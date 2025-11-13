重溫陳曉華港姐泳裝問答 唔怕得罪Do姐Lisa姐 現場氣氛即變尷尬！

在TVB台慶劇《金式森林》中，陳曉華（Hera）演技大躍進獲激讚，人氣再度急升！重溫2018年香港小姐競選決賽，陳曉華憑藉全民投票摘下港姐奪冠，但她在泳裝問答環節的表現卻引起網民熱議。當時主持人C君拋出一道刁鑽問題，竟爭啲得罪TVB兩大姐頭汪明荃（Lisa姐）、鄭裕玲（Do姐）！