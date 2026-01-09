陳曉華眼鏡娘造型慶31歲生日 努力拍劇望下年再競逐獎項
陳曉華眼鏡娘造型慶生獲天鵝蛋糕
陳曉華在1月3日迎來31歲生日，她特意以「眼鏡娘」造型亮相慶祝，並在社交平台分享與粉絲及朋友的溫馨合照。當天她收到精美的天鵝造型蛋糕與鮮花，氣氛相當溫馨浪漫。雖然慶生場面熱鬧非凡，但陳曉華卻以深刻的文字記錄下內心的平靜感受，展現出她成熟的人生態度。她在貼文中寫道「在熱鬧中異常安靜地渡過，如樹扎根31年，感受更踏實，吸收更多養分」，這番話充滿哲理，令不少粉絲大讚她的內在修養。
Hera感恩被愛包圍願繼續不慌不忙成長
面對31歲這個人生新階段，陳曉華展現出難得的淡然心境。她在慶生貼文中深情表達「參天很遠，願繼續不慌不忙地生長，成為溫柔又堅定的綠蔭」，這番充滿詩意的話語不但展現她的文學素養，更反映出她對未來人生的美好期許。這種在浮躁娛樂圈中保持內心平靜的態度，讓她在眾多年輕藝人中顯得格外特別，也難怪能夠獲得觀眾和同行的一致好評。
無綫盆菜宴陳曉華爆騷腹肌忍口內幕
在無綫電視城舉行的盆菜宴上，陳曉華接受訪問時大爆為頒獎禮準備的辛酸內幕！她坦言為了在萬千星輝頒獎典禮上騷出完美腹肌線條，竟然忍口多日不敢放縱飲食。她笑指一完成頒獎禮後即刻「瘋狂地吃蛋糕」，現時引以為傲的腹肌已經完全消失。這番真實坦白的分享讓現場記者和網民都忍俊不禁，紛紛大讚她的可愛和真性情，認為她沒有明星架子，非常親民接地氣。
Hera再奪最佳衣着獎感謝傳媒厚愛
談到在萬千星輝頒獎典禮上再度奪得最佳衣着獎，陳曉華顯得格外興奮和感恩。她特別感謝有份投票的一眾傳媒朋友的厚愛和用心，更爆出獲獎後高興得「捧住獎座不停拍照」的可愛舉動。她坦言因為「難得有獎」所以非常珍惜這個機會，原本以為會「食白果」，結果意外獲獎讓她喜出望外。她更透露當時坐下時連李施嬅都忍不住笑她的興奮模樣，這個小細節更顯示出她獲獎時的真情流露。
陳曉華望努力拍劇增加存貨爭取機會
對於明年是否會再度參與頒獎典禮競逐獎項，陳曉華展現出謙虛的態度。她笑言「我驚冇份去」，認為需要「努力啲拍劇多啲存貨先有機會去競逐」。這番話反映出她對演藝事業的認真態度，明白要靠作品說話才能在競爭激烈的娛樂圈中站穩腳跟。她的這種踏實工作態度和不驕不躁的性格，正是她能夠在TVB新生代女星中脫穎而出的重要原因。