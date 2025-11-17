陳曉華自爆被欺凌兩年「唔敢講嘢」 入行7年緋聞纏身 大方談朱敏瀚
陳曉華自爆小學被霸凌兩年啞口無言
陳曉華在雷霆881《星光背後》節目中，向主持梁泰來透露童年陰霾。她坦言小時候性格過度活躍，經常搶著說話，結果被同學看不順眼而遭受欺凌。「我細個過度活躍，好鍾意搶住講嘢，同學睇唔慣就Bully我，變咗我唔敢講嘢，驚得罪人，試過喺小五、小六兩年無講過嘢，變得怕事內向。」這段經歷令原本活潑的她變得沉默寡言，甚至延續到大學階段仍然容易內耗。
中大護理系畢業生為成長參選港姐
談及參選港姐的初衷，陳曉華表示純粹希望在正式投身護士工作前能夠「極速成長」。「一直覺得自己好細路女，好易喊好易放棄，一俾人打擊就匿埋內耗，連大學都係咁。畢業走去選美，就係好想要個過程，好多人話選美可以令人極速成長，純粹想正式做護士前極速成長。」她更透露當時從未覺得自己漂亮，原本計劃落選後就專心當護士，完全沒想過會成為女主角。
《迷網》處女作遭圍插躲廁所痛哭
選美改寫了陳曉華的人生軌跡，兼奪港姐華姐雙料冠軍後即被力捧拍劇。然而她在《迷網》的處女演出卻招來一致負評，尤其被批評「黐脷根」令她備受打擊。「係俾人圍插，最在乎係話我黐脷根，我唔怕俾人話我醜話我長頸鹿，係驚黐脷根成世都改唔到！好在當時拍緊《異搜店》，就嘗試改。當時會匿埋公司廁所同喺車上喊，何廣沛係陪我經歷呢個低潮。」為了改善發音問題，她嘗試咬酒塞讀報紙等各種方法，最終跟隨老師學戲才解決問題。
陳曉華坦承曾後悔入行去年才賺到錢養家
儘管事業看似一帆風順，陳曉華卻透露曾因收入微薄而後悔入行。她表示入行初期連家用都給不起，令她質疑自己的選擇。「我入行淨係想照顧到爸爸媽媽，佢哋供書教學咁多年，但我一出嚟做嘢連家用都畀唔到，係咪一世都係咁呢？係有一段時間因為賺得唔多而後悔，從來無諗過而家終於賺到錢。」當被問及何時才真正賺到錢養家時，她笑言「就係上年」，可見演藝路並非外界想像般容易。
緋聞纏身陳曉華大方談朱敏瀚優點
作為中大校花，陳曉華入行以來緋聞不斷，包括何廣沛、丁子朗、羅天宇、方力申、陳卓賢及朱敏瀚等。她坦言最驚訝是首個緋聞對象何廣沛，「因為是第一個傳，我係好驚，答記者嘢手震。而家無所謂，最近又話我結婚又同居，係唔理得人點諗。」談及近期最熱門的朱敏瀚緋聞，她大方稱讚對方優點，「你哋唔好淨係睇佢外表啦！佢優點好多，阿朱好細心，心思亦好細密，佢會諗好多嘢，又未必會講出口，佢嘅世界好豐富，真係要了解吓。」