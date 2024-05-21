陳曉東不忿被指整容炮轟香港媒體 自爆屢遭誣捏原因 網民反應兩極

出道已有30年的陳曉東年近半百，仍一直被稱為「凍齡男神」，但近日有媒體指他近年陷入整容疑雲，並以「48歲昔日男神崩壞面容極僵硬」、「走的是蠟像館路線」為題作報道，令陳曉東嬲到爆，深夜發長文反擊，更自揭屢遭誣捏的原因，卻引來網民兩極反應！

