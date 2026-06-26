陳曉華首回應與朱敏瀚分手 自爆年初街頭暈倒 狀態消瘦10字言論意有所指

朱敏瀚早前突然宣佈回復單身，與港姐冠軍陳曉華僅為「同事」關係，結束傳足兩年的緋聞。陳曉華近日首度現身活動回應事件，不但狀態明顯消瘦，更自爆年初曾在街頭暈倒送院，血壓一度跌至70多，一句「好多難題準備我去克服」令人聽出弦外之音。