陳曉華首回應與朱敏瀚分手 自爆年初街頭暈倒 狀態消瘦10字言論意有所指
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朱敏瀚早前突然宣佈回復單身，與港姐冠軍陳曉華僅為「同事」關係，結束傳足兩年的緋聞。陳曉華近日首度現身活動回應事件，不但狀態明顯消瘦，更自爆年初曾在街頭暈倒送院，血壓一度跌至70多，一句「好多難題準備我去克服」令人聽出弦外之音。
陳曉華活動現身狀態消瘦回應冷淡
陳曉華出席節目活動時被傳媒追問感情狀況，她全程表現冷靜但明顯消瘦，與過往亮麗形象形成強烈對比。被問及與朱敏瀚的關係時，她簡短回應：「係同事。」並透露自年初身體出現問題後，一直專心休養，已有很長一段時間與對方沒有任何聯絡，連朱敏瀚早前受傷時她亦無暇探望。
否認第三者介入稱開放給工作追求
面對外界揣測二人分手是否涉及第三者，陳曉華大方否認，表示並無此事。被問到目前是否開放給異性追求時，她幽默笑言：「我現在開放給工作去追求我，希望有更多工作追著我，我會跑得很快！」態度輕鬆之餘亦透露出專注事業的決心，又直言：「好多難題準備我去克服」，似乎意有所指。
兩年緋聞從未正式承認到突然劃清界線
朱敏瀚與陳曉華自2024年傳出緋聞，兩人多次被拍到私下約會，戀情早已是公開的秘密，惟雙方始終未有正面承認。今年初朱敏瀚突然宣佈回復單身，強調與陳曉華只是同事關係，而陳曉華亦與男方口徑一致。她更自爆年初曾於街頭突然暈倒，被朋友緊急送院急救，血壓一度跌至70多，大病後大半年來推掉不少社交聚會，躲在家中專心休養。
網民反應兩極有人心疼有人質疑
消息曝光後隨即引發網民熱議，不少人留言表示心疼：「睇到佢瘦咗好多，希望佢身體快啲好返」、「專心養好身體最重要，感情嘅嘢隨緣啦」。但亦有網民質疑事件另有內情：「傳咗兩年突然話係同事，點會咁簡單」、「口徑一致得太明顯，似係有人安排過」。無論真相如何，陳曉華目前的健康狀況確實令人擔憂。
資料或影片來源：原文刊於新假期