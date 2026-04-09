陳曉華海邊大騷馬甲線身材玲瓏浮凸 撇甩朱敏瀚強調一事引情變猜測
陳曉華海邊大騷馬甲線惹圈中好友激讚
在曝光的靚相中，31歲的陳曉華罕有以清爽造型亮相，上身穿上超短露腰小背心，下身配搭短裙仔，完美展現玲瓏浮凸的曲線。最吸睛的是她腹部隱約可見的鍛鍊有素馬甲線，配上一身招牌白滑肌膚及逆天大長腿，女神氣場全開。這組福利靚相隨即引來圈中好友圍觀，陳煒忍不住留言大讚「陳曉華嘩嘩嘩！」，而同樣擁有女神稱號的游嘉欣亦留言激讚「太美了！」，網民紛紛表示陳曉華狀態大勇，Fit到漏油的身材簡直是「流量密碼」。
感性留言強調閨密重要性隻字不提朱敏瀚
最令人玩味的是陳曉華的感性留言內容，她寫道「不太喜歡到海邊，但有陽光的話可以，有閨蜜的話更加可以！」雖然表達了對閨密情誼的重視，但相片中卻不見其口中的閨密身影，更沒有提及與她緋聞傳得沸沸揚揚的朱敏瀚。這位2018年港姐暨華姐雙料冠軍與朱敏瀚的戀情雖然從未正式公開，但在外界眼中早已是公認的一對，如今她刻意強調「只限閨密」，實行撇下緋聞男友獨自享受海邊時光，不禁令人猜測兩人感情是否出現變化。
網民調侃朱敏瀚或為神秘攝影師
面對陳曉華的海邊靚相，眼尖的網民開始好奇誰是幕後攝影師。由於相片中不見閨密蹤影，個別網民更調侃朱敏瀚是否負責掌鏡的一員，「咁靚嘅相應該係男朋友影㗎啦」、「朱敏瀚係咪躲喺鏡頭後面」等留言不斷湧現。這種猜測也反映出網民對這對緋聞情侶真實關係狀態的好奇心，畢竟兩人至今仍未正式公開認愛，每次的社交媒體動態都成為外界解讀感情狀況的線索。
事業愛情兩得意被視為未來視后熱門
自入行以來星途順遂的陳曉華，備受TVB力捧，接連參演《新聞女王》、《金式森林》等多部重頭劇集，更被外界視為「未來視后」的熱門人選。事業得意的她，近期更是頻頻在社交平台展現自信一面，無論是性感造型還是健身成果都毫不吝嗇與粉絲分享。在演技實力獲得認可的同時，她的感情生活同樣備受關注，與朱敏瀚的緋聞更是成為網民茶餘飯後的熱門話題。
網民熱議感情現狀猜測不斷
陳曉華的海邊靚相貼文引發網民熱烈討論，除了讚嘆她的完美身材外，更多人關注她與朱敏瀚的感情狀況。「點解唔見朱敏瀚？」、「係咪分咗手？」、「閨密行程係咪暗示緊啲咩」等猜測性留言不斷湧現。亦有網民認為她只是想享受與好姊妹的私人時光，「女仔都需要閨密時間㗎」、「唔係成日都要拖住男朋友」等支持聲音同樣不少，顯示網民對這位人氣花旦的一舉一動都極為關注。