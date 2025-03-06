30歲陳曉華性感吊帶裙現身婚前派對 引網民猜測結婚疑雲
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2018年港姐冠軍30歲陳曉華（Hera）最近的生活充滿喜慶色彩。她不僅參加Hera胞兄婚前派對，還抽空前往日本旅行，留下了許多美麗的回憶。在社交平台上，陳曉華分享了參加胞兄婚前派對，惹來結婚疑雲！
陳曉華索爆現身婚前派對
陳曉華分享了參加胞兄婚前派對的多張照片，派對以「公主」為主題，場面溫馨而華麗。陳曉華與未來阿嫂關係匪淺，兩人不僅是好友，更將成為親家，這份特殊的緣分讓這次的慶祝更添意義：「My Princess，給喜歡的人準備事情很幸福，很慶幸這個人生，找到沒有血緣關係但很喜歡的人，眨下眼11年，不說太多，謝謝你一直陪伴，看到你快樂，我很快樂。」
陳曉華在照片下留言，表達了對這段友誼的珍惜和對未來嫂嫂的深厚情感。嫂嫂也回應了這份情誼：「諗起我哋無數個又笑又喊嘅晚上，以後有你有我，繼續做你肚入邊嘅蟲蟲，Love you so much。」不少網民都期待Hera與朱敏瀚呢段緋聞關係幾時再有好消息宣布！
陳曉華提「夫妻話題」話中有話
除了喜慶活動，陳曉華也抽空前往日本旅行，她在知名景點「夫妻岩」前留下了美麗的身影：「去夫妻岩幫一對準夫妻影相，原來一個人係影半個先至啱feel 㗎，兩個人就可以影個完整㗎啦。」她的這番話不僅透露了旅行的趣事，也隱含了對伴侶關係的看法。
此外，陳曉華在《今晚乜都拗》節目中公開了自己的擇偶標準，她強調心靈的契合遠比物質條件重要：「就算嗰個男仔畀幾多錢我，我都唔鍾意佢！」
圖片來源：IG@herachann資料或影片來源：原文刊於新假期