陳曉東

陳曉東不忿被指整容炮轟香港媒體 自爆屢遭誣捏原因 網民反應兩極

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出道已有30年的陳曉東年近半百，仍一直被稱為「凍齡男神」，但近日有媒體指他近年陷入整容疑雲，並以「48歲昔日男神崩壞面容極僵硬」、「走的是蠟像館路線」為題作報道，令陳曉東嬲到爆，深夜發長文反擊，更自揭屢遭誣捏的原因，卻引來網民兩極反應！

陳曉東怒轟：有些人就是喜歡冤屈你、試圖倒你米

對於被質疑整形的指控，陳曉東感到非常氣憤，直言：「本人一向兢兢業業的工作，生活上一切的好壞我也全盤負責，奈何有些人就是喜歡冤屈你，以試圖倒你米為榮，測驗我和大眾的智商。」並狠批該香港媒體「當觀眾是傻仔」。

陳曉東更嬲爆表示自己已經48歲了，不需要狗屁人設：「我天天很忙沒時間扎針，但我會請你們自己去照照鏡子，到底是怎樣能把自己活成這副鬼樣？正經事不做，整天就想著數臭別人的事，相煎何太急。」

陳曉東 陳曉東已入行30年，近日正籌備舉行巡迴演唱會。（圖片來源：IG@danielchanreal）
陳曉東已入行30年，近日正籌備舉行巡迴演唱會。（圖片來源：IG@danielchanreal）
陳曉東 近日為演唱會努力操練的陳曉東。（圖片來源：IG@danielchanreal）
近日為演唱會努力操練的陳曉東。（圖片來源：IG@danielchanreal）

陳曉東嬲到爆粗：借誰他X的負評做填充

陳曉東在文中自爆屢遭誣捏誣捏的原因，是因為他在第一次被污衊之後，就拒絕了這間媒體的所有專訪，他更爆粗指：「2、3次，然後你就變本加厲，接二連三地胡說八道，借什麼誰他X的話說的負評，在你說的那篇垃圾狗屁下面做填充。」

最後陳曉東表示非常心寒，因此以後要封殺這間媒體：「以後你可以不再來採訪我，我不需要你們這種帶著已經編好答案的媒體來採訪我，你來了，我也會請人把你趕出去，我真不願所有努力產出被你又狗X化。」更重複用「米田共」emoji去形容該篇媒體報道。

陳曉東 嬲到震的陳曉東重複用「米田共」emoji去形容該篇媒體報道。（圖片來源：IG@danielchanreal）
嬲到震的陳曉東重複用「米田共」emoji去形容該篇媒體報道。（圖片來源：IG@danielchanreal）
陳曉東 陳曉文在帖文中又分享了他近日為新歌《蒼鷹與少年》拍攝的宣傳照。（圖片來源：IG@danielchanreal）
陳曉文在帖文中又分享了他近日為新歌《蒼鷹與少年》拍攝的宣傳照。（圖片來源：IG@danielchanreal）

有網友力撐：建議用法律去保護自己名譽

陳曉東的回應得到了不少網友的支持，他們紛紛在社交媒體上留言表示：「知道你是忍無可忍！我們永遠支持你，加油」、「東哥太紅了，不用理他們」、「東哥不要生氣～ 永遠的男神」、「東哥明明就超帥，沒想到還要被人評點外表？你一直以來都是我心中的白月光！建議用法律去保護自己名譽哦！」

陳曉東 網民力撐東東依然好靚仔。（圖片來源：網民留言截圖）
網民力撐東東依然好靚仔。（圖片來源：網民留言截圖）
陳曉東 更勸東東向該媒體提告。（圖片來源：網民留言截圖）
更勸東東向該媒體提告。（圖片來源：網民留言截圖）

有網友狠批：文化水平真係好低、明明係膠面

但亦有不少網民批評陳曉東文筆太差：「全部字識，但好似睇唔明咁」、「字裡行間，發現佢嘅文字/文化水平真係好低…咁多年係冇進步」、「佢篇嘢真係睇X死人，佢應該唔識打返白話」，又猜測他的反應這麼大的原因：「咁激動唔係因為講錯，而係因為講中」、「打千字文但唔敢直接否認整容」、「明明係膠面，界人話蠟像，嬲呀~」

陳曉東 （圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
陳曉東 （圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
陳曉東 有台灣媒體就引用陳曉東近日拍攝的短片，指片中的他臉部表情自然，看不出有僵硬的跡象。（圖片來源：微博@陳曉東）
有台灣媒體就引用陳曉東近日拍攝的短片，指片中的他臉部表情自然，看不出有僵硬的跡象。（圖片來源：微博@陳曉東）

陳曉東「舊照」曾被翻炒 驚現動漫蛇精臉

陳曉東過去有一張攝於2019年初的自拍照，曾被網民翻出廣傳，照片中陳曉東笑容詭異下巴突出，健吾將扭曲臉容馳名的動漫人物（《遊戲王》的城之內）對比照片中的陳曉東，竟然撞臉似到極：

陳曉東 健吾的帖文得到熱烈回應（詳見下文）（圖片來源：FB@健吾）
健吾的帖文得到熱烈回應（詳見下文）（圖片來源：FB@健吾）
陳曉東 該自拍照片的確係由陳曉東自己發布，日期係2019年4月。（圖片來源：微博@陳曉東）
該自拍照片的確係由陳曉東自己發布，日期係2019年4月。（圖片來源：微博@陳曉東）
陳曉東 同一輯自拍照中，陳曉東下巴無咁尖，但雙眼依然十分詭異⋯⋯（圖片來源：微博@陳曉東）
同一輯自拍照中，陳曉東下巴無咁尖，但雙眼依然十分詭異⋯⋯（圖片來源：微博@陳曉東）

網友回應：變咗薛芷倫！

其實2019年陳曉東回港於紅館開騷時，已有一班粉絲驚覺偶像塊臉「膠咗好多」，今次見到呢張近照，評論認為直頭升級「變咗做薛芷倫」！

陳曉東 （圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
陳曉東 （圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

陳曉東驚現防腐劑外貌 唔止一次嚇親網民

陳曉東近年移居北京生活，每次現身即驚現「凍齡防腐劑外貌」，十年如一日的樣貌不禁令人佩服！不過就有網民話認錯咗佢係另一個靚仔阿Ken喎！唔知大家點睇呢？

陳曉東 陳曉東近年主力在內地發展，但仍不時回港出席活動。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳曉東近年主力在內地發展，但仍不時回港出席活動。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳曉東 近睇之下，陳曉東無論身型定外個樣都的確十年如一日！（圖片來源：新傳媒照片庫）
近睇之下，陳曉東無論身型定外個樣都的確十年如一日！（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳曉東 Ken（圖片來源：網上圖片）
Ken（圖片來源：網上圖片）

睇番陳曉東2004年嘅相對比，其實佢個靚仔樣同而家其實都真係冇好大分別！

陳曉東 昔日嘅陳曉東。（圖片來源：新傳媒照片庫）
昔日嘅陳曉東。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：IG@danielchanreal、新傳媒照片庫、微博@陳曉東

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