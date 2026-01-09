陳曉華眼鏡娘造型慶31歲生日 努力拍劇望下年再競逐獎項

無綫花旦陳曉華（Hera）日前迎來31歲生日，特意以「眼鏡娘」造型慶生，溫馨場面背後卻透露她內心的深層感悟！這位TVB新生代女星不但在社交平台分享感恩心情，更在無綫盆菜宴上爆出為頒獎禮騷腹肌而狂忍口的辛酸內幕，現場更大膽承認腹肌已消失，引發網民熱議！