安哥同學會 | 陳曉東罕有談舊愛張栢芝 呻婚前多次拍拖冇好結果：好作孽
陳曉東北漂發展曾有流離失所感覺
近年將事業重心放在內地市場上的陳曉東，在接受電台節目《安哥同學會》訪問的時候，分享道自己曾經對北上發展一事感到抗拒。他提到自己當初北上發展是「半推半就」下成事，他表示當年自己想留在香港發展自己的歌唱事業，根本不想到內地拍劇。可是隨後內地商演和拍攝電視劇的機會變得越來越多，所以才會長駐內地。
陳曉東表示雖然因為《蘭陵王》而在內地一炮而紅，但是北漂期間一直有一種流利失所的感覺，他表示：「因為始終唔係喺我土生土長的香港，成日都會諗到底我個家喺邊，心態慢慢咁就轉變咗。」
太久沒回港 怕大家不再接受自己
今次決定回港開演唱會的陳曉東，他在訪問中表示自己一直有回港開演唱會的計劃，而且一直在籌備，只是在等好時機。他表示自己多年沒有回香港發展，他擔心大家會不再接受自己，但自己依然會盡量做到最好。
介意外界話自己唔靚仔
當主持人陳圖安問到陳曉東怕不怕外界話自己唔靚仔的時候，陳曉東坦言：「我梗係介意啦，點解唔介意，點會唔介意啊！」他解釋他介意的是自己未能夠在工作期間保持一個清爽、整齊的狀態，他亦坦言注重外表是代表尊重自己身為藝人的身份。
婚前多次拍拖冇好結果：好作孽
陳曉東剛入行時，曾公開承認與張栢芝拍拖，唯二人最後因壓力而分手，張栢芝曾在節目中指二人分手後仍是永遠的知己。陳曉東於2010年時曾透露將與圈外女友訂婚，但婚事卻在年尾告吹，直到2013年陳曉東與護士女友王妤嫻結婚。節目中，陳曉東被問到會否介意情史不時被重提，他認為「已過去」，所以沒有所謂的介意：「當一段感情完咗再開始下一段，重重複複幾次之後會發現其實我做緊咩，唔係話攰，而係重複幾次之後，唔係我令你傷心，就係你令我傷心，好作孽咁。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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