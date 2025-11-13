重溫陳曉華港姐泳裝問答 唔怕得罪Do姐Lisa姐 現場氣氛即變尷尬！
廣告
在TVB台慶劇《金式森林》中，陳曉華（Hera）演技大躍進獲激讚，人氣再度急升！重溫2018年香港小姐競選決賽，陳曉華憑藉全民投票摘下港姐奪冠，但她在泳裝問答環節的表現卻引起網民熱議。當時主持人C君拋出一道刁鑽問題，竟爭啲得罪TVB兩大姐頭汪明荃（Lisa姐）、鄭裕玲（Do姐）！
陳曉華大膽選邊站 現場氣氛即變
面對主持人C君的提問：「現在本台的三大呀姐 Lisa姐、Do姐、家燕姐，一齊選港姐，你覺得邊位會拎冠軍？」 ，陳曉華表示會選擇家燕姐作為心水冠軍。當C君追問原因時，更開玩笑問是否怕家燕姐粒墨「射死光」或迫你跳十字步，陳曉華則回應指家燕姐除了C君提到「死光」外，賣口乖讚家燕姐有很迷人的笑容，「真係好燦爛，似太陽咁溫暖」。C君即設陷阱指：「你唔怕得罪另外兩個呀姐喎！」
Do姐即場妙問排名 陳曉華左右為難
Do姐隨即妙問陳曉華認為自己應該排亞軍定季軍，陳曉華試圖補救表示「Do姐在我心目中係冠軍，但如果要選今屆嘅冠軍，我會喺BIG BIG FUN投返家燕姐嘅⋯」這個回答令Do姐更加不解，農夫更在旁搞笑指「即是無論如何都不投你，道理就係咁」。Do姐最後更笑言「Lisa姐有睇緊，可能Lisa姐會有追殺電話嚟問我」，暗示陳曉華的回答可能會得罪另一位呀姐。
護理系畢業生變身港姐冠軍
陳曉華當年從中大護理系畢業，被形容為最喜歡笑的「白衣天使」，在2018年港姐競選中，她以黑馬姿態突圍而出，最終憑藉全民投票擊敗其他候選人奪冠。亞軍由鄧卓殷奪得，她同時獲得「最上鏡小姐」成為雙料港姐，季軍則是丁子田。
網民批口才表現平平 勝在靚樣補救！
關於陳曉華的泳裝問答環節，網民反應兩極。有人讚賞她的外貌，留言表示「問答係就差咗，不過佢嘅笑容真係好似天使、仙女咁靚，同埋佢好識將紅色花放喺前面」。不過更多網民批評她的應對能力，指「Hera真係答得麻麻，佢之前果個16號答得仲好過佢！又搞笑！」、「其實如果我係佢，我直接會答其實都係睇佢地競選當晚表現，每個人都有機會拎冠軍」，更有網民直言「口才好差」。
圖片來源：TVB、IG@herachann資料或影片來源：原文刊於新假期