講一百次她這個Idea好正，因為她當初話要用200蚊買這個拖板時，曾被Jason極力反對。
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回顧陳智燊、宋熙年舊居三房兩廳
婚前喺將軍澳租個幾百呎細單位，婚後Jason同Sarah睇中馬鞍山，曾用近三萬月租租住天宇海一個過千呎單位，一直住到今次搬新屋。由於兩公婆轉職做咗 KOL，經常喺屋企就地取材拍片 sell 貨，再加上親子互動令每個屋企角落都係父子倆遊戲間，不經意將大屋布置間隔都曝埋光，目測屋中布置簡單又溫馨、大廳闊落走廊又長又深、起碼三房間隔，兩公婆、Damon、工人姐姐各有一間房，啱啱好唔使爭！
早在英國共同置業香港只租不買
一家四口加埋工人姐姐就話啱啱好，不過陳智燊一早揚言要跟自己屋企大家庭一樣，生夠四個至收手，相信宋熙年個肚有排都未收得工呢！其實18年先後離巢成為全職 KOL，兩公婆口齒伶俐形象討好大受品牌歡迎，高峰期一個月搵超過六十萬收入，一心組成大家庭、又正值事業搏殺期，一千呎邊夠住呀？原來兩公婆一早喺英國共同置業，終究會返Jason長大嘅英國養育兒女，所以有共識只喺香港租樓唔會置業，因此見到陳家裝修基本陳設簡單，完全唔覺得出奇！