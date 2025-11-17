陳曉華自爆被欺凌兩年「唔敢講嘢」 入行7年緋聞纏身 大方談朱敏瀚

30歲陳曉華接受電台專訪時，首度自爆童年黑暗經歷，原來她在小學階段因過度活躍被同學長期欺凌，更試過在小五、小六兩年完全不敢開口說話。這位雙料冠軍港姐坦承當年變得極度內向怕事，直到大學畢業才決定參選港姐希望「極速成長」。如今事業有成的她，回望這段痛苦回憶時語帶哽咽，令人心疼不已。