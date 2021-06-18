陳智燊宋熙年夫妻檔做KOL月搵60萬 又搬大屋有超巨廚房加衣帽間

育有兩子的陳智燊（Jason）和太太宋熙年（Sarah），由TVB藝人轉型做KOL後，有傳月入高達六十萬，未有打算置業一直租屋住的兩人，日前拍片分享了他們由細屋搬大屋的經過，Jason透露新居面積比舊居大兩成，其中他最愛新居中的超大廚房，而Sarah就最開心可以有番個屬於自己的衣帽間！

文：東方新地｜圖：Jason及Sarah IG及YouTube影片截圖、新傳媒圖片