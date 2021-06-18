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陳智燊宋熙年夫妻檔做KOL月搵60萬 又搬大屋有超巨廚房加衣帽間

東方新地 - 娛聞

育有兩子的陳智燊（Jason）和太太宋熙年（Sarah），由TVB藝人轉型做KOL後，有傳月入高達六十萬，未有打算置業一直租屋住的兩人，日前拍片分享了他們由細屋搬大屋的經過，Jason透露新居面積比舊居大兩成，其中他最愛新居中的超大廚房，而Sarah就最開心可以有番個屬於自己的衣帽間！

文：東方新地｜圖：Jason及Sarah IG及YouTube影片截圖、新傳媒圖片

陳智燊、宋熙年 DIY螞蟻搬屋

現年43歲的陳智燊（Jason）和35歲太太宋熙年（Sarah）自2016年9月結婚，到2018年8月誕下大仔陳裕炘（Damon），去年再誕下細仔陳昆佑（Jamie），一家四口原本租住馬鞍山天宇海一個月租近三萬元的過千呎單位，日前兩人拍片分享他們搬新屋的經過，片中Jason還介紹了新居的間隔，除了他們兩公婆住的主人房外，兩個小朋友都可以各自有擁有一間睡房，另外還有一間頗大的客房。

Jason和Sarah已三年抱兩。（圖片來源：Jason IG ）
Jason和Sarah已三年抱兩。（圖片來源：Jason IG ）
有網友問Jason同Sarah係咪般去同一區（指馬鞍山）？佢哋答可以嘅話都唔想搬太遠。（圖片來源：YouTube影片截圖）
有網友問Jason同Sarah係咪般去同一區（指馬鞍山）？佢哋答可以嘅話都唔想搬太遠。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Jason透露搬新屋後Damon每日跑來跑去，非常開心，令他覺得就算搬屋幾辛苦都完全值得。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Jason透露搬新屋後Damon每日跑來跑去，非常開心，令他覺得就算搬屋幾辛苦都完全值得。（圖片來源：YouTube影片截圖）

Jason透露新居面積比舊居大兩成，再加上租金差不多，所以才決定搬新居轉換環境，其中他最愛新居中的超大廚房，他笑言雖然無他片中所講的300呎，但目測也應該有10呎乘10呎，不過他自嘲不會下廚，平時大都由太太Sarah負責做「一家之煮」，他笑言以後「阿年廚房」將會變成「阿年大廚房」。

Jason話最鍾意個大廚房中間有張Bar枱，可以煮完之後就一齊喺張Bar枱度食嘢。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Jason話最鍾意個大廚房中間有張Bar枱，可以煮完之後就一齊喺張Bar枱度食嘢。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Jason介紹新居共有四間房，兩個小朋友都可以各自有擁有一間睡房。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Jason介紹新居共有四間房，兩個小朋友都可以各自有擁有一間睡房。（圖片來源：YouTube影片截圖）
呢間咁闊落嘅原來係客房嚟！（圖片來源：YouTube影片截圖）
呢間咁闊落嘅原來係客房嚟！（圖片來源：YouTube影片截圖）

而Sarah就最開心就是主人房內有一個步入式衣帽間，她表示之前在舊居也曾有一個衣帽間，但在生了兩個小朋友後，衣帽間就被小朋友的衫褲鞋襪和雜物霸佔了，因此現在搬新屋終於有番個屬於自己的衣帽間，令她非常開心。

新屋一入門口便有一個超大鞋櫃，不過Sarah就嫌棄個鞋櫃內櫳太深，會好難搵鞋。（圖片來源：YouTube影片截圖）
新屋一入門口便有一個超大鞋櫃，不過Sarah就嫌棄個鞋櫃內櫳太深，會好難搵鞋。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Sarah最開心就是主人房內有一個步入式的大衣帽間。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Sarah最開心就是主人房內有一個步入式的大衣帽間。（圖片來源：YouTube影片截圖）
由於租屋住預咗要經常搬家，Jason同Sarah話平日都好留意唔會儲太多垃圾。（圖片來源：YouTube影片截圖）
由於租屋住預咗要經常搬家，Jason同Sarah話平日都好留意唔會儲太多垃圾。（圖片來源：YouTube影片截圖）

Jason指今次由決定睇樓、揀啱到搬屋，整個過程花了幾個月，搬屋亦花了差不多一個星期，共搬了兩次，他形容過程是「螞蟻搬屋」，因為想先安頓好兩個小朋友，所以第一次搬屋時，便將小朋友要用到的物件率先搬去新屋，第二次才開始搬一些大型的傢俬。

Sarah搞笑指今次搬屋所有搬搬抬抬嘢都係靠Jason，所以等Jason再老啲嘅話真係搬唔郁。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Sarah搞笑指今次搬屋所有搬搬抬抬嘢都係靠Jason，所以等Jason再老啲嘅話真係搬唔郁。（圖片來源：YouTube影片截圖）
不過Sarah亦有賣口乖話：「我老公都幾正嘅，未必好大隻，但係夠用！」（圖片來源：YouTube影片截圖）
不過Sarah亦有賣口乖話：「我老公都幾正嘅，未必好大隻，但係夠用！」（圖片來源：YouTube影片截圖）

Sarah解釋選擇在深夜搬屋係因為日頭太熱，她又指由於小朋友都已入睡，令兩公婆好似在做小偷。期間Jason大讚Sarah提議用拖板搬屋好醒，Sarah則要求Jason講一百次她這個Idea好正，因為她當初話要用200蚊買這個拖板時，曾被Jason極力反對。

Sarah用200蚊買了個拖板搬屋，慳水慳力。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Sarah用200蚊買了個拖板搬屋，慳水慳力。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Sarah指Jason有潔癖，所以做清潔活動都做到凌晨兩點，抹得特別辛苦。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Sarah指Jason有潔癖，所以做清潔活動都做到凌晨兩點，抹得特別辛苦。（圖片來源：YouTube影片截圖）
此外在搬家期間講到兩個小朋友時，Jason竟然叫錯自己囝囝Damon和Jamie的名字做Jamon和Damie，真係個烏龍爸爸！（圖片來源：YouTube影片截圖）
此外在搬家期間講到兩個小朋友時，Jason竟然叫錯自己囝囝Damon和Jamie的名字做Jamon和Damie，真係個烏龍爸爸！（圖片來源：YouTube影片截圖）

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回顧陳智燊、宋熙年舊居三房兩廳

婚前喺將軍澳租個幾百呎細單位，婚後Jason同Sarah睇中馬鞍山，曾用近三萬月租租住天宇海一個過千呎單位，一直住到今次搬新屋。由於兩公婆轉職做咗 KOL，經常喺屋企就地取材拍片 sell 貨，再加上親子互動令每個屋企角落都係父子倆遊戲間，不經意將大屋布置間隔都曝埋光，目測屋中布置簡單又溫馨、大廳闊落走廊又長又深、起碼三房間隔，兩公婆、Damon、工人姐姐各有一間房，啱啱好唔使爭！

上個月啱啱至同兩歲 Damon 慶祝完生日，今個月細佬 Jamie 剛剛出世，不過離陳智燊生四個目標仲爭一段距離！
Damon將於今年8月踏入三歲大，細佬 Jamie 則出世了九個月，不過離陳智燊生四個目標仲爭一段距離！（圖片來源：新傳媒圖片）
婚前係電視台筍盤，婚後亦都愛家愛老婆 keep 住最佳狀態接 job 養家，Jason搞鬼舉啞鈴相背後，可見兩歲人仔 Damon嘅大作已經掛滿大廳。
婚前係電視台筍盤，婚後亦都愛家愛老婆 keep 住最佳狀態接 job 養家，Jason搞鬼舉啞鈴相背後，可見大仔 Damon嘅大作已經掛滿大廳。（圖片來源：新傳媒圖片）
小朋友事情唔止媽媽一個上心，暖男 Jason 除了幫手餵奶分擔家務外，早前透露用盡方法令抗拒口罩嘅 Damon 習慣戴口罩，終於成功氹掂小 Damon 一家人即時影相留念。
小朋友事情唔止媽媽一個上心，暖男 Jason 除了幫手餵奶分擔家務外，又曾用盡方法令抗拒口罩嘅 Damon 習慣戴口罩，終於成功氹掂小 Damon 一家人即時影相留念。（圖片來源：新傳媒圖片）

早在英國共同置業香港只租不買

一家四口加埋工人姐姐就話啱啱好，不過陳智燊一早揚言要跟自己屋企大家庭一樣，生夠四個至收手，相信宋熙年個肚有排都未收得工呢！其實18年先後離巢成為全職 KOL，兩公婆口齒伶俐形象討好大受品牌歡迎，高峰期一個月搵超過六十萬收入，一心組成大家庭、又正值事業搏殺期，一千呎邊夠住呀？原來兩公婆一早喺英國共同置業，終究會返Jason長大嘅英國養育兒女，所以有共識只喺香港租樓唔會置業，因此見到陳家裝修基本陳設簡單，完全唔覺得出奇！

抗疫期間加上媽媽安胎最緊要安全，幾個月來Damon冇得去公園，家中大廳就劃出專屬安全又舒適嘅遊戲區，爸爸媽媽輪流陪玩。
抗疫期間加上媽媽安胎最緊要安全，去年Damon冇得去公園，Jason就在家中大廳劃出專屬安全又舒適嘅遊戲區，爸爸媽媽輪流陪玩。（圖片來源：新傳媒圖片）
陪囝囝放電，反而搞到自己冇晒電！
陪囝囝放電，反而搞到自己冇晒電！（圖片來源：新傳媒圖片）
陳氏伉儷形象討好成為各大家居品牌紅人，sell貨之餘，都可見千呎家居四正又實用，最少有三房，長廊行到尾係主人房，夠闊落又光猛。
陳氏伉儷形象討好成為各大家居品牌紅人，sell貨之餘，都可見千呎家居四正又實用，最少有三房，長廊行到尾係主人房，夠闊落又光猛。（圖片來源：新傳媒圖片）
邊畫邊認動物同生字自然學得快又記得更生動，最緊要全程有爸爸陪玩陪學。
呢一代港爸港媽提倡玩樂中學習亦都不能扼殺孩子創意，所以大廳地板變咗Damon畫板任畫唔嬲，邊畫邊認動物同生字自然學得快又記得更生動，最緊要全程有爸爸陪玩陪學。（圖片來源：新傳媒圖片）
為新成員布置育嬰室又可以順手介紹吓代言產品，亦可見房簡潔光猛仲大把空間。
為新成員布置育嬰室又可以順手介紹吓代言產品，亦可見房簡潔光猛仲大把空間。（圖片來源：新傳媒圖片）
年初城中鬧廁紙荒，負責採購日用品嘅Jason感慨唔夠師奶大媽搶，不過網民焦點就放晒喺個廁所裝修又大又豪華。
去年初城中鬧廁紙荒，負責採購日用品嘅Jason感慨唔夠師奶大媽搶，不過網民焦點就放晒喺個廁所裝修又大又豪華。（圖片來源：新傳媒圖片）

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